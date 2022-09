FC Bayern: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann vor dem Champions-League-Spiel bei Inter Mailand im Liveticker

Am Mittwoch beginnt für den FC Bayern mit dem Spiel bei Inter Mailand die neue Champions-League-Saison. Bereits am Dienstag stellen sich Trainer Julian Nagelsmann und Torhüter Manuel Neuer auf der obligatorischen Pressekonferenz den Fragen der Journalisten. Ab 19.30 Uhr könnt Ihr die PK hier im LIVETICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern: PK mit Nagelsmann und Neuer heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Zuletzt standen sich die Bayern und Inter 2011 im Achtelfinale der Königsklasse gegenüber. Damals gewannen die Münchner das Hinspiel in Mailand mit 1:0. Nach einer 2:3-Heimniederlage musste der FCB trotzdem die Segel streichen.

Vor Beginn: Zwar sind nicht alle Bayern-Spieler bei 100 Prozent. Über den Ausfall eines Leistungsträgers ist bislang allerdings nichts bekannt. Nagelsmann könnte mit folgender Elf starten: Neuer - Pavard, de Ligt, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - Müller, Coman - Gnabry, Mane.

Vor Beginn: Am Mittwoch (21 Uhr im LIVETICKER) bestreitet der FC Bayern sein erstes Champions-League-Gruppenspiel bei Inter Mailand. Bereits am Dienstag beantworten Coach Julian Nagelsmann und Keeper Manuel Neuer auf einer Pressekonferenz die wichtigsten Fragen. Wir sind ab 19.30 Uhr für Euch dabei.

Inter vs. FC Bayern München, Übertragung: Champions League live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Inter und dem FC Bayern München könnt Ihr am Mittwoch live und in voller Länge auf DAZN verfolgen. DAZN zeigt nämlich alle Champions-League-Gruppenspiele am Mittwoch in dieser Saison exklusiv im TV und Livestream.

Im TV seht Ihr das Champions-League-Spiel live und in voller Länge auf DAZN 1. DAZN beginnt seine Übertragung um 20.45 Uhr. Das DAZN-Team besteht aus Moderatorin Laura Wontorra, Kommentator Uli Hebel, Experte Michael Ballack sowie Reporter. Max Siebald. Der Sender bietet Euch auch die Möglichkeit das Spiel Inter vs. FC Bayern München in der Konferenz auf DAZN 2 zu verfolgen. Eine Deutsche Konferenz mit allen Spielen mit deutscher Beteiligung bietet DAZN ebenfalls ab 18.15 Uhr an.

© getty Julian Nagelsmann spricht auf einer Pressekonferenz über das anstehende Spiel bei Inter.

Die Übertragung von DAZN könnt Ihr außerdem live und vollumfänglich im Livestream verfolgen. Dort seht Ihr Inter vs. FC Bayern München heute ab 20.15 Uhr. Den Livestream findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser oder in der DAZN-App. Mit der DAZN-App könnt Ihr zudem die Highlights aller Champions-League-Duelle sehen.

Inter vs. FC Bayern München: Die Gruppe C im Überblick