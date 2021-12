RB Leipzig vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

RB Leipzig hat im Kampf um den dritten Platz in der Gruppe A der Champions League mit Manchester City heute eine Mammutaufgabe vor sich. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Du willst das Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Manchester City heute live verfolgen? Jetzt DAZN-Abo sichern!

Das Achtelfinale der Champions League ist für RB Leipzig bereits unerreichbar, trotzdem haben die Sachsen noch die Chance, in Europa zu überwintern. Der Drittplatzierte der Gruppe muss nämlich in die Europa League.

Die Leipziger sind aktuell auf Rang drei in der Gruppe A, haben mit vier Punkten aber nur genauso viel wie Club Brügge. Aufgrund des direkten Duells ist RB momentan im Vorteil. Am 6. und somit letzten Spieltag kann jedoch noch einiges passieren.

Eine Niederlage könnte für Leipzig dabei sogar ausreichen, um den Platz in der Europa League zu sichern. Club Brügge hat nämlich im Parallelspiel mit Paris Saint-Germain um Ballon-d'Or-Sieger Lionel Messi ebenfalls einen harten Brocken vor sich.

RB Leipzig vs. Manchester City: Champions League - Anpfiff, Ort, Schiedsrichter

RB Leipzig empfängt am heutigen Dienstag, den 7. Dezember, in der heimischen Red Bull Arena (Leipzig) den englischen Meister Manchester City. Die Partie geht um 18.45 Uhr los. Das Schiedsrichterteam kommt aus der Schweiz und wird von Sandro Schärer angeführt.

Das Spiel gegen die Citizens heute ist das erste seit der Entlassung von Trainer Jesse Marsch. Interimstrainer Achim Beierlorzer wird deswegen das Coaching an der Seitenlinie übernehmen.

Im Hinspiel musste sich der deutsche Vizemeister in einem Spektakel den Stars von Pep Guardiola mit 3:6 geschlagen geben.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe A

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Manchester City 5 4 0 1 17:8 9 12 2 Paris Saint-Germain 5 2 2 1 9:7 2 8 3 RB Leipzig 5 1 1 3 13:13 0 4 4 FC Brügge 5 1 1 3 5:16 -11 4

© getty Manchester City setzte sich im Hinspiel gegen RB Leipzig mit 6:3 durch.

RB Leipzig vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Für die Übertragung des Spiels zwischen RB Leipzig und Manchester City ist DAZN verantwortlich. Sieben der acht Spiele laufen insgesamt heute beim Streamingdienst. Dazu wird um 18.30 Uhr eine Konferenz angeboten, die eben diese sieben Spiele beinhaltet.

Lukas Schönmüller kommentiert gemeinsam mit dem Experten Sebastian Kneißl die Partie. Jan Lüdeke wird als Moderator eingesetzt. Reporter vor Ort ist Benni Zander. Vorberichte zu RB Leipzig vs. Manchester City gibt es bereits ab 18.15 Uhr.

Das "Netflix des Sports" überträgt in dieser Saison den Großteil der Königsklasse, Amazon Prime ist für insgesamt 16 Partien verantwortlich. In Österreich laufen hingegen alle Champions-League-Spiele bei DAZN, in der Schweiz keines.

Zum DAZN-Angebot zählen jedoch auch zahlreiche andere Fußballwettbewerbe und -ligen. Darunter fallen auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, Ligue 1, Primera Division sowie haufenweise Länderspiele.

Aber auch andere Sportarten wie Tennis, Handball, Kampfsport, die NFL oder die NBA können mit einem DAZN-Abo auf der Plattform geschaut werden. Dieses kostet 14,99 Euro im Monat. Ihr habt zudem auch die Möglichkeit, Euch ein Jahresabo für 149,99 Euro zu sichern.

RB Leipzig vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Auch bei SPOX könnt Ihr die Partie live verfolgen. Wir tickern RB Leipzig gegen Manchester City nämlich im Minutentakt mit. Zudem bieten wir auch alle anderen Spiele des heutigen Champions-League-Abends sowie eine Konferenz an.

Hier geht's zum Spiel RB Leipzig vs. Manchester City.

Hier geht's zur Dienstagskonferenz.

RB Leipzig vs. Manchester City, Champions League - Wichtigste Infos

Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 6.

6. Datum: Dienstag, 7. Dezember

Dienstag, 7. Dezember Begegnung: RB Leipzig vs. Manchester City

RB Leipzig vs. Manchester City Ort: Red Bull Arena (Leipzig)

Red Bull Arena (Leipzig) Anpfiff: 18.45 Uhr

RB Leipzig vs. Manchester City, Champions League: Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Simakan, Klostermann, Gvardiol - Mukiele, Kampl, Laimer, Angelino - Nkunku, Forsberg - Silva

Gulacsi - Simakan, Klostermann, Gvardiol - Mukiele, Kampl, Laimer, Angelino - Nkunku, Forsberg - Silva Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Laporte, Zinchenko - Fernandinho - De Bruyne, Gündogan - Mahrez, Gabriel Jesus, Foden

Champions League: Die heutigen Partien des 6. Spieltags