Der FC Bayern München bestreitet sein erstes Champions-League-Spiel der neuen Saison am heutigen Abend gegen Inter. Alle Informationen zu der Übertragung des Duells und wo Ihr die Champions-League-Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Mit der Champions League startete in dieser Woche der wichtigste europäische Vereinswettbewerb. Am ersten Gruppenspieltag wartet auf den FC Bayern München am heutigen Mittwochabend mit Inter ein Topklub aus Italien. Gelingt dem FC Bayern München heute der Champions-League-Auftakt?

Inter vs. FC Bayern München, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Das Champions-League-Duell in der Gruppe C zwischen Inter und dem FC Bayern München wird am heutigen Mittwoch, den 07. September, um 21.00 Uhr angepfiffen. Das Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand dient als Austragungsort der Begegnung.

Die Generalprobe vor dem heutigen Champions-League-Duell gegen Inter konnte der FC Bayern München nicht erfolgreich gestalten. Gegen Union Berlin kam das Team von Julian Nagelsmann am vergangenen Wochenende in der Bundesliga nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Damit musste der FC Bayern München in der Liga schon zum zweiten Mal in Folge ein 1:1 hinnehmen. Gegen Borussia Mönchengladbach am 4. Spieltag der Bundesliga waren die heutigen Gäste, ähnlich wie am vergangenen Wochenende gegen Union Berlin, zwar die spielbestimmende Mannschaft. In der Offensive hakte es dennoch beim deutschen Rekordmeister in den beiden Partien. Wie schlagen sich Sadio Mané und Co. heute gegen Inter?

Für den heutigen Gastgeber lief es am vergangenen Wochenende in der Serie A noch schlechter. Inter verpatzte nämlich die Generalprobe für das heutige Spiel. Gegen den Stadtrivalen AC Mailand verlor das Team von Simone Inzaghi knapp mit 2:3. Eine weitere schlechte Nachricht erreichte Inter zudem aus der Personalabteilung: Rückkehrer und Sturmhoffnung Romelu Lukaku wird gegen den FC Bayern München ausfallen.

Inter vs. FC Bayern München, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Inter: S. Handanovic - Skriniar, de Vrij, Bastoni - Brozovic - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Darmian - Dzeko, L. Martinez

S. Handanovic - Skriniar, de Vrij, Bastoni - Brozovic - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Darmian - Dzeko, L. Martinez FC Bayern München: Neuer - Pavard, de Ligt, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - T. Müller, Coman - Gnabry, Mané

Inter vs. FC Bayern München, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Inter und dem FC Bayern München könnt Ihr am heutigen Abend live und in voller Länge auf DAZN verfolgen. DAZN zeigt nämlich alle Champions-League-Gruppenspiele am Mittwoch in dieser Saison exklusiv im TV und Livestream.

Im TV seht Ihr das heutige Champions-League-Spiel live und in voller Länge auf DAZN 1. DAZN beginnt seine Übertragung um 20.45 Uhr. Das DAZN-Team besteht aus Moderatorin Laura Wontorra, Kommentator Uli Hebel, Experte Michael Ballack sowie Reporter. Max Siebald. Der Sender bietet Euch auch die Möglichkeit, das Spiel Inter vs. FC Bayern München heute in der Konferenz auf DAZN 2 zu verfolgen. Eine deutsche Konferenz mit allen Spielen mit deutscher Beteiligung bietet DAZN ebenfalls ab 18.15 Uhr an.

© getty Romelu Lukaku steht Inter am heutigen Abend gegen den FC Bayern nicht zur Verfügung.

Die Übertragung von DAZN könnt Ihr heute außerdem live und vollumfänglich im Livestream verfolgen. Dort seht Ihr Inter vs. FC Bayern München heute ab 20.15 Uhr. Den Livestream findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser oder in der DAZN-App. Mit der DAZN-App könnt Ihr zudem die Highlights aller Champions-League-Duelle sehen.

Inter vs. FC Bayern München, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: 1. Spieltag, Champions League

1. Spieltag, Champions League Duell: Inter vs. FC Bayern München

Inter vs. FC Bayern München Datum: 07. September

07. September Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand

Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN

Übertragung im Liveticker: SPOX

Inter vs. FC Bayern München, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch das Champions-League-Gruppenspiel zwischen Inter und dem FC Bayern München in einem ausführlichem Liveticker. Bei uns verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Feld. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Inter vs. FC Bayern München, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe C im Überblick