Am 2. Spieltag der Champions League empfängt der FC Bayern zuhause den FC Barcelona mit Rückkehrer Robert Lewandowski. Wenn Ihr das heiß erwartete Duell live und in voller Länge sehen möchtet, benötigt Ihr Amazon Prime. Wie Ihr den Streamingdienst empfangt, verrät dieser Artikel.

Der FC Bayern trifft in der Gruppenphase der Königsklasse am Dienstag, den 13. September, um 21 Uhr auf den FC Barcelona. Dabei weckt nicht nur der hochkarätige Gegner der Münchner an sich, sondern auch das Wiedersehen mit Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski öffentliches Interesse. Gründe zur Vorfreude auf die Begegnung gibt es einige, doch wo könnt Ihr sie sehen?

Anders als alle weiteren Partien in der Gruppenphase, die von DAZN ausgestrahlt werden, wird jeden Dienstag ein Spiel exklusiv in voller Länge bei Amazon Prime Video gezeigt - wenig überraschend ist die Wahl des Streamingdienstes in dieser Woche auf das Duell von Bayern und Barca gefallen. SPOX erklärt, wie Ihr das Spiel empfangen könnt.

Champions League im Livestream: Wie empfange ich Amazon Prime?

Zunächst sei eine Sache aus dem Weg geräumt: Amazon Prime Video ist grundsätzlich kostenpflichtig. Ihr könnt das Duell am Dienstag aber dennoch gratis sehen, wenn Ihr ein 30-tägiges Probeabonnement beim Dienst abschließt. Dieses könnt Ihr innerhalb der 30 Tage jederzeit kündigen, wenn Ihr nicht möchtet, dass es sich verlängert. Im Anschluss kostet Amazon Prime monatlich 8,99 Euro (Monatsabo) oder ca. 7,50 Euro (Jahresabo) und beinhaltet neben Sportübertragungen auch Film- und Serienangebote sowie Vorteile beim Versand.

Und wie könnt Ihr die Partie nach Abschluss des Abos dann sehen? Entweder Ihr schaut das Spiel am PC über den Browser oder Ihr installiert die App von Amazon Prime Video einfach auf dem Endgerät Eurer Wahl. Egal, ob SmartTV, FireTV-Stick, Tablet oder Smartphone - die App ist mittlerweile für fast alle Geräte verfügbar.

Die Vorberichte zum Spektakel zwischen Bayern und Barca beginnen bereits eine Stunde vor dem Anpfiff, also um 20 Uhr. Jonas Friedrich und Experte Benedikt Höwedes werden das Spiel kommentieren.

Champions League im Livestream: FC Bayern vs. FC Barcelona im Liveticker

Wenn Ihr die Begegnung nicht in voller Länge sehen könnt, aber trotzdem über alle Entwicklungen im Bilde sein möchtet, schaut doch einfach mal in unserem Liveticker vorbei. Wir tickern das gesamte Spiel mit, sodass Ihr keine Aktion verpassen müsst.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona.

Champions League, FC Bayern vs. FC Barcelona: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, de Ligt, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - L. Sané, Musiala - T. Müller, Mané

Neuer - Pavard, de Ligt, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - L. Sané, Musiala - T. Müller, Mané FC Barcelona: ter Stegen - Bellerin, Koundé, Garcia, Marcos Alonso - S. Busquets - Gavi, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Dembelé

Champions League, Übertragung 2. Spieltag: Die Dienstagsspiele im Überblick

Uhrzeit Heim Gast 18.45 Uhr Viktoria Pilsen Inter Mailand 18.45 Uhr Sporting Lissabon Tottenham Hotspur 21 Uhr FC Liverpool Ajax Amsterdam 21 Uhr FC Porto Club Brügge 21 Uhr Bayer 04 Leverkusen Atletico Madrid 21 Uhr Bayern München FC Barcelona 21 Uhr Olympique Marseille Eintracht Frankfurt

Champions League, FC Bayern vs. FC Barcelona im Livestream bei Amazon Prime - Die Infos im Überblick

Event: 2. Spieltag, Champions League

2. Spieltag, Champions League Partie: FC Bayern München vs. FC Barcelona

FC Bayern München vs. FC Barcelona Datum: 13. September

13. September Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Austragungsort: Allianz-Arena

Allianz-Arena Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: Amazon Prime Video

Übertragung im Liveticker: SPOX

