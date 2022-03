Das Achtelfinale in der Champions League ist beendet. Nun steht in der Königsklasse bald die Runde der letzten Acht an. Doch wer muss gegen wen ran? Wir verfolgen für Euch die Auslosung für das Viertelfinale im Liveticker.

Am heutigen Mittag werden in Nyon die Viertelfinal-Duelle in der Champions League ausgelost. Auf wen wird der FC Bayern München treffen? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Champions League: Auslosung für das Viertelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit dem FC Bayern München ist nur noch ein deutscher Verein in der Champions League vertreten. Im Achtelfinale konnte sich der Rekordmeister souverän gegen RB Salzburg durchsetzen. Mit Benfica Lissabon ist zudem auch nur ein portugiesisches Team in der Runde der letzten Acht vertreten. Aus Spanien (Real Madrid, Atletico Madrid, FC Villareal) und aus England (FC Liverpool, Manchester City, FC Chelsea) konnten sich hingegen gleich drei Teams für das Viertelfinale qualifizieren. Gegen wen muss der FC Bayern München im Achtelfinale antreten?

Vor Beginn: Die Auslosung beginnt am heutigen Tag um 12.00 Uhr in Nyon, Schweiz.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Auslosung für das Viertelfinale der Champions League.

Champions League: Auslosung für das Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Im TV zeigt Sky die Auslosung für das Viertelfinale der Champions League exklusiv im TV auf Sky Sport News (HD). Die Übertragung beginnt auf dem Pay-TV-Sender heute um 11.45 Uhr. Der Sender bietet zudem einen Livestream der Übertragung an, den Ihr auf skysport.de, mit der Sky Go-App oder dem Sky Ticket sehen könnt.

Einen kostenlosen Livestream, den Ihr auf zdfsport.de findet könnt, bietet das ZDF an. Der Übertragungsbeginn ist um 11.50 Uhr. Die UEFA selbst bietet ebenfalls einen kostenlosen Livestream an, dieser ist jedoch nur in englischer Sprache verfügbar.

DAZN zeigt die Auslosung für das Viertelfinale der Champions League ebenfalls im Livestream. Ab 12.00 Uhr kommentiert Lukas Schönmüller die Veranstaltung live für DAZN. Hier findet Ihr das Angebot von DAZN.

