FC Bayern gegen Villarreal - Reaktionen: "Eher ein Thema für unser Reisebüro"

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat die Auslosung des Champions-League-Viertelfinales mit einem Lächeln zur Kenntnis genommen. Der FCB-Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn warnte jedoch. Die Reaktionen.

Die Bayern müssen im Viertelfinale der Königsklasse am 6. April zunächst auswärts beim FC Villarreal antreten. Das Rückspiel findet am 12. April in München statt. Im Halbfinale würden die Münchner auf den Sieger des Duells zwischen Benfica und Liverpool treffen.

Im Viertelfinale kommt es zudem zum Kracher zwischen Titelverteidiger FC Chelsea und Real Madrid, außerdem kämpft Manchester City gegen Atletico Madrid um den Einzug ins Halbfinale. Wir fassen die Reaktionen zur Auslosung zusammen.

Oliver Kahn (Vorstandsvorsitzender FC Bayern): "Villarreal hat im Achtelfinale gezeigt, zu was sie in der Lage sind. Aus diesem Grund müssen wir gewarnt sein und diese Aufgabe mit voller Konzentration angehen. Niemand darf glauben, dass das zwei einfache Spiele werden!"

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand FC Bayern): "In Turin mit 3:0 gewinnen, ist nicht so einfach und eine große Überraschung. Ich habe auch in Turin gespielt und weiß, wie schwer es ist dort zu gewinnen. Wir nehme die Aufgabe an und wollen da weiterkommen, ganz klar. Villarreal ist amtierender Europa-League-Gewinner, das ist eine gute Mannschaft, keine Frage. Wir sind der FC Bayern und fahren mit viel Selbstvertrauen dort hin. Wir werden sie nicht unterschätzen."

... über ein mögliches Halbfinale gegen Benfica oder Liverpool: "Es ist wichtig, dass man erstmal auswärts spielt. Wir werden den Gegner durchanalysieren, aber wir kennen alle Spieler. Es wird nicht so schwer, gegen diese Jungs einen Matchplan zu entwickeln."

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern): "Natürlich sollten wir den Anspruch haben, weiterzukommen. Da hätte es schwerere Lose gegeben. Die zwei Spiele müssen aber erstmal gespielt werden. Gerade der Auswärtssieg von Villarreal in Turin war ein echtes Ausrufezeichen. Unser Anspruch muss dennoch das Weiterkommen sein."

... über mögliches Halbfinale gegen Benfica oder Liverpool: "Ich finde es jetzt nicht richtig, den Weg weiter zu malen. Das ist dann eher ein Thema für unser Reisebüro und die Planung drumherum. Aus Trainersicht geht es darum, dieses Spiel erstmal zu spielen. Wenn du vorgibst, dass die Spieler im Hier und Jetzt sein sollen und an Tag X ihre Leistung bringen sollen, wäre es auch ratsam als Trainer auch an Tag X dabei zu bleiben und nicht schon an Tag Y oder Z zu denken. Es ist wichtig, dass man im Tagesgeschäft bleibt und nicht zu viel an andere Themen denkt."

