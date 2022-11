DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Im Rahmen der Champions League finden heute acht Gruppenspiele statt. Wer kümmert sich dabei um die Übertragung - DAZN oder Amazon Prime? In diesem Artikel erfahrt Ihr es.

Die Champions-League-Gruppenphase neigt sich dem Ende entgegen, der sechste und finale Spieltag beginnt am heutigen Dienstag, 1. November, morgen folgt der Rest. Zwei der letzten acht Partien werden um 18.45 Uhr angepfiffen, sechs weitere dann um 21 Uhr - dies gilt sowohl heute als auch morgen.

Aus der Bundesliga sind heute drei Klubs im Einsatz: Bayer Leverkusen kämpft in der Gruppe B um 18.45 Uhr gegen Club Brügge noch um den Europa-League-Platz, das Achtelfinale kann die Werkself nicht mehr erreichen. Der FC Bayern München steht bereits seit zwei Spieltagen als Achtelfinalist fest und kann das Spiel um 21 Uhr gegen Inter Mailand deswegen etwas entspannter angehen. Bei Eintracht Frankfurt gegen Sporting Lissabon um 21 Uhr geht es hingegen um einiges. In der engen Gruppe D können nämlich alle noch den Sprung in die K.o.-Runde schaffen. Die Eintracht ist aktuell auf Rang drei.

Champions League: Tabelle der Gruppe A

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 SSC Neapel 5 5 0 0 20:4 16 15 2 Liverpool FC 5 4 0 1 15:6 9 12 3 Ajax Amsterdam 5 1 0 4 8:15 -7 3 4 Rangers FC 5 0 0 5 1:19 -18 0

Champions League: Tabelle der Gruppe B

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Brügge 5 3 1 1 7:4 3 10 2 FC Porto 5 3 0 2 10:6 4 9 3 Atlético Madrid 5 1 2 2 4:7 -3 5 4 Bayer Leverkusen 5 1 1 3 4:8 -4 4

Champions League: Tabelle der Gruppe C

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Bayern München 5 5 0 0 16:2 14 15 2 Inter Mailand 5 3 1 1 10:5 5 10 3 FC Barcelona 5 1 1 3 8:10 -2 4 4 Viktoria Pilsen 5 0 0 5 3:20 -17 0

Champions League: Tabelle der Gruppe D

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Tottenham Hotspur 5 2 2 1 6:5 1 8 2 Sporting CP 5 2 1 2 7:7 0 7 3 Eintracht Frankfurt 5 2 1 2 5:7 -2 7 4 Olympique Marseille 5 2 0 3 7:6 1 6

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Von Spieltag zu Spieltag stellen sich viele Fußballfans dieselbe Frage - sind die Champions-League-Spiele heute bei DAZN oder Amazon Prime zu sehen? Die Antwort darauf ist abhängig davon, ob Dienstag oder Mittwoch ist. Wobei die Übertragungssituation an beiden Tagen ziemlich ähnlich aussieht. Während am Mittwoch alle acht Spiele bei DAZN laufen, übernimmt am heutigen Dienstag Amazon Prime ein Spiel, nämlich FC Bayern München gegen Inter Mailand. Um die restlichen sieben Partien kümmert sich dann wieder DAZN. Der Streamingdienst bietet auch eine Konferenz an, in der die wichtigsten Szenen der sieben Spiele, die DAZN auch einzeln überträgt, gezeigt werden.

Ob Amazon Prime oder DAZN - beide Anbieter sind kostenpflichtig. Das Amazon-Prime-Abonnement kostet nach Ablauf des Gratismonats 8,99 Euro pro Monat und 89,90 Euro pro Jahr. Für das DAZN-Abo werden 29,99 Euro monatlich oder 274,99 Euro jährlich fällig. Dafür hat man dann aber auch Zugriff auf eine Menge anderer Sportarten wie Tennis, Handball, Darts, Motorsport, Radsport, US-Sport (NBA und NFL), MMA, Wintersport und viele mehr.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? Der Spieltag im Liveticker

Außerdem könnt Ihr alle acht Spiele auch im Liveticker bei SPOX mitverfolgen. Auf der Website wird dabei auch eine Konferenz angeboten.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Hier geht es zum Liveticker der Dienstagskonferenz.

