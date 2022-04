Der FC Bayern München gastiert im Viertelfinale der Champions League bei Villarreal. Alle Informationen zu der Übertragung der Begegnung und dazu, wo Ihr das Viertelfinalspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, bekommt Ihr hier.

Die heiße Phase in der Königsklasse ist angebrochen! In der Runde der letzten Acht muss der deutsche Rekordmeister FC Bayern München gegen den spanischen Topklub aus Villarreal ran. Verschaffen sich die Bayern heute eine gute Ausganglage für das Rückspiel in München?

Villarreal vs. FC Bayern München, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Die Viertelfinalbegegnung in der Champions League zwischen Villarreal und dem FC Bayern München wird am heutigen Mittwoch, den 06. April, ausgetragen. Das Hinspiel des Duells beginnt heute um 21.00 Uhr im Estadio de la Ceramica in Villarreal.

Der FC Bayern München hat seine letzten beiden Pflichtspiele überzeugend gewinnen können. Gegen Union Berlin und den SC Freiburg gelangen den Bayern dabei jeweils vier Treffer. Ganz ohne Drama lief jedoch das Spiel gegen die Freiburger nicht ab. Positiv hingegen aus Sicht der Bayern: Die Personallage beim Rekordmeister entspannt sich zunehmend. Leon Goretzka konnte gegen den SC Freiburg wieder in der Startelf stehen. Für Alphonso Davies und Niklas Süle könnte es heute ebenfalls für einen Einsatz reichen. Dass die Bayern in der Champions League einer der Favoriten sind, zeigten sie vor allem im Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Salzburg. In einem furiosen Spiel schossen die Münchener RB Salzburg mit 7:1 aus dem Stadion.

Villarreal schaffte den Einzug ins Viertelfinale, weil man in zwei Spielen gegen Juventus Turin die cleverere und abgezocktere Mannschaft war. Im Rückspiel bezwang Villarreal den italienischen Topklub äußerst effizient mit 3:0. In der Liga hingegen musste Villarreal zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen und steht in der Tabelle der Primera Division aktuell auf Platz sieben. Eine ähnliche Leistung wie gegen Juventus Turin bedarf es heute, wenn die Spanier dem FC Bayern München am heutigen Abend Paroli bieten wollen.

Villarreal vs. FC Bayern München, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Viertelfinale der Champions League

Viertelfinale der Champions League Partie: Villarreal vs. FC Bayern München

Villarreal vs. FC Bayern München Datum: 06. April

06. April Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Austragungsort: Estadio de la Ceramica, Villarreal

Estadio de la Ceramica, Villarreal Übertragung im TV: DAZN 2

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Villarreal vs. FC Bayern München, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Villarreal und dem FC Bayern München zeigt DAZN heute exklusiv im TV und Livestream. Insgesamt 121 Champions League-Spiele zeigt der Streamingdienst in dieser Saison live und das heutige Viertelfinalspiel gehört dazu.

Villarreal vs. FC Bayern München, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im TV seht Ihr die Begegnung zwischen Villarreal und dem FC Bayern München heute live und in voller Länge ab 20.30 Uhr auf DAZN 2. Der Anpfiff der Partie erfolgt dann etwas später um 21.00 Uhr.

Für DAZN sind heute Alex Schlüter als Moderator, Jan Platte und DAZN-Experte Sandro Wagner als Kommentatoren-Duo sowie Daniel Herzog als Reporter vor Ort im Einsatz.

Alternativ könnt Ihr die Partie auch in der Konferenz, zusammen mit dem Spiel FC Chelsea vs. Real Madrid, auf DAZN 1 in der Konferenz verfolgen.

Um heutige Champions League-Duell live erleben zu können benötigt Ihr ein DAZN-Abo. Dieses kostet 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr. Neben der Champions League zeigt DAZN auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, MMA und noch viele weitere Highlights aus der gesamten Sportwelt.

Villarreal vs. FC Bayern München, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

DAZN zeigt als Streamingdienst das Spiel zwischen Villarreal und dem FC Bayern München auch live und in voller Länge im Livestream. Diesen könnt Ihr zum einen über die DAZN-App sehen, beispielsweise mit Eurem Smartphone oder Tablet.

Den Livestream von DAZN könnt Ihr zudem über Euren Laptop im Browser streamen.

Villarreal vs. FC Bayern München, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Villarreal vs. FC Bayern München, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Villarreal: Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Alfonso Pedraza - Capoue, Parejo - Yeremy, Lo Celso - Gerard, Danjuma

Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Alfonso Pedraza - Capoue, Parejo - Yeremy, Lo Celso - Gerard, Danjuma FC Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, Süle, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Villarreal vs. FC Bayern München, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch das Spiel zwischen Villarreal und dem FC Bayern München im ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde des Spiels. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

