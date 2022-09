FC Bayern München - Thesen zum 1:1 bei Union Berlin: Größtes Problem des FCB ist nicht der fehlende Mittelstürmer

Der FC Bayern München wird nach dem 1:1 gegen Union Berlin die Fragen nach Robert Lewandowski nicht los. Doch die eigentliche Problemstelle im Kader liegt woanders. Union Berlin entwickelt sich zudem zur deutschen Version von Atalanta Bergamo. Die Thesen zum Remis des FCB am 5. Spieltag der Bundesliga.

1. FC Bayern: Die Frage nach Lewandowski wird bleiben - leider!

Zum zweiten Mal hintereinander hat der FC Bayern München in der Bundesliga nur 1:1 gespielt, zum zweiten Mal hintereinander ließen einige Offensivspieler des Rekordmeisters mehr oder weniger viele hochklassige Chancen liegen. Das führte nicht nur zum Verlust der Tabellenführung am fünften Spieltag, was freilich nicht nur Trainer Julian Nagelsmann "scheißegal" sein dürfte. Sondern es führte eben zum zweiten Mal hintereinander zu den unvermeidlichen, aber größtenteils nicht befriedigend beantwortbaren Fragen nach Robert Lewandowski.

Aber fürs Protokoll:

Hat Lewy gefehlt gegen Union Berlin? Kann schon sein. Sadio Manés Leistung jedenfalls war nicht so berühmt.

Kann schon sein. Sadio Manés Leistung jedenfalls war nicht so berühmt. Wäre es mit Lewandowski anders gelaufen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Auch Lewandowski hat nicht in jedem Spiel für den FC Bayern getroffen.

Vielleicht, vielleicht auch nicht. Auch Lewandowski hat nicht in jedem Spiel für den FC Bayern getroffen. Braucht es nicht doch einen Weltklasse-Mittelstürmer? Nicht, wenn Bayerns Offensiv-Quartett in Berlin effektiver gewesen wäre.

Sicher, im Gegensatz zum Unentschieden gegen Mönchengladbach, als die Münchner das Kunststück fertigbrachten, aus 33 Schüssen nur ein Tor zu erzielen, aber spektakulär gut spielten, kann die bayerische Torflaute diesmal nicht nur mit Künstlerpech oder einem überragenden gegnerischen Keeper erklärt werden.

Es brauchte, wie Julian Nagelsmann richtig anmerkte, nur einmal eine wirkliche Glanztat von Unions Keeper Frederik Rönnow, um die vier sehr hochkarätigen Chancen der Münchner zu vereiteln.

Das größte Problem in Berlin war nicht die mangelnde Effektivität der Stürmer vor dem Tor. Viel problematischer waren neben dem von Nagelsmann angemahnten niedrigen Energielevel und der Tatsache, dass die Angreifer bei den Großchancen die falschen Entscheidungen trafen, auch die vielen Unkonzentriertheiten der gesamten Mannschaft beim Kreieren der Chancen. Und noch dazu ein gewisser Hang zum komplizierten Spiel im Angriffsdrittel.

Bayern-Noten: Einer verliert den Ball zu oft - Neuzugang desolat © imago 1/16 Der FC Bayern spielt zum zweiten Mal in Folge 1:1 in der Bundesliga und lässt Trainer Julian Nagelsmann bisweilen verzweifeln. Bei Union Berlin hat der eine oder andere FCB-Profi Probleme. Nur ein Neuzugang kann richtig überzeugen. Die Noten. © getty 2/16 MANUEL NEUER: Hatte nicht allzu viel zu tun, aber seine Aktion in der 75. Minute, als er gegen Leweling den Ball im kurzen Eck per Monster-Reflex parierte, verbessert die Note nachhaltig. Note: 2. © getty 3/16 BENJAMIN PAVARD: Hatte großen Anteil am Spiel, weil die Bayern vornehmlich über seine rechte Seite spielten. Mit 40,3 Prozent war der Anteil im Angriffsdrittel am höchsten. Ryerson bearbeitete ihn ordentlich, aber Pavard hielt dagegen. Note: 3. © imago images 4/16 DAYOT UPAMECANO: Verursachte den Freistoß vor dem 0:1, aber eigentlich war es kein wirkliches Foul, daher entlastet. Zeigte nur selten die mutige Pässe, für die er berühmt war, aber meistens präsent. Note: 3. © getty 5/16 MATTHIJS DE LIGT: Gutes Spiel des Innenverteidigers. Defensiv sehr robust und stets bereit, Unions Härte zu entgegnen. Seine Körpersprache passte auch. Einziges Manko: Könnte noch mutiger passen: Note 2. © getty 6/16 ALPHONSO DAVIES: Es war nicht sein Spiel. Viele einfache Ballverluste, auch weil ihm das Timing fehlte. In der zweiten Halbzeit mit der einen oder anderen guten Offensivaktion, aber insgesamt zu wenig. Note: 4,5. © getty 7/16 JOSHUA KIMMICH: Begegnete der Aggressivität der Unioner mit den gleichen Mitteln. Geigte den Gegenspielern auch die Meinung. Sein Tor, das aus dem Winkel fast unmöglich war, kam in einer wichtigen Phase. Vorbelastet mit Gelb raus (62.). Note: 2,5. © getty 8/16 MARCEL SABITZER: Fleißig wie immer in dieser Saison, half beim Aufbau aus der eigenen Hälfte und ließ Kimmich den Raum, damit dieser nach vorne gehen konnte. Auch aggressiv im Zweikampf, vor allem in der Luft. Note: 2,5. © getty 9/16 KINGSLEY COMAN: Hatte mit Ryerson einen sehr starken Gegenspieler, ab und zu kam auch Trimmel zum Spaß rüber. Coman hatte zwar viele gute Ideen, auch mal mit Dribbling durchzubrechen, aber insgesamt wenig effektiv. Note: 4. © imago images 10/16 JAMAL MUSIALA: Nach Verletzung wieder in der Startelf, aber es war bisher seine schwächste Vorstellung in der laufenden Saison. Hat so viel Talent, dass ihm dann aber auch in einem solchen Spiel einiges gelang. Aber eben doch zu wenig. Note: 4. © getty 11/16 LEROY SANE: Hatte gleich zwei Mal das 2:1 auf dem Fuß, scheiterte aber beide Male und ging so ein bisschen als Unglücksrabe durch. Er ließ sich von der Gangart des Gegners nicht einschüchtern, suchte die Zweikämpfe. Daher noch: Note: 3,5. © getty 12/16 SADIO MANE: Der Stürmer schien mit der aggressiven Vorgehensweise von Union nicht zurechtzukommen und erlebte einen total gebrauchten Nachmittag. Vor dem 0:1 ließ er Becker einfach ziehen und verschuldete so das Gegentor mit. Vorne kaum Gefahr. Note: 5. © getty 13/16 RYAN GRAVENBERCH: Kam in der 62. Minute für den mit Gelb vorbelasteten Joshua Kimmich in die Partie und holte sich gleich Gelb ab für ein härteres Foul. Aber in so einem Spiel war das vielleicht auch nötig. Note: 3,5. © getty 14/16 THOMAS MÜLLER: Blieb wegen der „Rotation“ (Julian Nagelsmann) zunächst draußen, kam dann für den blassen Jamal Musiala, konnte aber auch keine Akzente mehr setzen. Blieb ohne Torschuss. Note: 4. © getty 15/16 SERGE GNABRY: Kam in der 73. Minute für Kingsley Coman und brachte viel Spiellaune, aber wenig Glück mit. Fiel mit Ballverlusten bei der ein oder anderen aussichtsreichen Offensivaktion auf. Keine Bewertung. © getty 16/16 LEON GORETZKA: Bekam noch fünf Minuten für seinen ersten Bundesliga-Einsatz in dieser Saison. Keine Bewertung.

Julian Nagelsmann hat seinen Bayern über den Sommer einen weniger wilden und geduldigeren Spielaufbau verordnet, von dem auch in Berlin die Defensive profitierte. Doch im Angriffsdrittel schlich sich ein gewisser Schlendrian ein, unter dem die Münchner in der vergangenen Saison etwa auch beim 0:1 beim FC Villarreal in der Champions League litten. Der Mittelstürmer Robert Lewandowski stand damals übrigens 90 Minuten auf dem Platz.

