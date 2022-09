Am 2. Gruppenspieltag der Champions League kommt es am heutigen Dienstagabend zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Liverpool und Ajax. Wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der Champions-League-Begegnung, erfahrt Ihr hier.

Nach dem schwachen Auftreten am ersten Champions-League-Spieltag gegen den SSC Neapel, empfängt der FC Liverpool am heutigen Abend Ajax an der Anfield Road. Kann sich das Team von Jürgen Klopp heute die ersten Punkte in der Königsklasse sichern?

FC Liverpool vs. Ajax, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Ajax ist am heutigen Dienstag, den 13. September, beim FC Liverpool im Anfield Stadium zu Gast. Die Champions-League-Begegnung in der Gruppe A wird um 21.00 Uhr angestoßen.

Der Champions-League-Auftakt in der vergangenen Woche war für den FC Liverpool ein Debakel. Mit 1:4 verlor die Elf von Jürgen Klopp auch in der Höhe verdient gegen den SSC Neapel. Der Liverpool-Trainer kündigte nach der Niederlage Veränderungen an, weil auch der Saisonstart in der Liga ähnlich schlecht verlief. Aufgrund der Spielabsagen in der Premier League, hatten die heutigen Gastgeber fast eine Woche Zeit sich auf das Champions-League-Duell vorzubereiten. Kann der FC Liverpool heute gegen Ajax das Ruder rumreißen?

Der FC Liverpool trifft am heutigen Abend mit Ajax auf den Tabellenführer der Gruppe A. Die heutigen Gäste aus Amsterdam zeigten sich am 1. Gruppenspieltag in Spiellaune, mit 4:0 besiegte Ajax die Glasgow Rangers. Die Mannschaft von Alfred Schreuder war über die gesamte Spielzeit das tonangebende Team und vor allem in der ersten Hälfte zeigte Ajax den Glasgow Rangers die Grenzen auf. Mit dem FC Liverpool wartet auf Ajax am heutigen Abend jedoch ein anderes Kaliber, auch wenn sich die Elf von Jürgen Klopp zuletzt verunsichert zeigte. Eine spannende Partie ist in Liverpool zu erwarten.

FC Liverpool vs. Ajax, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem FC Liverpool und Ajax seht Ihr am heutigen Abend auf DAZN exklusiv im TV und Livestream. Live und in voller Länge könnt Ihr das Spiel im Livestream auf DAZN verfolgen. Sieben der acht Champions-League-Duelle am heutigen Dienstag seht Ihr auf DAZN live und in voller Länge und die Partie zwischen dem FC Liverpool und Ajax gehört dazu.

FC Liverpool vs. Ajax, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im TV könnt Ihr das Spiel zwischen dem FC Liverpool und Ajax auf DAZN 2 verfolgen. Dort überträgt DAZN die Partie am heutigen Dienstag in der Konferenz. Die Übertragung der Konferenz könnt Ihr auf DAZN 2 ab 18.15 Uhr verfolgen. Ab 21.00 Uhr seht Ihr dort die Begegnung zwischen dem FC Liverpool und Ajax.

Ihr benötigt ein Abo bei DAZN, um heute die Partie zwischen dem FC Liverpool und Ajax live zu erleben. Ein DAZN-Abo kostet im Monat 29,99 Euro oder 274,99 Euro im Jahr. Neben der Champions League überträgt DAZN auch die Freitags-und Sonntagspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NFL, die NBA, Tennis, Boxen, MMA, Handball und noch viele weitere Sporthighlights.

© getty Kann das Team von Jürgen Klopp heute Ajax schlagen?

FC Liverpool vs. Ajax, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Im Livestream zeigt DAZN heute Abend die Partie zwischen dem FC Liverpool und Ajax live und vollumfänglich ab 21.00 Uhr. Für den Kommentar des Spiel zeigen sich Jogi Hebel und Experte Sascha Bigalke zuständig.

Mit der DAZN-App oder Eurem Laptop im Browser könnt Ihr auf dem Livestream von DAZN zugreifen. Dort könnt Ihr Euch auch die Highlights aller Champions-League-Begegnungen des Spieltages anschauen.

FC Liverpool vs. Ajax, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Hier bei SPOX könnt Ihr das Duell zwischen dem FC Liverpool und Ajax im Liveticker verfolgen. Mit unserem Liveticker halten wir Euch über das Spielgeschehen immer auf dem Laufenden. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

