Nach dem Auftakt am Dienstag stehen am heutigen Mittwoch die nächsten beiden Partien im Achtelfinale der Champions League an. Wer zeigt / überträgt die Königsklasse sie live im TV und Livestream? SPOX informiert darüber.

Jetzt greift auch der FC Bayern München ein. Am gestrigen Dienstag (15. Februar) ist das Achtelfinale der Champions League mit den Duellen zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid sowie Sporting und Manchester City eröffnet worden. Nun stehen die nächsten beiden Begegnungen an.

Das Team von Julian Nagelsmann tritt am heutigen Mittwoch, den 16. Februar zum Hinspiel auswärts bei RB Salzburg an. Ob es dem Tabellenführer der Bundesliga gelingt, sich von dem 2:4-Debakel beim VfL Bochum zu rehabilitieren? Oder setzt es den nächsten Rückschlag?

Neben dem Bayern-Spiel gibt es parallel noch ein namhaftes Aufeinandertreffen: Im San Siro empfängt Inter Mailand den FC Liverpool. Beide Spiele beginnen um 21 Uhr.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream? SPOX erklärt Euch das im Vorfeld.

© getty Wo wird welches Champions-League-Spiel übertragen? SPOX klärt auf.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

DAZN oder Amazon? Anders als am gestrigen Dienstag ist am heutigen Mittwoch nur ein Streamingdienst zur Königsklasse live auf Sendung - und zwar DAZN. Amazon Prime hat immer dienstags ein Spiel exklusiv im Programm, ist mittwochs dafür stets außen vor. So wie in der Gruppenphase nimmt sich der Übertragung an diesem Tag auch in der K.o.-Phase voll und ganz DAZN an.

Sowohl Salzburg gegen Bayern als auch Inter gegen Liverpool bekommt Ihr dementsprechend dort jeweils im Einzelspiel zu sehen, jedoch könnt Ihr Euch auch in der Konferenz einschalten, um live von keinem der Partien etwas Wichtiges zu verpassen.

Folgende Teams schickt DAZN dabei ins Rennen:

Salzburg - FC Bayern

Moderatorin: Laura Wontorra

Kommentator: Jan Platte

Experte: Sandro Wagner

Reporter vor Ort: Max Siebald

Inter - Liverpool

Kommentator: Michael Born

Experte: Ralph Gunesch

Konferenz

Kommentator Salzburg - Bayern: Lukas Schönmüller

Kommentator Inter - Liverpool: Uli Hebel

Für DAZN zahlt Ihr als Neukunden oder wiederkehrende Kunden im Monatsabo 29,99, Ihr habt aber auch die Möglichkeit, Euch für ein Jahresabo zu entscheiden. Dieses kostet 274,99 Euro. Jetzt anmelden!

Zu sehen bekommt Ihr bei dem Streamingdienst neben der Champions League live unter anderem auch die Bundesliga, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1 oder Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft. Bedeutet: DAZN hat die europäischen Spitzenvereine mit Superstars wie Robert Lewandowski, Karim Benzema, Erling Haaland, Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappe in seinem Live-Programm.

Über den Fußball hinaus seht Ihr dort auch noch die NBA, die NFL, Motorsport, Tennis, Wintersport, Boxen, Darts, Golf und noch mehr.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Champions League: Duelle im Achtelfinale - Hinspiele