In der Champions League kommt es heute zum Aufeinandertreffen des FC Bayern und des FC Barcelona, die vielseits erwartete Rückkehr von Robert Lewandowski wird allerdings nicht wie alle weiteren Spiele von DAZN übertragen. Wieso das so ist, erfahrt Ihr hier.

Viel wurde über die Rückkehr von Robert Lewandowski in die Allianz Arena diskutiert - gibt es Pfiffe, gibt es Jubel? Die Antwort darauf erhalten Fußballfans am heutigen Dienstag, den 13. September, ab 21 Uhr. Dann soll die Begegnung in München angepfiffen werden.

Das Duell des FC Bayern München und des FC Barcelona wird dabei nicht von DAZN übertragen, ganz im Gegensatz zu allen weiteren Spielen des Tages. Den Grund dafür erfahrt Ihr in diesem Artikel, ebenso wie Infos über die voraussichtlichen Aufstellungen.

Champions League: Warum zeigt DAZN FC Bayern München vs. FC Barcelona heute nicht live im Livestream?

Wenn Ihr ein Spiel in der Champions League sehen möchtet, könnt Ihr normalerweise blind DAZN anschmeißen, beim FC Bayern sieht das heute allerdings anders aus. Warum? Ganz einfach: an jedem Gruppenspieltag darf sich Amazon Prime Video ein Dienstagsspiel aussuchen - weil die Rückkehr Lewandowskis so heiß erwartet wird, war die Wahl des Streamdienstes klar. Kommentiert wird das Spektakel in München von Jonas Friedrich und Experte Benedikt Höwedes.

Wie DAZN ist auch Amazon Prime Video allerdings nicht gratis. Um auf das Programm zugreifen zu können benötigt Ihr ein Abo von Amazon Prime, das monatlich 8,99 Euro (Monatsabo) oder ca. 7,50 Euro (Jahresabo) kostet. Falls Ihr das nicht bereits kürzlich erst getan habt, könnt Ihr den Dienst aber zunächst auch einfach unverbindlich 30 Tage lang testen. Ihr müsst nur innerhalb dieser Zeitspanne das Abo wieder kündigen, damit es sich nicht monatlich verlängert.

© getty Der FC Bayern trifft am 2. Spieltag der Champions League auf den FC Barcelona.

Champions League, Gruppe C: FC Bayern vs. FC Barcelona im Liveticker

Eine Alternativlösung zur Übertragung der Begegnung im Livestream haben wir von SPOX: unseren Liveticker. Dort gibt es alle paar Minuten Updates, sodass Ihr keine Aktion verpasst.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona.

Champions League, FC Bayern vs. FC Barcelona: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, de Ligt, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - L. Sané, Musiala - T. Müller, Mané

Neuer - Pavard, de Ligt, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - L. Sané, Musiala - T. Müller, Mané FC Barcelona: ter Stegen - Bellerin, Koundé, Garcia, Marcos Alonso - S. Busquets - Gavi, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Dembelé

Champions League, Übertragung 2. Spieltag: Alle Dienstagsspiele im Überblick

Neben den Bayern sind heute noch zwei weitere deutsche Teams im Einsatz. Ebenfalls um 21 Uhr empfängt Bayer 04 Leverkusen zuhause Atletico Madrid, parallel ist auch Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille zu Gast. Hier könnt Ihr Euch einen Überblick verschaffen:

Uhrzeit Heim Gast 18.45 Uhr Viktoria Pilsen Inter Mailand 18.45 Uhr Sporting Lissabon Tottenham Hotspur 21 Uhr FC Liverpool Ajax Amsterdam 21 Uhr FC Porto Club Brügge 21 Uhr Bayer 04 Leverkusen Atletico Madrid 21 Uhr Bayern München FC Barcelona 21 Uhr Olympique Marseille Eintracht Frankfurt

© getty Der FC Bayern trifft in der Champions League auf Robert Lewandowski und den FC Barcelona.

Event: 2. Spieltag, Champions League

2. Spieltag, Champions League Partie: FC Bayern München vs. FC Barcelona

FC Bayern München vs. FC Barcelona Datum: 13. September

13. September Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Austragungsort: Allianz-Arena

Allianz-Arena Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: Amazon Prime Video

Übertragung im Liveticker: SPOX

