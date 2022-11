FC Bayern München vs. Inter, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase trifft der FC Bayern München heute auf Inter Mailand. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung am 6. Spieltag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der FC Bayern München steht bereits seit geraumer Zeit als einer der 16 Champions-League-Achtelfinalisten fest. Nichtsdestotrotz ist die Gruppenphase noch nicht ganz zu Ende, am heutigen Dienstag (1. November), trifft der deutsche Rekordmeister im Rahmen des sechsten und letzten Spieltags auf Inter Mailand, das ebenfalls bereits fix im Achtelfinale ist. Die Begegnung in der Münchner Allianz Arena wird um 21 Uhr vom slowakischen Unparteiischen Ivan Kruzliak angepfiffen. Am ersten Spieltag setzten sich die Münchner auswärts in Mailand mit 2:0 durch.

Die Partie ist nicht mehr wirklich von Bedeutung, da sich in der Gruppe C keine Mannschaft mehr verbessern oder verschlechtern kann. Der FC Bayern ist und bleibt Erster, dahinter folgt Inter, der FC Barcelona muss zum zweiten Mal in Folge in die Europa League, Viktoria Pilsen ist Letzter.

Champions League: Tabelle der Gruppe C

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Bayern München 5 5 0 0 16:2 14 15 2 Inter Mailand 5 3 1 1 10:5 5 10 3 FC Barcelona 5 1 1 3 8:10 -2 4 4 Viktoria Pilsen 5 0 0 5 3:20 -17 0

© getty Der FC Bayern München gewann das Hinspiel gegen Inter Mailand mit 2:0.

FC Bayern München vs. Inter, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

In der Champions League finden heute insgesamt acht Gruppenspiele statt, der Großteil davon ist bei DAZN zu sehen, genauer gesagt sieben Partien. Ein Spiel bietet jedoch Amazon Prime an, und dabei handelt es sich um das Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und Inter Mailand.

Zugriff auf die Übertragung bei Amazon Prime bekommt Ihr jedoch nicht kostenlos, ein Abonnement wird benötigt. Nur der erste Monat ist ein kostenloser Probemonat, danach geht es weiter mit Zahlungen in Höhe von 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr.

Während der Übertragung wird Sebastian Hellmann als Moderator eingesetzt, das Kommentatoren-Duo bilden Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes, als Experten fungieren Kim Kulig und Matthias Sammer.

FC Bayern München vs. Inter, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Inter Mailand

FC Bayern München vs. Inter Mailand Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 6

6 Datum: 1. November 2022

1. November 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Übertragung: Amazon Prime

Liveticker: SPOX

FCB-Noten: Eine Offensive wie aus einem Guss - Ulreich patzt © getty 1/17 Der FC Bayern München hat sein Heimspiel am 12. Spieltag der Bundesliga mit 6:2 (3:1) gegen den 1. FSV Mainz 05 gewonnen. Die Noten und Einzelkritiken der Spieler des FCB. © imago images 2/17 SVEN ULREICH: Nicht wirklich zur Gänze aufzuklären, ob er in der Szene, die zum Mainzer Elfmeter führte, noch am Ball war oder nicht. Hielt den eventuell selbst verschuldeten Strafstoß dann aber gut. Sein Fehlpass schenkte Mainz das 2:5. Note: 3,5. © getty 3/17 NOUSSAIR MAZRAOUI: Gewohnt offensiv unterwegs und dort auch mit gefälligen Sequenzen. Bereitete Choupo-Motings Pfostentreffer gut vor (54.) und trieb auch vor dem 4:1 an. Wenig später köpfte er knapp an seinem ersten BL-Treffer vorbei (64.). Note: 2,5. © imago images 4/17 DAYOT UPAMECANO: Nicht immer, aber meist sehr aufmerksam und routiniert im Zweikampf. Verzeichnete zusammen mit Davies die meiste Balleroberungen (9). Note: 3. © imago images 5/17 MATTHIJS DE LIGT: Musste angeschlagen zur Pause in der Kabine bleiben. Bis dato mit den meisten klärenden Aktionen auf dem Feld (3). Hatte den heranstürmenden Burkardt bei dessen Lattenkracher aber überhaupt nicht auf dem Schirm (32.). Note: 3,5. © imago images 6/17 ALPHONSO DAVIES: Tolle Ablage per Hacke auf Musiala kurz vor dem 2:0. Pennte aber beim Ball auf Widmer vor der Doppel-Alu-Chance (32.) und erneut gegen ihn kurz nach der Pause (49.). Meiste abgefangene Bälle (3) und Balleroberungen (9). Note: 2,5. © imago images 7/17 JOSHUA KIMMICH: Spielte in Halbzeit eins nur einen Fehlpass und agierte sehr umsichtig. Kam beim 1:3 aber nicht in den Zweikampf gegen Torschütze Widmer - genauso wie vor Barkoks Großchance (65.). Note: 3. © imago images 8/17 LEON GORETZKA: Oft sehr reaktions- und gedankenschnell und daher bis zur seiner Auswechslung nach 60 Minuten mit den meisten Balleroberungen (6). Starker Laufweg vor seinem Kopfballtor zum 4:1. Note: 2. © getty 9/17 SERGE GNABRY: Bestätigte seine starke Form. Mit der Flanke zur ersten FCB-Chance von Mané (3.). Direkt danach leitete der sein 4. Saisontor zum 1:0 selbst ein. Starker Ball auch in der Entstehung des 2:0. Kam auf 3 Torschüsse. Note: 2. © getty 10/17 JAMALS MUSIALA: Ließ clever für Gnabry durch vor dem 1:0. Sein Abschluss aus 16 Metern ging rechts vorbei (17.). Super Szene und Schuss bei seinem 2:0. Traf nach bärenstarkem Solo nur die Latte (63.). Auch er kam auf 3 Torschüsse. Note: 2. © getty 11/17 SADIO MANE: Energiegeladene Vorstellung. Lieferte zum 1:0 und 4:1 seine ersten beiden BL-Vorlagen ab. Holte zudem den Elfmeter heraus, den er schlecht schoss, im Anschluss aber zu seinem 6. Saisontor versenkte. Kam auf starke 7 Torschüsse. Note: 1,5. © imago images 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Gewann jeden seiner 7 Zweikämpfe. Hatte als Prellbock die Füße in der Entstehung des 1:0 im Spiel und legte das 2:0 selbst auf. Scheiterte in der 54. am Pfosten, kurz vor dem Ende schob er zum 6:2 ein. Note: 1,5. © imago images 13/17 BENJAMIN PAVARD: Kam zur Pause für de Ligt herein und spielte fortan in der Innenverteidigung. Konnte nur wenig später Aarons Flanke auf Widmer nicht verhindern. Sonst ließ er sich jedoch nichts zu Schulden kommen. Note: 3,5. © getty 14/17 MARCEL SABITZER: Nach einer Stunde für Goretzka in die Partie gekommen und anschließend mit einer ordentlichen, unauffälligen Vorstellung. Sein Abschluss in der 83. geriet zu zentral. Note: 3,5. © getty 15/17 KINGSLEY COMAN: Gnabry machte für ihn Platz (60.). Auch er trat danach nicht sehr in Erscheinung und blieb ohne Torabschluss. Bereitete aber das 6:2 vor. Note: 3. © getty 16/17 RYAN GRAVENBERCH: Wurde für Musiala nach 72 Minuten eingewechselt. Kam nur auf 13 Ballaktionen. Keine Bewertung. © imago images 17/17 MATHYS TEL: Für Mane ins Spiel gekommen (76.) und nur wenige Sekunden später direkt mit einem Abschluss aufs Tor. Drei Minuten nach seiner Hereinnahme traf er stark zum 5:1 - sein zweites Bundesligator. Keine Bewertung.

FC Bayern München vs. Inter, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Wer kein Amazon-Prime-Abo hat, kann Bayern vs. Inter auf eine andere Art und Weise mitverfolgen - mit dem Liveticker bei SPOX. Wir beschreiben das gesamte Spielgeschehen für Euch live und ausführlich mit. So verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

Hier geht es zum Liveticker des Gruppenspiels zwischen dem FC Bayern München und Inter Mailand.

Hier geht es zum Liveticker des Dienstagskonferenz.

