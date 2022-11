Die Champions-League-Gruppenphase geht heute zu Ende, acht Spiele stehen noch an. Doch wer zeigt / überträgt diese Partien im TV und Livestream - DAZN oder Amazon Prime? Hier erfahrt Ihr es.

Die lange Champions-League-Gruppenphase findet am heutigen Mittwoch, den 2. November, endlich ihr Ende. Gestern wurde noch die erste Hälfte des 6. Spieltags absolviert, heute folgt nun die zweite. Es finden wie üblich acht Partien statt - zwei davon werden um 18.45 Uhr, der Rest um 21 Uhr angepfiffen.

Der Großteil der Entscheidungen, was den Einzug ins Achtelfinale betrifft, ist bereits gefallen, doch es gibt auch noch Gruppen, in denen noch einiges auf dem Spiel steht. In der Gruppe E kämpfen die AC Milan und Red Bull Salzburg ums Weiterkommen, RB Leipzig kann in der Gruppe F sogar noch Erster werden, aber auch ausscheiden. Borussia Dortmund hingegen hat in der Gruppe G bereits den zweiten Platz in der Tasche.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe E

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Chelsea FC 5 3 1 1 8:3 5 10 2 AC Mailand 5 2 1 2 8:7 1 7 3 RB Salzburg 5 1 3 1 5:5 0 6 4 Dinamo Zagreb 5 1 1 3 3:9 -6 4

Champions League: Die Tabelle der Gruppe F

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Real Madrid 5 3 1 1 10:5 5 10 2 RB Leipzig 5 3 0 2 9:9 0 9 3 FC Shakhtar Donezk 5 1 3 1 8:6 2 6 4 Celtic FC 5 0 2 3 3:10 -7 2

Champions League: Die Tabelle der Gruppe G

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Manchester City 5 3 2 0 11:1 10 11 2 Borussia Dortmund 5 2 2 1 9:4 5 8 3 Sevilla FC 5 1 2 2 5:9 -4 5 4 FC Kopenhagen 5 0 2 3 0:11 -11 2

Champions League: Die Tabelle der Gruppe H

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Paris Saint-Germain 5 3 2 0 14:6 8 11 2 SL Benfica 5 3 2 0 10:6 4 11 3 Juventus Turin 5 1 0 4 8:11 -3 3 4 Maccabi Haifa 5 1 0 4 6:15 -9 3

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

In der aktuellen Saison teilen sich DAZN und Amazon Prime die Übertragungsrechte der Champions League. Dabei gibt es in der Gruppenphase eine klare Aufteilung: Dienstags überträgt DAZN sieben Partien, Amazon Prime nur ein Spiel mit deutscher Beteiligung, Mittwochs ist DAZN sogar für alle acht Begegnungen verantwortlich. Amazon Prime kommt somit erst wieder in der Achtelfinalrunde zum Einsatz.

Wer also die acht Spiele heute live und in voller Länge verfolgen möchte, braucht Zugang zum Angebot von DAZN. Doch das ist noch nicht alles, der Streamingdienst bietet heute Abend auch eine Konferenz an, die um 18.15 Uhr beginnt und die wichtigsten Szenen aller acht Partien zeigt.

Neben Spielen der Königsklasse sind auf der Plattform von DAZN im Laufe der Fußball-Saison auch Duelle aus der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division sowie Länderspiele zu sehen. Andere Sportarten wie Handball, Motorsport, Tennis, Handball, Radsport, US-Sport (NFL und NBA), MMA und Boxen sind ebenfalls Teil des vielfältigen Repertoires.

Um auf all dies zugreifen zu können, wird ein Abonnement benötigt. Die Kosten dafür liegen bei 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr.

Alle acht Spiele werden zudem sowohl einzeln als auch in Form einer Konferenz bei SPOX getickert. Somit seid Ihr stets auf dem Laufenden.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Hier geht es zum Liveticker der Mittwochskonferenz.

Champions League: Die heutigen Spiele im Überblick