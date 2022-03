Champions League, Achtelfinal-Rückspiel - ManUnited - Atletico Madrid 0:1: Ronaldo und Rangnick scheitern in CL! Renan Lodi führt Atletico weiter

Ralf Rangnick hat mit dem englischen Rekordmeister Manchester United den nächsten schweren Rückschlag erlitten.

Neun Tage nach dem 1:4-Debakel im Stadtderby gegen Meister City schied der Interims-Teammanager mit den Red Devils durch ein 0:1 (0:1) im Rückspiel gegen Atletico Madrid bereits im Achtelfinale der Champions League aus.

Renan Lodi (41.) besiegelte nach dem 1:1 im ersten Duell das Aus des Premier-League-Fünften, der damit seine letzten Titelchance verspielte. United, das sich am diszipliniert verteidigenden spanischen Meister die Zähne ausbiss, war bereits in den beiden nationalen Pokalwettbewerben früh gescheitert. Rekordtorjäger Cristiano Ronaldo blieb blass.

Manchester startete vor 73.000 Zuschauern im Old Trafford stark, Anthony Elanga vergab die erste Großchance, als er Torhüter Jan Oblak den Ball an den Kopf schoss (13.). Auf der Gegenseite scheiterte Rodrigo de Paul am glänzend parierenden United-Keeper David De Gea (16.). Die Red Devils dominierten, Atletico konterte: Nach Flanke von Antoine Griezman köpfte Lodi die Gäste überraschend in Führung, Ronaldo reklamierte lautstark und gestenreich ein vermeintliches Foul vor dem Angriff. Oblak verhinderte kurz vor der Pause gegen Bruno Fernandes den Ausgleich (45.+2).

Gleich nach Wiederbeginn verfehlte Elanga nur knapp das lange Eck (46.). Der Ex-Dortmunder Jadon Sancho setzte einen Volleyschuss knapp über die Latte (59.), dann scheiterte Raphael Varane mit einem Kopfball an Oblak (77.).