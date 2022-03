Manchester United und Atletico Madrid kämpfen in der Champions League um das Weiterkommen ins Viertelfinale. SPOX begleitet das Achtelfinal-Rückspiel im Liveticker.

Wer sichert sich das Ticket zum Viertelfinale der Champions League? Nach einem 1:1 im Hinspiel ist zwischen Manchester United und Atletico Madrid noch alles offen. Hier gibt's das Rückspiel im Achtelfinale im Liveticker.

Manchester United vs. Atletico Madrid: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach einem 1:1 auf spanischem Boden und der weggefallenen Auswärtstorregel ist in diesem K.o.-Duell noch alles möglich. Fest steht: Anders als vor drei Wochen wird es heute Abend definitiv einen Gewinner geben müssen. Das Team von Ralf Rangnick um Superstar Cristiano Ronaldo tritt zuhause im Old Trafford an, kann somit auf die Unterstützung des eigenen Anhangs setzen. Los geht's um 21 Uhr.

Vor Beginn: Das Achtelfinale der Champions League ist fast um. Am heutigen Dienstag und morgigen Mittwoch finden je noch zwei Rückspiele statt, dann werden am Freitag die nächsten Runden ausgelost. Welches Los wird da dabei sein: das von Manchester United oder das von Atletico Madrid?

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker!

Manchester United vs. Atletico Madrid: Champions League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester United: De Gea - Dalot, Varane, Maguire, Shaw - Fred, McTominay - Sancho, Fernandes, Pogba - Ronaldo

De Gea - Dalot, Varane, Maguire, Shaw - Fred, McTominay - Sancho, Fernandes, Pogba - Ronaldo Atletico Madrid: Oblak - Savic, Felipe, Reinildo - Llorente, De Paul, Koke, Herrera, Lodi - Felix, Correa

Manchester United vs. Atletico Madrid: Champions League heute live im TV und Livestream

Die Königsklasse wird mit überwiegender Mehrheit von DAZN ausgestrahlt - United gegen Atletico zählt aber nicht dazu. Diese Begegnung bekommt Ihr ausschließlich bei Amazon Prime Video zu sehen. Amazon hat immer ein Dienstagsspiel exklusiv bei sich im Programm.

Los geht es dort heute um 20 Uhr. Moderator ist Sebastian Hellmann, Experte unter anderem Matthias Sammer. Gesendet wird von vor Ort.

Wer bei Amazon eine Prime-Mitgliedschaft hat, muss kein zusätzliches Abo abschließen, die Champions League ist nämlich schon in diesem Paket enthalten. Wer noch kein Mitglied ist: Ein Prime-Abo gibt es für 7,99 Euro pro Monat, es lässt sich jederzeit kündigen. Für das Jahresabo werden 69 Euro fällig.

