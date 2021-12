In der Champions League werden am heutigen Dienstagabend am 6. Spieltag der Gruppenphase acht Spiele absolviert. Hier könnt Ihr die Begegnungen des Abends im Liveticker verfolgen.

Champions League: Konferenz am Dienstag im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Heute fallen in der Champions League weitere Entscheidungen darüber, welche Teams ins Achtelfinale einziehen und welche in die Playoffs der K.o.-Runde der Europa League "müssen". Für RB Leipzig geht es genau darum im Fernduell mit dem bisher punktgleichen FC Brügge. Interessant ist vor allem die Situation in der Gruppe B. In dieser kämpfen mit dem FC Porto, AC Mailand und Atletico Madrid noch drei Teams um einen offenen Platz im CL-Achtelfinale.

Vor Beginn: Die beiden ersten Begegnungen des Abends beginnen um 18.45 Uhr. Unter anderem empfängt RB Leipzig zu dieser Uhrzeit Manchester United. Um 21 Uhr beginnen dann die restlichen sechs Partien, unter anderem das Spiel zwischen Borussia Dortmund gegen Besiktas Istanbul

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Champions League-Konferenz am heutigen Abend.

Champions League: Konferenz am Dienstag im TV und Livestream

Alle Spiele der Champions League können heute als Konferenz exklusiv bei DAZN verfolgt werden. Der Streamingdienst zeigt heute zudem sieben Partien exklusiv als Einzelspiel. Nur die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Besiktas Istanbul ist heute nicht live bei DAZN zu sehen, sondern exklusiv via Amazon Prime Video. Die Übertragung der von Tobi Wahnschaffe moderierten Konferenz beginnt bei DAZN um 18.30 Uhr.

Champions League: Die Spiele am Dienstag im Überblick