Am letzten Vorrundenspieltag der Champions League steht RB Leipzig dem englischen Meister Manchester City gegenüber. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

RB Leipzig kann heute aus eigener Hand Platz drei und damit die Europa League festigen. Im Falle einer Niederlage müssten die Sachsen aber auf einen Sieg von PSG im Parallelspiel gegen Club Brügge hoffen. Wir tickern RB Leipzig vs. Manchester City für Euch live und detailliert mit.

RB Leipzig vs. Manchester City: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Manchester City hat den Gruppensieg bereits fix in der Tasche und kann heute ohne Druck spielen. Bei RB Leipzig sieht die Situation jedoch ein wenig anders aus. Das Achtelfinale ist für die Sachsen, die sich nach der dritten Niederlage in Folge am vergangenen Sonntag von Trainer Jesse Marsch getrennt haben, zwar nicht mehr erreichbar, die Europa League hingegen schon. Aktuell ist Leipzig nämlich Dritter in der Gruppe A. Club Brügge ist punktgleich und kämpft ebenfalls noch um das Europa-League-Ticket. Der belgische Meister muss parallel gegen Paris Saint-Germain ran. Sollten am Ende beide Klubs gleich viel Punkte haben, zieht RB Leipzig aufgrund des direkten Vergleichs weiter in die Europa League.

Vor Beginn: Das Duell wird um 18.45 Uhr angepfiffen. Gespielt wird in der Red Bull Arena in Leipzig.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Champions-League-Gruppenspiel am 6. und letzten Spieltag zwischen RB Leipzig und Manchester City.

RB Leipzig vs. Manchester City, Champions League: Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Simakan, Klostermann, Gvardiol - Mukiele, Kampl, Laimer, Angelino - Nkunku, Forsberg - Silva

Gulacsi - Simakan, Klostermann, Gvardiol - Mukiele, Kampl, Laimer, Angelino - Nkunku, Forsberg - Silva Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Laporte, Zinchenko - Fernandinho - De Bruyne, Gündogan - Mahrez, Gabriel Jesus, Foden

