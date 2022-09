Am heutigen Mittwoch stehen die nächsten Begegnungen im Rahmen des zweiten Spieltags der Champions-League-Gruppenphase an. DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt die Königsklasse heute live im TV und Livestream? Hier erfahrt Ihr es.

Die knappe erste Hälfte des zweiten Spieltags in der Gruppenphase der Champions League ist absolviert, nach den ersten sieben Partien am gestrigen Dienstag geht es am heutigen Mittwoch, den 14. September mit den übrigen neun Begegnungen weiter.

Vertreten sind mit Borussia Dortmund und RB Leipzig auch zwei deutsche Vereine. Und beide bekommen es auswärts mit absoluten Top-Gegnern zu tun. Während der BVB bei Manchester City antritt, gastieren die Sachsen unter Neu-Trainer Marco Rose beim Titelträger Real Madrid.

Los geht es jeweils um 21 Uhr, ebenso wie bei den Aufeinandertreffen Rangers gegen SSC Neapel, FC Chelsea gegen RB Salzburg, FC Kopenhagen gegen FC Sevilla, Juventus gegen Benfica und Maccabi Haifa gegen Paris Saint-Germain.

Den Anfang machen ab 18.45 Uhr die Duelle AC Mailand gegen Dinamo Zagreb und Shakhtar Donetsk gegen Celtic.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? SPOX erklärt das im folgenden Artikel.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

DAZN oder Amazon? Diese Frage stellt sich heute nicht. Wie bereits in der zurückliegenden Saison ist es auch in dieser Spielzeit so, dass dienstags immer beide Streamingdienste für die Live-Übertragung der Königsklasse zuständig sind. Ein Spiel läuft dabei stets exklusiv bei Amazon Prime Video, alle anderen Partien - also auch der komplette Mittwoch - lassen sich bei DAZN verfolgen.

Damit wäre geklärt: sämtliche Duelle in der Königsklasse seht Ihr heute sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz bei DAZN. Damit Ihr live nichts verpasst, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Dieses ist einerseits im Monatsabo buchbar, wofür 29,99 Euro pro Monat fällig werden. Für ein Jahresabo zahlt man 24,99 Euro monatlich.

Abgesehen von der höchsten internationalen Liga in Europa lassen sich auch Bundesliga-Partien, die freitags und sonntags ausgetragen werden, bei DAZN verfolgen - ebenso wie unter anderem auch noch die Primera Division, die Serie A und die Ligue 1. Nationale und internationale Fußballfans kommen also auf ihre Kosten.

Irre CL-Prognose: BVB-Chance liegt nur bei 2 Prozent! © getty 1/33 Die US-amerikanische Nachrichtenwebsite FiveThirtyEight, mit dem Schwerpunkt Statistik, hat berechnet, welcher Verein die besten Chancen auf den Triumph in der Champions League hat. SPOX präsentiert das Ranking basierend auf den Titelchancen. © getty 2/33 Platz 16 – MACCABI HAIFA: Achtelfinale (2 Prozent), Viertelfinale (unter 1 Prozent), Halbfinale (unter 1 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © imago images 3/33 Platz 16 – VIKTORIA PILSEN: Achtelfinale (2 Prozent), Viertelfinale (unter 1 Prozent), Halbfinale (unter 1 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 4/33 Platz 16 – FC KOPENHAGEN: Achtelfinale (7 Prozent), Viertelfinale (1 Prozent), Halbfinale (unter 1 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 5/33 Platz 16 – SCHACHTJOR DONEZK: Achtelfinale (12 Prozent), Viertelfinale (2 Prozent), Halbfinale (unter 1 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 6/33 Platz 16 – DINAMO ZAGBREB: Achtelfinale (13 Prozent), Viertelfinale (3 Prozent), Halbfinale (unter 1 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 7/33 Platz 16 – GLASGOW RANGERS: Achtelfinale (15 Prozent), Viertelfinale (4 Prozent), Halbfinale (1 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 8/33 Platz 16 – FC BRÜGGE: Achtelfinale (28 Prozent), Viertelfinale (8 Prozent), Halbfinale (2 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 9/33 Platz 16 – FC SEVILLA: Achtelfinale (30 Prozent), Viertelfinale (9 Prozent), Halbfinale (2 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 10/33 Platz 16 – JUVENTUS TURIN: Achtelfinale (38 Prozent), Viertelfinale (10 Prozent), Halbfinale (3 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 11/33 Platz 16 – EINTRACHT FRANKFURT: Achtelfinale (37 Prozent), Viertelfinale (11 Prozent), Halbfinale (3 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 12/33 Platz 16 – OLYMPIQUE MARSEILLE: Achtelfinale (38 Prozent), Viertelfinale (12 Prozent), Halbfinale (4 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 13/33 Platz 16 – BAYER LEVERKUSEN: Achtelfinale (47 Prozent), Viertelfinale (18 Prozent), Halbfinale (6 Prozent), Finale (2 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 14/33 Platz 16 – SPORTING LISSABON: Achtelfinale (53 Prozent), Viertelfinale (19 Prozent), Halbfinale (7 Prozent), Finale (2 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 15/33 Platz 16 – SSC NEAPEL: Achtelfinale (37 Prozent), Viertelfinale (16 Prozent), Halbfinale (6 Prozent), Finale (2 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 16/33 Platz 16 – CELTIC GLASGOW: Achtelfinale (52 Prozent), Viertelfinale (19 Prozent), Halbfinale (7 Prozent), Finale (2 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 17/33 Platz 16 – BENFICA LISSABON: Achtelfinale (64 Prozent), Viertelfinale (23 Prozent), Halbfinale (8 Prozent), Finale (3 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 18/33 Platz 16 – RB LEIPZIG: Achtelfinale (54 Prozent), Viertelfinale (22 Prozent), Halbfinale (8 Prozent), Finale (3 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 19/33 Platz 13 – FC PORTO: Achtelfinale (59 Prozent), Viertelfinale (25 Prozent), Halbfinale (10 Prozent), Finale (3 Prozent), Sieg im Endspiel (1 Prozent) © getty 20/33 Platz 13 – INTER MAILAND: Achtelfinale (40 Prozent), Viertelfinale (19 Prozent), Halbfinale (8 Prozent), Finale (3 Prozent), Sieg im Endspiel (1 Prozent) © getty 21/33 Platz 13 – AC MILAN: Achtelfinale (58 Prozent), Viertelfinale (25 Prozent), Halbfinale (10 Prozent), Finale (4 Prozent), Sieg im Endspiel (1 Prozent) © getty 22/33 Platz 9 – BORUSSIA DORTMUND: Achtelfinale (68 Prozent), Viertelfinale (30 Prozent), Halbfinale (12 Prozent), Finale (5 Prozent), Sieg im Endspiel (2 Prozent) © getty 23/33 Platz 9 – ATLETICO MADRID: Achtelfinale (66 Prozent), Viertelfinale (31 Prozent), Halbfinale (13 Prozent), Finale (5 Prozent), Sieg im Endspiel (2 Prozent) © getty 24/33 Platz 9 – RB SALZBURG: Achtelfinale (61 Prozent), Viertelfinale (28 Prozent), Halbfinale (12 Prozent), Finale (5 Prozent), Sieg im Endspiel (2 Prozent) © getty 25/33 Platz 9 – FC CHELSEA: Achtelfinale (68 Prozent), Viertelfinale (34 Prozent), Halbfinale (14 Prozent), Finale (5 Prozent), Sieg im Endspiel (2 Prozent) © getty 26/33 Platz 8 – TOTTENHAM HOTSPUR: Achtelfinale (73 Prozent), Viertelfinale (37 Prozent), Halbfinale (16 Prozent), Finale (6 Prozent), Sieg im Endspiel (3 Prozent) © getty 27/33 Platz 6 – AJAX AMSTERDAM: Achtelfinale (67 Prozent), Viertelfinale (38 Prozent), Halbfinale (20 Prozent), Finale (10 Prozent), Sieg im Endspiel (5 Prozent) © getty 28/33 Platz 6 – FC BARCELONA: Achtelfinale (68 Prozent), Viertelfinale (40 Prozent), Halbfinale (25 Prozent), Finale (12 Prozent), Sieg im Endspiel (5 Prozent) © getty 29/33 Platz 5 – REAL MADRID: Achtelfinale (82 Prozent), Viertelfinale (49 Prozent), Halbfinale (25 Prozent), Finale (12 Prozent), Sieg im Endspiel (6 Prozent) © getty 30/33 Platz 4 – FC LIVERPOOL: Achtelfinale (81 Prozent), Viertelfinale (56 Prozent), Halbfinale (34 Prozent), Finale (19 Prozent), Sieg im Endspiel (10 Prozent) © getty 31/33 Platz 3 – PARIS SAINT-GERMAIN: Achtelfinale (95 Prozent), Viertelfinale (69 Prozent), Halbfinale (45 Prozent), Finale (28 Prozent), Sieg im Endspiel (16 Prozent) © getty 32/33 Platz 2 – MANCHESTER CITY: Achtelfinale (95 Prozent), Viertelfinale (71 Prozent), Halbfinale (49 Prozent), Finale (31 Prozent), Sieg im Endspiel (18 Prozent) © getty 33/33 Platz 1 – FC BAYERN MÜNCHEN: Achtelfinale (90 Prozent), Viertelfinale (69 Prozent), Halbfinale (49 Prozent), Finale (33 Prozent), Sieg im Endspiel (20 Prozent)

Champions League: Die Mittwochsspiele am 2. Spieltag