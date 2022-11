Für den FC Bayern München geht die Gruppenphase der Champions League heute mit einem Duell gegen Inter Mailand zu Ende. Wird die Begegnung im Free-TV übertragen? Wo ist das Spiel überhaupt im TV und im Livestream zu sehen? SPOX hat die Antworten.

Die sechs Runden lange Gruppenphase der Champions League findet am heutigen Dienstag, den 1. November, für die Gruppen A, B, C und D ihren Abschluss, somit auch für den FC Bayern München, der die Gruppe C anführt und auf jeden Fall auch Tabellenführer bleiben wird. Denn die Münchner treten heute um 21 Uhr in der heimischen Allianz Arena gegen den Gruppenzweiten Inter Mailand an, der fünf Zähler hinter dem FCB liegt.

Trotzdem haben auch die Mailänder bereits vor dem 6. Spieltag einen Platz im Achtelfinale sicher, weswegen die Partie heute nicht mehr von höchster Bedeutung ist. Im Parallelspiel treffen Viktoria Pilsen und der FC Barcelona aufeinander. Auch in diesem Fall ist in Sachen Tabellenposition alles in Stein gemeißelt, klar ist: Der FC Barcelona steigt zum zweiten Mal hintereinander in die Europa League ab, Viktoria Pilsen steht punktlos auf dem letzten Platz.

Champions League: Tabelle der Gruppe C

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Bayern München 5 5 0 0 16:2 14 15 2 Inter Mailand 5 3 1 1 10:5 5 10 3 FC Barcelona 5 1 1 3 8:10 -2 4 4 Viktoria Pilsen 5 0 0 5 3:20 -17 0

© getty Der FC Bayern München und Inter Mailand stehen bereits fix im Achtelfinale der Champions League.

FC Bayern München heute live im Free-TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel gegen Inter live im TV und Livestream

Zum Spiel FC Bayern vs. Inter Mailand wird es heute keine Übertragung im Free-TV geben, da bis auf das Finale in Istanbul jedes Spiel der Königsklasse entweder bei DAZN oder Amazon Prime zu sehen ist. Von den beiden Anbietern kümmert sich heute Amazon Prime um FC Bayern gegen Inter. Gewissermaßen lässt sich die Begegnung gratis verfolgen, da Amazon Prime einen kostenlosen Probemonat anbietet, bevor die erste Zahlung anfällt. Nach dem Probemonat muss entweder 8,99 Euro monatlich oder 89,90 Euro jährlich für das Abo bezahlt werden - je nachdem, für welche Variante man sich entschieden hat.

Was die Übertragung von FC Bayern vs. Inter Mailand anbelangt, geht diese um 19:30 Uhr los. Zum Einsatz kommt dabei folgendes Personal:

Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Kommentatoren: Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes

Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes Experten: Kim Kulig und Matthias Sammer

FC Bayern München heute live im Free-TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel gegen Inter im Liveticker

Die, die kein Amazon-Prime-Abo haben, das Spiel jedoch nicht verpassen wollen, bekommen mithilfe von SPOX die perfekte Alternative geboten. Dort wird die komplette Begegnung nämlich ausführlich getickert.

Hier geht es zum Liveticker des Gruppenspiels zwischen dem FC Bayern München und Inter Mailand.

Hier geht es zum Liveticker des Dienstagskonferenz.

Zwei "Götter" und ein Treter: Die Bayern-Legenden von A bis Z © imago images 1/29 Thorsten Fink feiert am 29. Oktober seinen 55. Geburtstag. Eine gute Gelegenheit, um einen Blick auf die Bayern-Legenden von A bis Z zu werfen. © imago images 2/29 "Legende" ist ein dehnbarer Begriff, teilweise auch ein überstrapazierter. Aber wenn ein Klub in Deutschland besonders viele Legenden herausgebracht hat, dann der FC Bayern München. © imago images 3/29 Eine Bedingung haben wir aufgestellt: Mindestens ein Pflichtspiel für die Profis. An manchen Stellen wurde die Luft dünn, aber an anderen ... hui! Mit nur zwei bis drei Buchstaben könnte Bayern eine Weltelf aufbieten - oder gar zwei. Seht selbst! © imago images 4/29 KLAUS AUGENTHALER: Siebenmal Deutscher Meister, dreimal Pokalsieger, zweimal im Finale des Europapokals der Landesmeister - nur David Alaba könnte ihm mit dem doppelten Triple gefährlich werden. Doch Auge hat den Treuevorteil: 21 Jahre Spieler beim FCB! © imago images 5/29 FRANZ BECKENBAUER: Die Karriere des Kaisers ist unvergleichlich. Zumal er in einem Land voller "Malocher" als Feingeist herausstach und seiner Zeit voraus war. Er war wegen seiner modernen Spielweise der perfekte Libero - einer, den es so nie wieder gab. © imago images 6/29 KINGSLEY COMAN: Zwar steht der Franzose noch lange nicht auf einer Ebene mit den größten Legenden, aber er ist ein Mann für wichtige Tore. Beispielsweise im Champions-League-Finale 2020, als er gegen Ex-Klub PSG den goldenen Treffer zum 1:0 erzielte. © imago images 7/29 BERND DÜRNBERGER: Mit dem FC Bayern gewann er zwischen 1972 und 1985 zahlreiche Titel. Er war die pure Konstanz - und der einzige aus den "goldenen Siebzigern", der 1982 im Europapokalfinale noch dabei war. Nur ein A-Länderspiel machte er nie. © imago images 8/29 STEFAN EFFENBERG: Mit dem Champions-League-Sieg 2001 krönte der Tiger eine große Karriere. Unvergessen bleibt bei vielen Fans seine impulsive Art auf und neben dem Platz. Effe kam vor allem über seine einmalige Energie, "Freunde der Sonne". © imago images 9/29 THORSTEN FINK: Als vierfacher Meister und Champions-League-Sieger 2001 hat der 55-Jährige die Nase knapp vor Hansi Flick, der bei Bayern-Fans vor allem als Trainer, nicht aber als Spieler in Erinnerung bleibt. © imago images 10/29 MARIO GÓMEZ: 11.342 Pflichtspielminuten, 113 Tore, 26 Vorlagen - das ist ein Scorerpunkt alle 81,5 Minuten. Können wir kurz festhalten, wie unterschätzt Gómez war und ist? Spannt Goretzka seinen Bizeps aber weiter an, wird es eng für ihn. © imago images 11/29 ULI HOENESS: Der Macher des modernen FC Bayern München. Geliebt, gehasst, selten ignoriert - auch als Spieler ein Ausnahmefußballer, den das Verletzungspech verfolgte, das er selbst aber oft genug provozierte. © imago images 12/29 VALÉRIEN ISMAËL: 46 mal mehr, mal weniger berauschende Pflichtspiele reichen dem Franzosen für diesen Spot. Denn die Konkurrenz besteht aus nur zwei Spielern: Werner Ipta und Norbert Ivangean. Arijon Ibrahimovic hat noch kein Pflichtspiel auf dem Konto. © imago images 13/29 JENS JEREMIES: "Siehst du die Mittellinie? Kommst du drüber, macht es aua", soll er einst zu Patrick Vieira vom FC Arsenal gesagt haben. Doch Jeremies ist nicht konkurrenzlos beim FCB. Auch "Fußballgott" Carsten Jancker hätte diesen Platz wohl verdient. © imago images 14/29 OLIVER KAHN: Bei ihm gibt es hingegen gar keine Diskussionen. Als der Titan sich neulich auf der Tribüne über den späten Ausgleich gegen Dortmund ärgerte, kamen auch bei Bayern-Fans nostalgische Emotionen hoch. Emotionen, die kein anderer auslöst. © imago images 15/29 PHILIPP LAHM: Lahm performte konstant auf Weltklasseniveau, kontrollierte das Spiel auf nahezu jeder Position. Einer der besten Außenverteidiger, die der Fußball je sah. Selbst Pep schwärmte von ihm. Unvergessen zudem seine sauberen Trademark-Grätschen. © imago images 16/29 GERD MÜLLER: Beckenbauer persönlich bezeichnete ihn als den "wichtigsten Spieler in der Geschichte des FC Bayern". Da müssen dann eben Spieler wie Sepp Maier, Lothar Matthäus und Thomas Müller weichen. Sie werden es verstehen - und dem Bomber gönnen. © imago images 17/29 MANUEL NEUER: Er hat das Torwartspiel auf eine neue Ebene gebracht. Zahlreiche Torhüter weltweit orientieren sich an seinem Spielstil. Als Revolutionär und doppelter Triple-Sieger ist Neuer an dieser Stelle des Alphabets konkurrenzlos. © imago images 18/29 RAINER OHLHAUSER: Ohne ihn hätte es die goldenen Siebziger vielleicht gar nicht in dieser Form gegeben. Zwischen 1961 und 1970 traf er in 355 Spielen 223-mal und bereitete 24 Treffer vor. Unter anderem erzielte er das erste Bundesliga-Tor der Bayern. © imago images 19/29 JEAN-MARIE PFAFF: Die Achtziger des FC Bayern waren turbulent, spektakulär und hochinteressant - auch wenn der fehlende Europapokaltitel sie zu Unrecht schmälert. Das gilt auch für Pfaff, der ein sensationeller Torhüter war. © imago images 20/29 Tja, da haben wir den ersten Buchstaben, zu dem es keinen Spieler gibt. Immerhin könnte man mit Roque Santa Cruz oder Xherdan Shaqiri zwei Champions-League-Sieger nennen, die in München sehr beliebt sind und das "Q" im Namen tragen. © imago images 21/29 ARJEN ROBBEN: Mr. Wembley hat die Herzen der Fans Schritt für Schritt mit unglaublichen Leistungen und seiner Heldengeschichte erobert. Auch neben dem Platz bodenständig und hochsympathisch. Sorry, Karl-Heinz Rummenigge, Bulle Roth und Franck Ribéry. © imago images 22/29 BASTIAN SCHWEINSTEIGER: Wo wir schon bei Heldengeschichten sind ... "Einer von uns" ist bei ihm keine Phrase. Der "Fußballgott" ist Münchner durch und durch, war der Fanszene immer sehr nah. Durchlief viele Tiefen, aber stand immer wieder auf. © imago images 23/29 THIAGO: Ein Zauberer am Ball, der Dinge tat, die man in München so nicht kannte. Und doch wurde er immer wieder hart kritisiert, seine Bedeutung unterschätzt. Trug den FC Bayern durch komplizierte Zeiten und führte ihn zum Champions-League-Sieg 2020. © imago images 24/29 SVEN ULREICH: Er ist einer von vier Spielern mit dem Anfangsbuchstaben "U", die je für den FC Bayern spielten. Sein Erfahrungsvorsprung gegenüber Dayot Upamecano sichert ihm aktuell den Platz an der Sonne. Kann der Franzose ihn bald überholen? © imago images 25/29 MARK VAN BOMMEL: Kapitän des Teams, das sich Ende der 2000er Jahre Schritt für Schritt zurück an Europas Spitze arbeitete. Teilt sich den Spot aber mit Hobby-Angreifer Daniel van Buyten, der 2013 das Triple nachlegte, als van Bommel längst weg war. © imago images 26/29 ROLAND WOHLFARTH: Da sind wir wieder bei den spektakulären Achtzigern, die viele unterschätzen. Wohlfarth ist ein weiterer Grund für den Glanz dieser Zeit. Er traf in 332 Spielen 155-mal und bereitete 37 Treffer vor. Ein fast vergessener Top-Stürmer. © imago images 27/29 Ein Spieler mit "X", das wird fast nix. Wenn wir aber Xabi Alonso zählen lassen, dann ist der Buchstabe doch sehr prominent besetzt. Will man noch mehr Bayern-Legende, könnte bei Bixente Lizarazu ein Auge zugedrückt werden. © imago images 28/29 Deniz Yilmaz stand einige Male im Kader der Profis, absolvierte aber keine Minute. Das erlaubt uns weiteres Schummeln und so bekommt Franck Ribéry doch seinen Platz in der Liste. © imago images 29/29 ZÉ ROBERTO: Bayern-Fans staunen noch heute über den Fitnesszustand des Brasilianers und liebten ihn zu aktiven Zeiten dafür, dass er deutschen Kampfgeist mit brasilianischer Eleganz zu verbinden wusste. Auf ihn war immer Verlass.

FC Bayern München heute live im Free-TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel gegen Inter live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Inter Mailand

FC Bayern München vs. Inter Mailand Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 6

6 Datum: 1. November 2022

1. November 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Übertragung: Amazon Prime

Liveticker: SPOX

Champions League: Die heutigen Spiele im Überblick