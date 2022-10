Champions League, Übertragung 5. Spieltag: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream

Morgen geht es in der Champions League mit dem 5. Spieltag in der Gruppenphase weiter. SPOX erklärt Euch, wie Ihr alle Spiele der Runde live im TV und Livestream sehen könnt.

In den europäischen Ligen wurde am vergangenen Wochenende noch um Punkte in der Meisterschaft gekämpft. 32 Champions-League-Teilnehmer sind in den nächsten Tagen direkt erneut im Einsatz, wenn die fünfte Spielrunde in der Gruppenphase ansteht. Wie üblich findet die erste Hälfte der 16 Spiele am Dienstag (25. Oktober), die andere am Mittwoch (26. Oktober) statt. Was, wie an den Spieltagen davor, ebenfalls gleichgeblieben ist, sind die Uhrzeiten. Pro Tag steigen zwei Partien um 18.45 Uhr, die restlichen sechs um 21 Uhr.

Am Dienstag sind zwei Bundesligisten im Einsatz: Borussia Dortmund trifft auf Manchester City, RB Leipzig empfängt Real Madrid. Der FC Bayern München, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt bestreiten ihr 5. Gruppenspiel am Mittwoch: Die Münchner, die bereits einen Platz im Achtelfinale sicher haben, treffen auf den FC Barcelona, Frankfurt kriegt es mit Tottenham Hotspur zu tun, Bayer Leverkusen steht Atletico Madrid gegenüber.

Champions League: Die Spiele des 5. Spieltags

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung Di., 25.10. 18.45 Uhr RB Salzburg FC Chelsea DAZN Di., 25.10. 18.45 Uhr FC Sevilla FC Kopenhagen DAZN Di., 25.10. 21.00 Uhr Dinamo Zagreb AC Milan DAZN Di., 25.10. 21.00 Uhr RB Leipzig Real Madrid DAZN Di., 25.10. 21.00 Uhr Celtic Glasgow Shakhtar Donezk DAZN Di., 25.10. 21.00 Uhr Borussia Dortmund Manchester City Amazon Prime Video Di., 25.10. 21.00 Uhr Paris Saint-Germain Maccabi Haifa DAZN Di., 25.10. 21.00 Uhr Benfica Lissabon Juventus Turin DAZN Mi., 26.10. 18.45 Uhr Club Brügge FC Porto DAZN Mi., 26.10. 18.45 Uhr Inter Mailand Viktoria Pilsen DAZN Mi., 26.10. 21.00 Uhr Ajax Amsterdam FC Liverpool DAZN Mi., 26.10. 21.00 Uhr SSC Neapel Glasgow Rangers DAZN Mi., 26.10. 21.00 Uhr Atletico Madrid Bayer Leverkusen DAZN Mi., 26.10. 21.00 Uhr FC Barcelona FC Bayern München DAZN Mi., 26.10. 21.00 Uhr Eintracht Frankfurt Olympique Marseille DAZN Mi., 26.10. 21.00 Uhr Tottenham Hotspur Sporting Lissabon DAZN

© imago images DAZN besitzt die Übertragungsrechte am Großteil der Champions League.

Champions League, Übertragung 5. Spieltag: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream

Für die Übertragung der Champions League sind in dieser Saison der Streamingdienst DAZN und Amazon Prime Video verantwortlich. Deswegen sind die beiden Anbieter auch morgen und übermorgen die richtigen Anlaufstellen. Die Verteilung der Spiele ist jedoch alles andere als gleichmäßig: DAZN überträgt nämlich 15 der 16 Gruppenspiele des 5. Spieltags, Amazon Prime Video hingegen nur ein Dienstagsspiel mit deutscher Beteiligung, das ist morgen Borussia Dortmund gegen Manchester City.

Wer also BVB vs. ManCity live und in voller Länge verfolgen möchte, braucht ein Amazon-Prime-Abonnement, das im Monat 8,99 Euro und im Jahr 89,90 Euro kostet.

Die übrigen 15 Spiele sind bei DAZN zu sehen - nicht nur einzeln, sondern auch in Form von Konferenzen. Am Dienstag stellt das "Netflix des Sports" eine Konferenz mit allen Spielen des Tages zur Verfügung. Dies gilt auch für Mittwoch, dazu wird auch eine deutsche Mittwochskonferenz angeboten, in der die Spiele der drei deutschen Mannschaften gezeigt werden.

DAZN ist also in den meisten Fällen die richtige Adresse, was die Champions League betrifft. Ähnlich sieht es auch bei der Primera Division, Serie A und Ligue 1 aus, für die der Streamingdienst die Übertragungsrechte besitzt. Von der Bundesliga werden jeden Spieltag die Freitags- und Sonntagsspiele gezeigt.

Aber auch andere Sportarten wie Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, US-Sport (NBA und NFL), Wintersport, Darts, MMA, Boxen und Wrestling gehören zum vielfältigen DAZN-Repertoire dazu.

Auch für DAZN muss bezahlt werden, das Abo wird gegen Zahlungen in Höhe von 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr angeboten.

Champions League, Übertragung 5. Spieltag: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Mateschitz-Reaktionen: "Werde mich immer ans letzte Treffen erinnern" © getty 1/18 Dietrich Mateschitz ist am Samstag im Alter von 78 Jahren verstorben. Der Red-Bull-Gründer investierte viel Geld in den Sport (u.a. Red Bull Racing, RB Leipzig und Red Bull Salzburg). SPOX hat die Reaktionen aus der Sportwelt gesammelt. © getty 2/18 Christian Horner (Formel-1-Teamchef von Red Bull Racing): "Was er erreicht hat und was er für so viele Menschen auf der ganzen Welt in verschiedenen Sportarten getan hat, ist unübertroffen." © getty 3/18 Helmut Marko (Motorsportberater Red Bull): "Wir wussten über seinen schweren gesundheitlichen Zustand. Aber trotzdem, nachdem es jetzt eingetreten ist, ist es für uns alle unfassbar, dass so eine große Persönlichkeit jetzt doch so früh abtreten musste." © getty 4/18 Stefano Domenicali (Formel-1-Präsident): "Er war ein unglaublich visionärer Unternehmer und ein Mann, der dazu beigetragen hat, unseren Sport zu verändern, und der die Marke Red Bull geschaffen hat, die auf der ganzen Welt bekannt ist." © getty 5/18 Sebastian Vettel (viermal Weltmeister mit Red Bull): "Ich habe sehr, sehr schöne und gute Erinnerungen. Generell die Beziehung - ich war ja damals noch sehr, sehr jung - war von ihm immer auf Augenhöhe und ... © getty 6/18 ... von ihm immer mit viel Respekt behandelt zu werden habe ich schätzen gelernt. (...) Jetzt ist es ein großer Schock für alle, die ihn auf diesem Weg begleitet haben." © getty 7/18 Max Verstappen (zweimaliger Weltmeister mit Red Bull): "Ich werde mich immer an das letzte Treffen mit ihm erinnern, es war sehr speziell und das ist es jetzt noch mehr. (...) Ohne ihn würde ich nicht da sitzen, es ist ein unglaublich harter Tag." © getty 8/18 Sergio Pérez (Red Bull): "Das ist ein trauriger Tag für die Red-Bull-Familie. (...) Das ganze Team wird für ihn und seine Familie fahren und ich hoffe wirklich auf das Resultat, dass er von uns gerne gesehen hätte." © getty 9/18 Charles Leclerc (Ferrari-Pilot): "Es ist unglaublich traurig. Egal was er in seiner Karriere gemacht hat, er war ein toller Mensch und es ist ein großer Verlust für den Motorsport." © getty 10/18 Toto Wolff (Mercedes-Teamchef): "Er war der beeindruckendste Unternehmer, den wir in Österreich je hatten, wenn nicht weltweit. Was er für den Sport gemacht hat und wie viel er dem Sport gegeben hat, hat es davor nicht gegeben." © imago images 11/18 Heiko Wasser (F1-Kommentator via Twitter): "Es gibt nur wenige Menschen in der Formel 1 wie Didi Mateschitz. Visionär, Verrückter, Unternehmer und vor allem MENSCH. Danke, dass ich Sie kennenlernen dufte." © getty 12/18 Carlos Sainz (Ferrari-Pilot via Twitter): "Pole für morgen! Aber ich kann mich heute nicht richtig freuen, nachdem ich vom Tod von Dietrich Mateschitz erfahren habe. Mein tiefes Beileid an seine Familie und Freunde und an die gesamte Red-Bull-Familie." © imago images 13/18 RB Leipzig (Fußballkub): "Bei aller Trauer möchten wir auch unsere große Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, was Mateschitz für uns als Klub ermöglicht hat. (...) Wir sehen es als Verantwortung an, seine Vision in seinem Sinne weiterzuführen." © imago images 14/18 RB Salzburg (Fußballklub): Der österreichische Serienmeister wählte ähnliche Worte wie RB Leipzig. "Wir werden einen leidenschaftlichen Unterstützer vermissen, sein Geist und seine Leidenschaft für Sport wird unseren Klub aber immer begleiten." © imago images 15/18 Rapid Wien (Fußballklub): "Herr Mateschitz war unbestritten einer der erfolgreichsten und innovativsten Unternehmer in der Geschichte unserer Zweiten Republik und auch wenn wir andere Ansätze in Bezug auf den Betrieb eines Fußballklubs verfolgen, ... © imago images 16/18 ... waren und sind die Erfolge des FC Red Bull Salzburg - vor allem auch auf internationaler Bühne - für den gesamten Fußball in unserem Land sowie den Blick auf unsere Klubs und Spieler aus dem Ausland von sehr hoher Bedeutung." © getty 17/18 Lindsey Vonn (Ex-Skirennläuferin): "Das ist so traurig zu hören. Ich habe Didi gekannt und bin seit fast 20 Jahren Teil der Red-Bull-Familie. Meine tiefstes Beileid an Mark, Marion und seine ganze Familie." © getty 18/18 Benjamin Raich (Ex-Skirennläufer) "Er war sehr zurückhaltend, aber auch am Punkt in seinen Aussagen. Ein großer Unterstützer vom Sport. Er hat den Sport zu nutzen gewusst, er ist selbst groß geworden, hat aber auch den Sport groß gemacht."

Champions League, Übertragung 5. Spieltag: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream - Bayer Leverkusens Gruppe B

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Brügge 4 3 1 0 7:0 7 10 2 FC Porto 4 2 0 2 6:6 0 6 3 Atlético Madrid 4 1 1 2 2:5 -3 4 4 Bayer Leverkusen 4 1 0 3 2:6 -4 3

Champions League, Übertragung 5. Spieltag: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream - FC Bayerns Gruppe C

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Bayern München 4 4 0 0 13:2 11 12 2 Inter Mailand 4 2 1 1 6:5 1 7 3 FC Barcelona 4 1 1 2 8:7 1 4 4 Viktoria Pilsen 4 0 0 4 3:16 -13 0

Champions League, Übertragung 5. Spieltag: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream - Eintracht Frankfurts Gruppe D

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Tottenham Hotspur 4 2 1 1 5:4 1 7 2 Olympique Marseille 4 2 0 2 6:4 2 6 3 Sporting CP 4 2 0 2 6:6 0 6 4 Eintracht Frankfurt 4 1 1 2 3:6 -3 4

Champions League, Übertragung 5. Spieltag: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream - RB Leipzigs Gruppe F

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Real Madrid 4 3 1 0 8:2 6 10 2 RB Leipzig 4 2 0 2 6:7 -1 6 3 FC Schachtar Donezk 4 1 2 1 7:5 2 5 4 Celtic FC 4 0 1 3 2:9 -7 1

Champions League, Übertragung 5. Spieltag: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream - Borussia Dortmunds Gruppe G