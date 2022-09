Der BVB fordert in der Champions League Manchester City um Erling Haaland heraus. Wer zeigt / überträgt das Duell heute live im TV und Livestream? Hier gibt es alle Informationen.

Das ist ein echter Hingucker: Borussia Dortmund wurde zur Champions-League-Gruppenphase neben dem FC Sevilla und dem FC Kopenhagen kein geringerer Klub als Manchester City zugelost. Der Verein also, zu dem Erling Haaland im Sommer vom BVB aus gewechselt ist. Kürzlich schloss sich mit Manuel Akanji sogar noch ein weiterer Borusse dem englischen Meister an.

Jetzt kommt es zum direkten Duell in der Vorrunde der Königsklasse. Dabei gastieren die Dortmunder am heutigen Mittwoch, den 14. September zunächst im Etihad Stadium in Manchester, Anstoß ist um 21 Uhr. Zum Schlagabtausch im Signal Iduna Park kommt es dann übrigens am 25. Oktober.

Sowohl ManCity als auch der BVB konnten siegreich in die CL-Saison starten. Während Pep Guardiolas Ensemble in Sevilla unter anderem dank eines Doppelpacks von Haaland 4:0 gewann, feierten die Schwarz-Gelben Zuhause ein 3:0 gegen Kopenhagen.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. BVB in der Champions League heute live im TV und Livestream?

Was die Übertragung der Königsklasse betrifft, gibt es diese Saison nicht nur eine Anlaufstelle. Wo Manchester City gegen den BVB gezeigt wird, steht unlängst fest.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. BVB in der Champions League heute live im TV?

Im klassischen Fernsehen werden die 90 Minuten nicht gesendet. Das liegt schlicht daran, dass die Champions League mit Ausnahme des Finals in Gänze gar nicht mehr im linearen TV läuft. Sky hielt noch bis zur Saison 2020/21 einen Teil der Rechte, verlor sie danach aber.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. BVB in der Champions League heute Livestream?

Das Kräftemessen zwischen ManCity und Dortmund seht Ihr heute bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt den prestigeträchtigsten Vereinswettbewerb der Welt nahezu komplett, einige wenige Partien werden lediglich exklusiv von Amazon Prime Video, einem weiteren Streaminganbieter, übertragen - das stets dienstags, womit sich DAZN am heutigen Mittwoch erst recht dem Spiel der Borussia annimmt.

Diese Crew führt durch den Abend: Alex Schlüter als Moderator, Jan Platte als Kommentator. Sami Khedira als Experte, Daniel Herzog als Reporter. Sendungsstart ist um 20.15 Uhr. Ein Monatsabo bei DAZN ist für 29,99 Euro monatlich zu haben, während für ein Jahresabo 24,99 Euro pro Monat fällig werden. Den Streamingdienst kann man problemlos auch per App am Smart-TV nutzen.

Manchester City vs. BVB: Champions League im Liveticker

So wie DAZN begleitet auch SPOX das schwere Auswärtsspiel des BVB bei den Citizens - und zwar per Liveticker. So entgeht einem selbst dann nichts, wenn man nicht live im Stream einschalten kann.

Champions League: Stand in Gruppe B