Celtic vs. RB Leipzig, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League muss RB Leipzig heute bei Celtic Glasgow ran. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie des 4. Spieltags der Gruppenphase live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Champions League, Celtic vs. RB Leipzig: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

In der Bundesliga hinkt RB Leipzig den eigenen Ansprüchen weiterhin hinterher. Auch nach dem Trainerwechsel läuft es unter Marco Rose noch nicht nach Wunsch. Nach dem 1:1 am vergangenen Samstag bei Mainz 05 liegen die Sachsen nur auf Tabellenplatz elf.

In der Champions League ist die Lage etwas besser. Durch einen 3:1-Heimerfolg gegen Celtic Glasgow am vergangenen Mittwoch hat sich Leipzig nach zuvor zwei Niederlagen die Chance für das Erreichen der K.o.-Runde offengehalten. Am heutigen Dienstag, 11. Oktober, kommt es am 4. Spieltag der Gruppenphase quasi zum Rückspiel. Spielbeginn im Celtic Park ist um 21 Uhr.

"Die Richtung stimmt, wir fahren mit einem guten Gefühl nach Glasgow", sagte Willi Orban vor der Partie in Glasgow: "Der Celtic Park wird was Besonderes. Das ist auch eine Möglichkeit, ein Statement zu setzen."

Wie wichtig ein Sieg wäre, zeigt ein Blick auf die Tabelle. In der Gruppe G ist Real Madrid nach drei Siegen schon so gut wie weiter. Dahinter liegen Schachtjor Donezk (4 Punkte), Leipzig (3) und Celtic (1) noch eng beisammen.

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Pkt. 1 Real Madrid 3 3 0 0 7:1 6 9 2 Skaktar Donezk 3 1 1 1 6:4 2 4 3 RB Leipzig 3 1 0 2 4:7 -3 3 4 Celtic Glasgow 3 0 1 2 2:7 -5 1

Celtic vs. RB Leipzig, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Das Auswärtsspiel von RB Leipzig bei Celtic Glasgow wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Wollt Ihr das Spiel live verfolgen, ist der Streamingdienst DAZN Eure einzige Anlaufstelle. DAZN zeigte in der Gruppenphase nämlich an jedem Spieltag 15 der 16 Partien exklusiv, lediglich ein Dienstagsspiel kann immer via Amazon Prime Video live verfolgt werden - dabei handelt es sich heute um die Partie Borussia Dortmund vs. FC Sevilla.

Die DAZN-Übertragung beginnt heute um 20.45 Uhr. Folgendes DAZN-Personal ist für Euch im Einsatz.

Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter vor Ort: Max Siebald

Celtic vs. RB Leipzig ist bei DAZN auch Teil einer Konferenz. In dieser wird heute ab 21 Uhr zwischen fünf Spielen hin- und hergeschaltet.

DAZN zeigt das Spiel vornehmlich im Livestream auf dazn.com sowie in der DAZN-App. Ihr könnt den Livestream bei einer stabilen Internetverbindung also auch auf verschiedenen Endgeräten abrufen - und auch zuhause auf Eurem Smart-TV.

Für DAZN benötigt man ein Abo. Dafür werden entweder monatlich 29,99 Euro oder einmal im Jahr 274,99 Euro fällig. Habt Ihr die Abo-Gebühr bezahlt, seht Ihr auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Primera Division, Ligue 1 und Serie A aber auch Highlights aus vielen weiteren Sportarten wie Basketball, American Football, Tennis, Darts oder Boxen.

Celtic vs. RB Leipzig, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

SPOX bietet auch heute wieder zahlreiche Liveticker zu den Spielen der Champions League an - einen zu jedem der acht Spiele und dazu einer Konferenz-Liveticker. Bei uns seit Ihr kostenlos immer auf der Höhe des Geschehens.

Hier geht's zum Liveticker Celtic vs. RB Leipzig.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Champions League: Celtic vs. RB Leipzig - Voraussichtliche Aufstellungen

Celtic: Hart - Juranovic, Carter-Vickers, Welsh, Taylor - Haksabanovic, O'Riley, Hatate - Abada, Giakoumakis, Jota

Hart - Juranovic, Carter-Vickers, Welsh, Taylor - Haksabanovic, O'Riley, Hatate - Abada, Giakoumakis, Jota RB Leipzig: Blaswich - Simakan, Orban, Gvardiol, Raum - Kampl, X. Schlager - Szoboszlai, Werner - Nkunku - Silva

