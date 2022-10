Zwei Spieltage müssen in der Champions League noch absolviert werden, trotzdem haben einige Mannschaften ihr Achtelfinalticket bereits fix in der Tasche. Um welche Klubs es sich dabei handelt, zeigt Euch SPOX.

Anfang September begann die Champions-League-Saison 2022/23, damit auch die Gruppenphase. Seitdem wurden vier Spieltage absolviert, fehlen also nur noch zwei. Der 5. Spieltag wird morgen mit acht Partien eröffnet, die restlichen acht Duelle steigen am Tag darauf. Obwohl es also noch zwei Runden zu absolvieren gibt, stehen einige Mannschaften bereits fix im Achtelfinale.

Im Folgenden zeigt Euch SPOX, welche Mannschaften ihr Ticket für das Achtelfinale sicher haben.

Champions League: Diese Teams sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert

Insgesamt fünf Mannschaften dürfen in der Königsklasse einen Gang zurückschalten, da sie die Gruppenphase auf jeden Fall auf Platz eins oder Platz zwei beenden werden. Dazu gehört auch der FC Bayern München, der in der Gruppe C gegen Inter Mailand, den FC Barcelona und Viktoria Pilsen bislang alle 12 Punkte sammeln und dabei seinen Rekord von aufeinanderfolgenden Spielen ohne Niederlage in der Champions-League-Gruppenphase auf 32 ausbauen konnte.

© getty Der FC Bayern München ist einer von fünf Klubs, die bereits einen Platz im Achtelfinale der Champions League sicher haben.

Neben dem FC Bayern hat nur noch ein weiterer Klub alle Gruppenspiele gewonnen: der SSC Neapel aus der Gruppe A. Der Tabellenführer der Serie A setzte sich gegen den FC Liverpool, die Glasgow Rangers und zweimal gegen Ajax Amsterdam durch.

Der FC Brügge konnte zwar nicht alle Punkte einsammeln - gegen Atletico Madrid trennte man sich unentschieden -, für das Achtelfinale reicht es jedoch auf jeden Fall. Der belgische Meister darf zudem als einziger Klub in der Königsklasse behaupten, bislang kein Gegentor kassiert zu haben.

Ebenfalls einen Platz in der K.o.-Phase hat der amtierende Champions-League-Sieger Real Madrid (10 Punkte). Die formstarken Madrilenen liegen in der Gruppe F mit vier Punkten vor dem Zweiten RB Leipzig.

Zu guter Letzt darf sich auch Manchester City (10 Punkte) langsam bereits auf das bevorstehende Achtelfinale vorbereiten. Der FC Sevilla und der FC Kopenhagen können den englischen Meister nämlich nicht mehr einholen, einzig Borussia Dortmund, aktuell Zweiter mit sieben Punkten, hat noch die Chance dazu.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe A

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 SSC Neapel 4 4 0 0 17:4 13 12 2 Liverpool FC 4 3 0 1 12:6 6 9 3 Ajax Amsterdam 4 1 0 3 8:12 -4 3 4 Rangers FC 4 0 0 4 1:16 -15 0

Champions League: Die Tabelle der Gruppe B

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Brügge 4 3 1 0 7:0 7 10 2 FC Porto 4 2 0 2 6:6 0 6 3 Atlético Madrid 4 1 1 2 2:5 -3 4 4 Bayer Leverkusen 4 1 0 3 2:6 -4 3

Champions League: Die Tabelle der Gruppe C

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Bayern München 4 4 0 0 13:2 11 12 2 Inter Mailand 4 2 1 1 6:5 1 7 3 FC Barcelona 4 1 1 2 8:7 1 4 4 Viktoria Pilsen 4 0 0 4 3:16 -13 0

Champions League: Die Tabelle der Gruppe D

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Tottenham Hotspur 4 2 1 1 5:4 1 7 2 Olympique Marseille 4 2 0 2 6:4 2 6 3 Sporting CP 4 2 0 2 6:6 0 6 4 Eintracht Frankfurt 4 1 1 2 3:6 -3 4

Champions League: Die Tabelle der Gruppe E

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Chelsea FC 4 2 1 1 6:2 4 7 2 RB Salzburg 4 1 3 0 4:3 1 6 3 AC Mailand 4 1 1 2 4:7 -3 4 4 Dinamo Zagreb 4 1 1 2 3:5 -2 4

Champions League: Die Tabelle der Gruppe F

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Real Madrid 4 3 1 0 8:2 6 10 2 RB Leipzig 4 2 0 2 6:7 -1 6 3 Shakhtar Donezk 4 1 2 1 7:5 2 5 4 Celtic FC 4 0 1 3 2:9 -7 1

Champions League: Die Tabelle der Gruppe G

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Manchester City 4 3 1 0 11:1 10 10 2 Borussia Dortmund 4 2 1 1 9:4 5 7 3 Sevilla FC 4 0 2 2 2:9 -7 2 4 FC Kopenhagen 4 0 2 2 0:8 -8 2

Champions League: Die Tabelle der Gruppe H