In der Champions League spielt der FC Bayern München heute beim FC Barcelona. Wer das Spiel live im TV und im Livestream überträgt, erfährt Ihr hier.

Der FC Bayern kann am heutigen Mittwoch, 26. Oktober, vorzeitig den Sieg in der Gruppe G perfekt machen. Der Rekordmeister führt die Gruppe nach dem 4. Spieltag fünf Punkte vor Inter Mailand und acht vor dem heutigen Gegner FC Barcelona an. Sollte der FC Bayern ab 21 Uhr im Camp Nou ein Unentschieden holen und Inter Mailand nicht gewinnen, wäre der Gruppensieg perfekt. Das wäre auch bei einer Niederlage der Fall, wenn die Mailänder gegen Viktoria Pilsen nicht gewinnen.

Abschenken wird der in der Champions League noch ungeschlagene FC Bayern das Prestigeduell aber auf keinen Fall. Der Druck liegt zu 100 Prozent auf der Seite der Katalanen, die unbedingt gewinnen sollten um noch eine Chance auf den Einzug in die K.o.-Runde zu haben. "Unser Ziel ist Platz eins, alles andere zählt nicht", sagte Vorstandschef Oliver Kahn vor dem Duell und ergänzte kernig: "Wir haben nichts zu verschenken!"

Das Hinspiel in München entschied der FC Bayern gegen das neue Team des langjährigen FCB-Torjägers Robert Lewandowski mit 2:0 für sich. Nach einer kurzen Schwächephase im September läuft es jetzt für das Team von Trainer Julian Nagelsmann jetzt wieder rund, in der Bundesliga liegt Tabellenführer Union Berlin nur noch einen Punkt vor den Münchnern.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe C

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Bayern München 4 4 0 0 13:2 11 12 2 Inter Mailand 4 2 1 1 6:5 1 7 3 FC Barcelona 4 1 1 2 8:7 1 4 4 Viktoria Pilsen 4 0 0 4 3:16 -13 0

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream?

FC Barcelona vs. Bayern München, dieses Spiel wollen viele Fußballfans heute live verfolgen. Live im Free-TV ist das nicht möglich, da in Deutschland keine der großen TV-Stationen die Übertragungsrechte hält.

Alle Gruppenspiele der Champions League werden heute von einem Anbieter live gezeigt: DAZN. Dort beginnt die Vorberichterstattung mit Moderatorin Laura Wontorra um 20.45 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Jan Platte, der von Experte Sandro Wagner unterstützt wird. DAZN-Kunden können das Spiel auch in der Konferenz live verfolgen - Einzelspiel und Konferenz übrigens via der DAZN-App auch auf dem Endgerät Eurer Wahl oder Smart-TV.

Das vielfältige Programmangebot von DAZN beschränkt sich nicht nur auf Spiele der Champions League. Auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1, US-Sport, Tennis, Boxen, MMA und viele weitere Sportarten könnt Ihr mit einem kostenpflichtigen Abo live verfolgen. Die Kosten für dieses liegen bei 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream? Das Gruppenspiel im Liveticker

Alles rund um das Spiel FC Barcelona vs. FC Bayern München erfahrt Ihr auch im Liveticker von SPOX - und das sogar kostenlos.

Hier geht es zum Liveticker FC Barcelona - FC Bayern München.

Hier geht es zum Liveticker der Mittwochskonferenz.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Barcelona: ter Stegen - Sergi Roberto, Koundé, Marcos Alonso, Jordi Alba - S. Busquets - Gavi, Pedri - Ferran Torres, Lewandowski, Dembelé

ter Stegen - Sergi Roberto, Koundé, Marcos Alonso, Jordi Alba - S. Busquets - Gavi, Pedri - Ferran Torres, Lewandowski, Dembelé FC Bayern München: Ulreich - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Musiala, Coman - Choupo-Moting

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

