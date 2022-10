Champions League: Elfmeter Drama bei Atletico Madrid gegen Bayer Leverkusen

Beim 2:2 in der Champions League zwischen Atletico Madrid und Bayer Leverkusen hat sich ein wahres Drama abgespielt. Die Spanier bekamen nach dem Abpfiff einen Elfmeter zugesprochen - und verschossen.

Der französische Schiedsrichter Clement Turpin pfiff die Partie im Wanda Metropolitano in der 95. Minute ab. Damit schien klar: Atletico hat keine Chance mehr auf den Einzug ins Achtelfinale, Leverkusen wahrt seine Möglichkeit auf Platz drei, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigen würde.

Die Atletico-Stars lagen bereits auf dem Boden, Trainer Diego Simeone machte sich auf den Weg in die Kabine. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse.

Der Videoschiedsrichter nahm plötzlich Kontakt zu Turpin auf, der nach rund 60 Sekunden zum Monitor lief und die allerletzte Szene des Spiels begutachtete. Tatsächlich war Leverkusens Abwehrspieler Piero Hincapie der Ball bei der letzten Ecke der Partie an den Arm gesprungen.

Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter, die Fans im Stadion flippten komplett aus. Yannick Carrasco fasste sich ein Herz, lief an - und scheitere an Bayer-Keeper Lukas Hradecky.

Damit war die Partie aber immer noch nicht beendet. Saul Niguez köpfte den Abpraller an die Latte, Reinildo Mandavas Nachschuss wurde ausgerechnet von Mitspieler Carrasco abgewehrt. Es folgte der zweite Abpfiff des Schiris, nun war das Ergebnis offiziell.

"Diese zweifelhaften Handspiele werden in der Champions League so gut wie nie gepfiffen", sagte Bayer-Trainer Xabi Alonso: "Diese Entscheidung hätte für uns harte Folgen haben können."

© getty Yannick Carrasco war der tragische Atletico-Held.

Atletico: Simeone macht Carrasco keinen Vorwurf

"Atletico stirbt nach einer Wiederauferstehung", schrieb die Marca. Die As befand: "Atletico mit dem grausamsten Ende."

Simeone wollte Carrasco, der in der 22. Minute das zwischenzeitliche 1:1 erzielt hatte, keinen Vorwurf machen. "Er ist ein Spieler, der das Kommando übernehmen kann", sagte der Coach über den belgischen Linksaußen: "Wenn sich ein Spieler so entschlossen den Ball schnappt wie er, dann vertrauen ihm die Mannschaftskollegen und das ist richtig so."

Simeone erinnerte an ein Spiel der vergangenen Saison, als der 29-Jährige in einer ähnlichen Situation gegen Espanyol Barcelona die Verantwortung übernahm und traf.

Atletico belegt mit fünf Punkten nach fünf Partien Rang drei in Gruppe B und hat damit keine Möglichkeit mehr, den FC Brügge (10) oder den FC Porto (9) von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen. Leverkusen ist mit einem Zähler weniger als Atletico Tabellenletzter.