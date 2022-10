FC Bayern München vs. Viktoria Pilsen, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Dritter Gruppenspieltag in der Gruppe C der UEFA Champions League: Der FC Bayern München trifft auf den tschechischen Vertreter Viktoria Pilsen. Wie Ihr die Übertragung des Spiels im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Nach zwei Siegen gegen die Schwergewichte in der eigenen Gruppe scheint das Heimspiel des FC Bayern München ein Selbstläufer zu sein. Hochfavorisiert zumindest gehen die Münchner in den Showdown am dritten Spieltag gegen den amtierenden tschechischen Meister Viktoria Pilsen.

Dieser führt zwar momentan das Tableau in der heimischen Liga relativ komfortabel an, an den ersten beiden Gruppenspieltagen gab es für den Außenseiter in der Gruppe C allerdings zwei deutliche Niederlagen gegen Inter Mailand (0:2) und den FC Barcelona (1:5).

Der FC Bayern liegt derweil nach zwei Siegen nicht nur in der Tabelle der Champions League-Gruppe vorn, auch in der Bundesliga konnte sich der deutsche Rekordmeister zuletzt mit einem 4:0-Heimerfolg gegen Bayer Leverkusen rehabilitieren. Im Nachgang wurde allerdings publik: Joshua Kimmich und Thomas Müller haben sich mit Corona infiziert und fallen für das Spiel am heutigen Dienstag aus.

© getty Kritischer Blick: Joshua Kimmich kann gegen Viktoria Pilsen aufgrund einer Coronaerkrankung nicht auflaufen.

Wird die Partie also so einseitig, wie sie auf dem Papier zunächst aussieht oder gibt es eine Riesen-Überraschung vonseiten der Tschechen. Wir zeigen Euch, wie Ihr beim Spiel live im TV, Livestream und Liveticker dabei sein könnt.

FC Bayern München vs. Viktoria Pilsen, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Die ungleiche Partie wird übrigens schon um 18.45 Uhr angepfiffen. Live wird das Spiel dann von DAZN übertragen, das als Plattform größtenteils für die Ausstrahlung der Champions League-Spiele zuständig ist. Ab 18.00 Uhr starten bereits die Vorberichte zum Aufeinandertreffen, um die Begleitung durch den Abend kümmert sich derweil folgendes Team:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Michael Ballack

Reporter: Max Siebald

Das Spiel kann selbstverständlich auf einem Smart-TV-Gerät oder aber auch per Livestream online oder in der DAZN-App geschaut werden.

Es ist allerdings in jedem Fall ein DAZN-Abo erforderlich. Dies kostet Euch in der monatlichen Option 24,99 Euro oder aber 274,99 Euro im Jahrestarif. Mit dem Abonnement könnt Ihr nicht nur Live-Fußball (Bundesliga, Europas Top-Ligen) vom Feinsten schauen, auch US-Sport, Tennis, Darts, Boxen und vieles mehr ist in dem Preis enthalten.

FC Bayern München vs. Viktoria Pilsen, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

FC Bayern München vs. Viktoria Pilsen, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Wenn Ihr keine Option habt, das Spiel bei DAZN zu verfolgen, bleibt immer noch der hauseigene SPOX-Liveticker. Damit verpasst Ihr garantiert keine spielentscheidende Szene.

Hier kommt Ihr direkt zum Liveticker des Spiels FC Bayern München vs. Viktoria Pilsen.

FC Bayern München vs. Viktoria Pilsen: Die Infos zum Spiel

Begegnung: FC Bayern München vs. Viktoria Pilsen

Wettbewerb: Champions League

Spieltag: 3

Datum: 04. Oktober 2022

Anstoß: 18.45 Uhr

Ort: Allianz Arena, München

Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

FC Bayern München vs. Viktoria Pilsen: Die Gruppe C vor dem 3. Spieltag