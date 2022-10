FC Barcelona vs. FC Bayern München, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München bekommt es heute in der Gruppenphase der Champions League mit dem FC Barcelona zu tun. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Rückrundenspiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach dem 2:0-Sieg im ersten Aufeinandertreffen mit dem FC Barcelona ist die Situation am heutigen Mittwoch, den 26. Oktober, vor dem zweiten Champions-League-Duell mit Robert Lewandowski und Co. eine völlig andere. Der FC Bayern konnte in vier Spielen vier Siege einfahren und hat das Achtelfinalticket bereits fix in der Tasche, Barça hingegen liegt mit vier Punkten nur auf Platz drei und steht kurz vor dem Aus.

Das Spiel in der Gruppe C wird heute um 21 Uhr angepfiffen, als Spielstätte dient das Camp Nou in Barcelona. Das Schiedsrichterteam kommt aus England und wird von Anthony Taylor angeführt. Er wird von den Assistenten Gary Beswick und Adam Nunn unterstützt.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe C

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Bayern München 4 4 0 0 13:2 11 12 2 Inter Mailand 4 2 1 1 6:5 1 7 3 FC Barcelona 4 1 1 2 8:7 1 4 4 Viktoria Pilsen 4 0 0 4 3:16 -13 0

© getty Der FC Barcelona und Robert Lewandowski mussten sich in der Hinrunde mit 0:2 geschlagen geben.

FC Barcelona vs. FC Bayern München, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Während gestern sieben Spiele bei DAZN und eines - Borussia Dortmund gegen Manchester City - bei Amazon Prime Video gezeigt wurden, sind heute alle acht bei DAZN zu sehen, so auch FC Barcelona vs. FC Bayern München. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.45 Uhr, also eine Viertelstunde vor Anpfiff. Dabei kümmert sich dann Laura Wontorra um die Moderation. Wenn es dann auf dem Platz zur Sache geht, übernimmt Jan Platte die Rolle des Kommentatoren, Ex-Bayern-Stürmer Sandro Wagner wird als Experte eingesetzt.

Die Partie ist bei DAZN nicht nur einzeln zu sehen, sondern auch als Teil der Mittwochskonferenz, die alle acht Spiele beinhaltet, und der Deutschen Mittwochskonferenz, die neben den drei Spielen mit deutscher Beteiligung auch die beiden Partien mit Anpfiff um 18.45 Uhr abdeckt. Beide Konferenzen starten um 18.15 Uhr.

Für welche Übertragung Ihr Euch auch entscheidet - auf jeden Fall ist ein Abonnement nötig. Die Kosten für dieses liegen bei 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr. Neben Fußball bekommt Ihr damit auch Zugriff auf Sportarten wie Tennis, US-Sport (NFL und NBA), Motorsport, Radsport, Handball, Darts, Wrestling, MMA, Boxen und Wintersport.

FC Barcelona vs. FC Bayern München, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

FC Barcelona vs. FC Bayern München, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Die, die kein DAZN-Abo haben, können das Spiel in der Königsklasse auf eine andere Art und Weise verfolgen: mit dem Liveticker von SPOX. Tore, Elfmeter, Wechsel - Ihr verpasst garantiert keine relevante Spielaktion.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München.

Hier geht es zum Liveticker der Mittwochskonferenz.

Gündogans Top 11: Diese Stars stellt er sich an seine Seite © getty 1/13 In einem Twitter-Thread hat Ilkay Gündogan die Top Elf der Spieler benannt, mit denen er in seiner Karriere zusammengespielt hat. Darunter befinden sich einige (ehemalige) Bayern- und BVB-Profis sowie vier Manchester-City-Mitspieler. © getty 2/13 Tor – MANUEL NEUER © getty 3/13 ABWEHR – VINCENT KOMPANY © getty 4/13 MATS HUMMELS © getty 5/13 PHILLIP LAHM © getty 6/13 Mittelfeld – KEVIN DE BRUYNE © getty 7/13 ILKAY GÜNDOGAN © getty 8/13 MARIO GÖTZE © getty 9/13 DAVID SILVA © getty 10/13 Sturm: MARCO REUS © getty 11/13 © getty 12/13 LEROY SANE © getty 13/13 Und so sieht sie aus: Die Top 11 von Ilkay Gündogan.

FC Barcelona vs. FC Bayern München, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Barcelona: ter Stegen - Sergi Roberto, Koundé, Marcos Alonso, Jordi Alba - S. Busquets - Gavi, Pedri - Ferran Torres, Lewandowski, Dembélé

ter Stegen - Sergi Roberto, Koundé, Marcos Alonso, Jordi Alba - S. Busquets - Gavi, Pedri - Ferran Torres, Lewandowski, Dembélé FC Bayern München: Ulreich - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Musiala, Coman - Choupo-Moting

FC Barcelona vs. FC Bayern München, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Barcelona vs. FC Bayern München

FC Barcelona vs. FC Bayern München Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 5

5 Datum: 26. Oktober 2022

26. Oktober 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Camp Nou, Barcelona

Camp Nou, Barcelona Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League: Die heutigen Spiele des 5. Spieltags