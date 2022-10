Eintracht Frankfurt vs. Olympique Marseille, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Frankfurt misst sich heute in der Gruppenphase der Champions League mit dem französischen Topklub Olympique Marseille. Hier bekommt Ihr erklärt, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

In der ziemlich ausgeglichenen Gruppe D in der Champions League können am heutigen Mittwoch, den 26. Oktober, einige Entscheidungen fallen. Von den vier Klubs befindet sich Eintracht Frankfurt aktuell in der schlechtesten Ausgangsposition, da die Hessen nach vier Spielrunden auf dem letzten Tabellenplatz liegen.

Das kann sich jedoch heute Abend ändern. Der amtierende Europa-League-Sieger trifft nämlich um 21 Uhr auf Olympique Marseille, gespielt wird im Frankfurter Deutsche Bank Park, geleitet wird die Partie vom spanischen Unparteiischen Jesus Gil Manzano. Parallel dazu treffen Tottenham Hotspur und Sporting Lissabon aufeinander.

Obwohl Marseille Zweiter, Frankfurt Vierter ist, gewann die SGE das Auswärtsspiel in der Hinrunde mit 1:0 - für die Eintracht war es zugleich der erste Champions-League-Sieg in Vereinsgeschichte.

Was ebenfalls für die Eintracht spricht: Während das Team von Trainer Oliver Glasner seine Generalprobe in der Bundesliga am vergangenen Wochenende mit einem 3:1-Sieg über Borussia Mönchengladbach meisterte, musste sich Marseille in der Ligue 1 dem RC Lens mit 0:1 geschlagen geben.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe D

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Tottenham Hotspur 4 2 1 1 5:4 1 7 2 Olympique Marseille 4 2 0 2 6:4 2 6 3 Sporting CP 4 2 0 2 6:6 0 6 4 Eintracht Frankfurt 4 1 1 2 3:6 -3 4

© getty Eintracht Frankfurt und Olympique Marseille treffen zum zweiten Mal in der Gruppenphase aufeinander.

Eintracht Frankfurt vs. Olympique Marseille, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Wer die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Olympique Marseille heute live und in voller Länge verfolgen möchte, kommt nicht um DAZN herum. Da heute ein Mittwoch ist, sind beim Streamingdienst alle acht Gruppenspiele zu sehen. Die ersten Livebilder werden um 20.45 Uhr in Form einer Vorberichterstattung gezeigt, durch die Partie begleitet Euch bei DAZN folgendes Personal:

Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Seb Kneißl

Seb Kneißl Reporter: Daniel Herzog

Die wichtigsten Szenen der Begegnung werden auch in der Mittwochskonferenz (beginnt um 18.15 Uhr und beinhaltet alle acht Spiele) und in der Deutschen Mittwochskonferenz (beginnt um 18.15 Uhr und beinhaltet die beiden Partien, die um 18.45 Uhr starten, und die drei Spiele mit deutscher Beteiligung) angeboten.

Das "Netflix des Sports" besitzt also die Übertragungsrechte am Großteil der Champions League. Das ist jedoch trotzdem nur ein kleiner Bruchteil vom gesamten DAZN-Repertoire. Was die Sportart mit dem runden Leder betrifft, werden im Livestream auch Spiele der Bundesliga, Primera Division, Ligue 1, Serie A, nationale Pokale sowie Länderspiele angeboten. Zu den weiteren Sportarten auf DAZN zählen Darts, Handball, Motorsport, Radsport, US-Sport (NBA und NFL), Wintersport, MMA, Wrestling und Boxen dazu.

Auf all dies könnt Ihr nur mit einem Abonnement zugreifen, das monatlich 29,99 Euro und jährlich 274,99 Euro kostet.

Eintracht Frankfurt vs. Olympique Marseille, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Darüber hinaus wird das Spiel auch im Liveticker angeboten, darum kümmert sich SPOX. Getickert wird jedoch nicht nur Frankfurt vs. Marseille, sondern auch alle anderen Gruppenspiele des Tages, aber auch die Konferenz.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und Olympique Marseille.

Hier geht es zum Liveticker der Mittwochskonferenz.

Eintracht Frankfurt vs. Olympique Marseille, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Smolcic, Jakic, Ndicka - Dina Ebimbe, C. Lenz - Kamada, Rode - Lindström, M. Götze - Kolo Muani

Trapp - Smolcic, Jakic, Ndicka - Dina Ebimbe, C. Lenz - Kamada, Rode - Lindström, M. Götze - Kolo Muani Olympique Marseille: Pau Lopez - Mbemba, Balerdi, Gigot - Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares - Guendouzi, Harit - A. Sanchez

Champions League: Die heutigen Spiele des 5. Spieltags