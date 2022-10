Die Champions-League-Gruppenphase haben die Teams in dieser Saison schon zur Hälfte absolviert. Am 11. und 12. Oktober geht es in der Königsklasse weiter mit dem 4. Spieltag. Doch wer überträgt die Spiele live im TV und Livestream? SPOX klärt auf.

Drei Gruppenspieltage stehen für Mannschaften in dieser Champions-League-Saison noch auf dem Programm. In den ersten Rückspielen wird es für die Vereine am kommenden Dienstag und Mittwoch ernst.

Champions League, Übertragung 4. Spieltag: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream - Die Infos

Der 4. Gruppenspieltag der aktuellen Champions-League-Saison wird am Dienstag, den 11. Oktober, und am Mittwoch, den 12. Oktober, ausgetragen. Wie üblich finden an den beiden Tagen jeweils acht Partien statt. Jeweils zwei Duelle starten am Dienstag und Mittwoch um 18.45 Uhr. Alle weiteren Begegnungen des 4. Spieltags werden um 21.00 Uhr angepfiffen.

Nach drei absolvierten Spielen in den Gruppen werden die Kräfteverhältnisse in der Champions League klarer. So spielt der FC Bayern München aktuell eine hervorragende Champions-League-Saison. Mit drei Siegen führt das Team von Julian Nagelsmann die Gruppe C souverän an. Aber auch die anderen vier deutschen Teams besitzen weiterhin gute Chancen auf das Einziehen in die K.o.-Runde. Das zeigt auch ein Blick auf den vergangenen 3. Spieltag, an dem Bayer Leverkusen als einziges deutsches Team eine Niederlage kassiert hat. Am 4. Spieltag stehen die gleichen Begegnungen wie am vergangenen Dienstag und Mittwoch auf dem Programm. Bayer Leverkusen hat damit die Chance auf eine direkte Revanche gegen den FC Porto.

Champions League, Übertragung 4. Spieltag: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream - Der Spieltag im Überblick

Champions League, Übertragung 4. Spieltag: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream - Die Duelle am 11. Oktober

Datum Anpfiff Heim Auswärts Di., 11.10. 18.45 Uhr FC Kopenhagen Manchester City Di., 11.10. 18.45 Uhr Maccabi Haifa Juventus Turin Di., 11.10. 21.00 Uhr BVB FC Sevilla Di., 11.10. 21.00 Uhr PSG Benfica Lissabon Di., 11.10. 21.00 Uhr AC Mailand FC Chelsea Di., 11.10. 21.00 Uhr Celtic Glasgow RB Leipzig Di., 11.10. 21.00 Uhr Schachtar Donezk Real Madrid Di., 11.10. 21.00 Uhr Dinamo Zagreb RB Salzburg

Champions League, Übertragung 4. Spieltag: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream - Die Duelle am 12. Oktober

Datum Anpfiff Heim Auswärts Di., 12.10. 18.45 Uhr SSC Neapel Ajax Amsterdam Di., 12.10. 18.45 Uhr Atletico Madrid Club Brügge Di., 12.10. 21.00 Uhr Bayer Leverkusen FC Porto Di., 12.10. 21.00 Uhr Tottenham Hotspur Eintracht Frankfurt Di., 12.10. 21.00 Uhr FC Barcelona Inter Mailand Di., 12.10. 21.00 Uhr Glasgow Rangers FC Liverpool Di., 12.10. 21.00 Uhr Sporting Lissabon Olympique Marseille Di., 12.10. 21.00 Uhr Viktoria Pilsen FC Bayern München

Champions League, Übertragung 4. Spieltag: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream

Auch am 4. Spieltag der Champions League zeigen sich DAZN und Amazon Prime Video für die Übertragung der Spiele zuständig. Ganze 15 der 16 Partien seht Ihr dabei live und in voller Länge auf DAZN. Ein Duell zeigt der Streamingdienst Amazon Prime am Dienstag dagegen exklusiv im Livestream.

Champions League, Übertragung 4. Spieltag: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Mit DAZN1 und DAZN2 könnt Ihr am 4. Spieltag der Champions League auf gleich zwei TV-Sendern die Partien live verfolgen. Am kommenden Dienstag und Mittwoch seht Ihr auf DAZN1 jeweils zwei Partien live und vollumfänglich. DAZN2 überträgt alternativ die Partien in der Konferenz ab 18.15 Uhr.

Am Dienstag, den 11. Oktober, seht Ihr auf DAZN1 die Begegnung zwischen dem FC Kopenhagen und Manchester City sowie das Duell zwischen Celtic Glasgow und RB Leipzig. Am darauffolgenden Mittwoch könnt Ihr auf dem Sender SSC Neapel vs. Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspur vs. Eintracht Frankfurt live verfolgen.

Champions League, Übertragung 4. Spieltag: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Ein Duell an jedem Champions-League-Gruppenspieltag am Dienstag überträgt Amazon Prime Video live und exklusiv. Am 4. Spieltag ist das die Partie zwischen dem BVB und dem FC Sevilla. Der Streamingdienst beginnt am 11. Oktober mit seiner Übertragung um 20.00 Uhr.

Alle weiteren 15 Duelle des 4. Champions-League-Spieltags könnt Ihr auf DAZN live und vollumfänglich im Livestream erleben. Neben den Einzelpartien zeigt DAZN zudem die Partien in der Konferenz. Am Mittwoch, den 12. Oktober, könnt Ihr alle Spiele mit deutscher Beteiligung auch in der deutschen Konferenz sehen.

Ein Abo kostet bei DAZN 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr. Neben der Champions League könnt Ihr als DAZN-Kunden auch die Freitags-und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NFL, die NBA, Tennis, Handball, Boxen und viele weitere Highlights aus der Sportwelt sehen.

Ihr könnt die Champions-League-Spiele des 4. Spieltags nicht live im TV oder im Livestream erleben? Dann seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir verfolgen für Euch nämlich alle Duelle am kommenden Dienstag und Mittwoch in ausführlichen Livetickern. Hier geht es zu der Liveticker-Übersicht von SPOX.

Champions League, Saison 2022/23: Der Zeitplan im Überblick

Die Gruppenphase

Runde Datum 1. Spieltag 6./7. September 2022 2. Spieltag 13./14. September 2022 3. Spieltag 4./5. Oktober 2022 4. Spieltag 11./12. Oktober 2022 5. Spieltag 25./26. Oktober 2022 6. Spieltag 1./2. November 2022

Die K.o.-Runde