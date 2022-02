Inter vs. FC Liverpool, Übertragung: Achtelfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Inter Mailand empfängt heute in der Champions League den FC Liverpool. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Achtelfinal-Hinspiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Champions League, Inter vs. Liverpool: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Am heutigen Mittwoch, 16. Februar, starten vier weitere Mannschaften in die K.o.-Runde der Champions League 2021/22. In einem der zwei heutigen Spiele treffen Inter Mailand und der FC Liverpool aufeinander. Spielbeginn des Achtelfinalhinspiels ist um 21 Uhr im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand.

Während der von Jürgen Klopp trainierte FC Liverpool mit sechs Siegen als souveräner Sieger der Gruppe B ins Achtelfinale einzog, schaffte dies Inter Mailand als Zweiter der Gruppe D. Heute gilt es für beide Teams sich eine eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 8. März zu erspielen.

Liverpool spielt mit dem Rückenwind eines Auswärtssieges am vergangenen Wochenende beim FC Burnley in der Premier League in Mailand. Inter spielte dagegen Unentschieden gegen den SSC Neapel. Inter vs. Liverpool ist auch das Duell der momentanen Tabellenzweiten der Serie A und der Premier League.

Champions League: Duelle im Achtelfinale - Hinspiele

Termin Begegnung Ergebnis 15.02.2021, 21.00 Paris Saint-Germain - Real Madrid 1:0 15.02.2021, 21.00 Sporting - Manchester City 0:5 16.02.2021, 21.00 RB Salzburg - FC Bayern München 16.02.2021, 21.00 Inter Mailand - FC Liverpool 22.02.2021, 21.00 FC Chelsea - OSC Lille 22.02.2021, 21.00 FC Villarreal - Juventus 23.02.2021, 21.00 Benfica - Ajax Amsterdam 23.02.2021, 21.00 Atlético Madrid - Manchester United

Inter vs. FC Liverpool, Übertragung: Achtelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream

Vom Achtelfinal-Hinspiel Inter vs. Liverpool gibt es heute keine Livebilder im Free-TV zu sehen. Das einzige Champions-League-Spiel im frei empfangbaren Fernsehen ist das Finale, welches auch Live im ZDF zu sehen sein wird.

Für Inter vs. Liverpool liegen die exklusiven Übertragungsrechte bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison den Großteil aller Champions-League-Spiele live, dazu gehören alle Mittwochsspiele im Rahmen der K,o.-Runde.

Die Live-Übertragung beginnt heute wenigen Minuten vor dem Anpfiff. Folgendes Personal berichtet über das Spiel:

Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Ralph Gunesch

Inter vs. Liverpool ist auch Teil der heutigen CL-Konferenz auf DAZN. Diese beginnt um 20.45 Uhr und beinhaltet auch das parallelspiel zwischen RB Salzburg und dem FC Bayern München.

Zweimal die 6, einmal die 1: Liverpools Winter-Transfers im Check © getty 1/41 Mit 40 Millionen Euro war Luis Diaz' Wechsel zum FC Liverpool der drittteuerste Transfer des abgelaufenen Fensters. In den vergangenen Jahren hielten sich die Reds im Winter weitestgehend zurück. SPOX blickt auf alle LFC-Winter-Wechsel seit 2000. © imago images 2/41 DANIEL SJÖLUND (Mittelfeld): Der Finne kam im Winter 2000/01 für 1,5 Millionen Euro von West Ham United. Note: 6. © imago images 3/41 Konnte sich gegen Emile Heskey, Robbie Fowler und Michael Owen nicht durchsetzen und kam lediglich in der Reds-Reserve zum Einsatz. Nach zwei Jahren war das Abenteuer wieder beendet. Der Mittelfeldspieler ging nach Schweden. © getty 4/41 IGOR BISCAN (Mittelfeld): Der Kroate kam im Winter 2000/01 für 8,25 Millionen Euro von Dinamo Zagreb. Note: 4,5. © getty 5/41 Blieb immerhin viereinhalb Jahre in Liverpool und gewann kurz vor seinem Abschied die Champions League, ehe er ablösefrei zu Panathinaikos Athen ging. Der Defensiv-Spezialist war in seinen letzten zwei Saisons ein wichtiger Backup, mehr aber nicht. © getty 6/41 MILAN BAROS (Sturm): Der Tscheche kam im Winter 2001/02 für 7 Millionen Euro von Banik Ostau. Note: 3. © getty 7/41 Kam als unbeschriebenes Blatt und spielte erst keine Rolle. Zur Saison 2002/03 schaffte er den Durchbruch, ehe ihn Markus Babbel schwer am Knöchel verletzte. Die CL gewann er in der Joker-Rolle. 2005 ging er zu Villa - und stürzte langsam ab. © getty 8/41 SCOTT CARSON (Tor): Der Engländer kam im Winter 2004/05 für 1,4 Millionen Euro von Leeds United. Note: 5. © getty 9/41 Wurde als Teenager von Rafael Benitez an die Anfield Road geholt. Durchsetzen konnte er sich aber nie. Auch eine Leihe änderte nichts an seinem Dasein als Ersatzkeeper. Inzwischen ist er als dritter Keeper bei Manchester City angekommen. © getty 10/41 FERNANDO MORIENTES (Sturm): Der Spanier kam im Winter 2004/05 für 9,25 Millionen Euro von Real Madrid. Note: 5. © getty 11/41 Weil Real in der Startelf nie eine Verwendung für den spanischen Torjäger hatte, schnappte Benitez zu. Doch auch unter seinem Landsmann knüpfte er nicht an seine besten Zeiten an. In eineinhalb Jahren gelangen ihm nur acht Tore in der Liga. © getty 12/41 DANIEL AGGER (Verteidigung): Der Däne kam im Winter 2005/06 für 8,76 Millionen Euro von Bröndby IF. Note: 2,5. © getty 13/41 Eine waschechte Vereinslegende. Der Däne kam als damals teuerster Verteidiger der Vereinsgeschichte und blieb acht Jahre in Liverpool. Er war zwar nicht immer gesetzt, hing sich aber immer voll rein. Deshalb auch lange Vize-Kapitän. © getty 14/41 ASTRIT AJDAREVIC (Mittelfeld): Der Schwedisch-Albaner kam im Winter 2006/07 für 1,2 Millionen Euro von Falkenberg. Note: 5. © getty 15/41 Wurde nach einem vielversprechenden Probetraining im Dezember 2006 von den Reds verpflichtet, in der ersten Mannschaft des LFC sollte er aber nie spielen. Nach zwei Jahren war das Missverständnis beendet, dann ging es zu Leicester weiter. © getty 16/41 ALVARO ARBELOA (Verteidigung): Der Spanier kam im Winter 2006/07 für 3,9 Millionen Euro von Deportivo La Coruna. Note: 2. © getty 17/41 War in seinen zweieinhalb Jahren an der Anfield Road meist gesetzt. Absolvierte immerhin 98 Pflichtspiele im Reds-Trikot und zeigte dabei durchweg gute Leistungen. 2009 wurde Real Madrid deshalb auf ihn aufmerksam, die ihn für 4 Mio. Euro verpflichteten. © getty 18/41 MARTIN SKRTEL (Verteidigung): Der Slowake kam im Winter 2007/08 für 10 Millionen Euro von Zenit St. Petersburg. Note: 2. © getty 19/41 Blieb über acht Jahre beim FC Liverpool und erarbeitete sich während dieser Zeit einen Status als Fanliebling. War quasi immer gesetzt, lediglich einige Verletzungen bremsten ihn aus. Zog 2016 zu Fenerbahce in die Türkei weiter. © getty 20/41 MAXI RODRIGUEZ (Sturm): Der Argentinier kam im Winter 2009/10 ablösefrei von Atletico Madrid. Note: 3,5. © getty 21/41 Vor allem in seiner Anfangszeit einer der Leistungsträger bei den Reds. Steuerte 2010/11 immerhin elf Torbeteiligungen in 28 PL-Spielen bei, danach verlor er seinen Stammplatz an Stewart Downing. 2011/12 nur noch als Joker im Einsatz. © getty 22/41 LUIS SUAREZ (Sturm): Der Uruguayer kam im Winter 2020/11 für 26,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam. Note: 1,5. © getty 23/41 Belegt nach wie vor den 14. Platz der Top-Torjäger der Reds. In 138 Spielen traf er stolze 82 Mal. Vor allem mit Sturmpartner Sturridge sehr erfolgreich. 2018 klopfte dann der FC Barcelona an - und zog die Ausstiegsklausel in Höhe von 82 Mio. Euro. © getty 24/41 ANDY CARROLL (Sturm): Der Engländer kam im Winter 2010/11 für 41 Millionen Euro von Newcastle United. Note: 6. © getty 25/41 Sollte bei den Reds die Nachfolge des abgewanderten Fernando Torres antreten, die großen Fußstapfen des Spaniers füllte er aber nicht einmal im Ansatz aus. War oft verletzt, spielte wenig und floh 2013 zu West Ham United. © getty 26/41 DANNY WARD (Tor): Der Waliser kam im Winter 2011/12 für 125 Tsd. Euro von Wrexham. Note: 4,5. © getty 27/41 Wurde 2012 als dritter Keeper hinter Pepe Reina und Brad Jones verpflichtet, der Durchbruch gelang aber nie. Lief nur drei Mal für die Reds auf. Über Leihen zu Morecambe, Aberdeen und Huddersfield ging es 2018 zu Leicester City. © getty 28/41 PHILIPPE COUTINHO (Mittelfeld): Der Brasilianer kam im Winter 2012/13 für 13 Millionen Euro von Inter Mailand. Note: 2. © getty 29/41 Kam als völlig unbeschriebenes Blatt aus Mailand und entwickelte sich im Verlauf seiner LFC-Zeit zu einem der besten Mittelfeldspieler der Welt. Folge 2018 dem Ruf aus Barcelona und konnte danach nie wieder an seine Leistungen anknüpfen. © getty 30/41 DANIEL STURRIDGE (Sturm): Der Engländer kam im Winter 2012/13 für 15 Millionen Euro vom FC Chelsea. Note: 3. © getty 31/41 Vor allem in seinen ersten beiden Jahren beim LFC mit überragender Torquote. Bildete zusammen mit Luis Suarez ein kongeniales Angriffsduo. Baute danach immer weiter ab und verlor mit der Zeit seinen Stammplatz. Heute in der Türkei. © getty 32/41 MARKO GRUJIC (Mittelfeld): Der Serbe kam im Winter 2015/16 für 7 Millionen Euro von Roter Stern Belgrad. Note: 5. © getty 33/41 Fasste trotz seines Talents keinen Fuß in Liverpool. Wanderte von Leihe zu Leihe (unter anderem auch zur Berliner Hertha), festspielen konnte er sich aber nirgends. Wird 2022 zum FC Porto wechseln, an den er derzeit ohnehin schon verliehen ist. © getty 34/41 VIRGIL VAN DIJK (Verteidigung): Der Niederländer kam im Winter 2017/18 für 84,65 Millionen Euro vom FC Southampton. Note: 1. © getty 35/41 Er ist der vielleicht beste Transfer der jüngeren Vereinsgeschichte des FC Liverpool. Seit seiner Ankunft Fixpunkt im Defensivspiel der Reds. Stand in dieser Saison in 28 von 30 Premier-League-Partien in der Startelf. © getty 36/41 TAKUMI MINAMINO (Sturm): Der Japaner kam im Winter 2019/21 für 8,5 Millionen Euro von RB Salzburg. Note: 4. © getty 37/41 Kam mit großen Vorschusslorbeeren aus Salzburg, ist bei den Reds bislang aber nicht über eine Reservistenrolle hinausgekommen. Daran änderte auch eine halbjährige Leihe zum FC Southampton nicht. Kommt hauptsächlich im EFL-Cup zum Einsatz. © getty 38/41 BEN DAVIES (Verteidigung): Der Engländer kam im Winter 2020/21 für 1,85 Millionen Euro von Preston North End. Note: 4,5. © getty 39/41 Wurde als Backup für die Innenverteidigung verpflichtet, kam in der Rückrunde der Spielzeit 20/21 aber zu keinem einzigen Einsatz. Wurde im Sommer für ein Jahr zu Sheffield United verliehen. Dort meist in der ersten Elf zu finden. © getty 40/41 LUIS DIAZ (Sturm): Der Kolumbianer kam im Winter 2021/22 für 40 Millionen Euro vom FC Porto. Note: Ohne Bewertung. © getty 41/41 Empfahl sich mit einer Quote von 22 Torbeteiligungen in 26 Einsätzen beim FC Porto, weshalb die Reds zuschlugen. In Liverpool soll der Kolumbianer primär die gesetzten Außen Mohamed Salah und Sadio Mane entlasten.

Champions League, Inter vs. Liverpool heute im Liveticker

SPOX hat für alle die keinen Zugriff auf DAZN haben die perfekte Alternative parat: Einen ausführlichen Liveticker zum Spiel Inter vs. Liverpool.

Hier geht's zum Liveticker Inter Mailand - FC Liverpool.

Champions League: Inter vs. Liverpool - Voraussichtliche Aufstellungen

Inter Mailand: Handanovic - Skriniar, de Vrij, Bastoni - Brozovic - Dumfries, Vidal, Perisic - Calhanoglu - Dzeko, Martinez

Handanovic - Skriniar, de Vrij, Bastoni - Brozovic - Dumfries, Vidal, Perisic - Calhanoglu - Dzeko, Martinez FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Fabinho - Henderson, N. Keita - Salah, Roberto Firmino, Mane

Champions League 2021/22: Die Termine im Überblick