Am heutigen Abend spielt der FC Bayern München in der Allianz Arena gegen Benfica Lissabon. Rein rechnerisch kann der FC Bayern heute schon das Ticket für die K.O.-Phase lösen. Ob die Gastgeber das heute schaffen, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

FC Bayern München vs. Benfica: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Bayern München kann mit einem Sieg heute einen großen Schritt in Richtung K.O.-Phase machen. Mit dem passenden Ergebnis aus dem Parallelspiel kann der FC Bayern das Ticket für das Achtelfinale sogar komplett lösen. Im Hinspiel kam Benfica Lissabon schlussendlich mit 4:0 unter die Räder. Bis zur 70. Spielminute hat es jedoch gedauert, bis die Münchener in Führung gingen. Können die Gäste das Spiel heute länger offen gestalten?

Vor Beginn: Anpfiff bei dieser Begegnung in der Gruppe E ist um 21.00 Uhr in der Allianz Arena in München.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon.

FC Bayern München vs. Benfica: Champions League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Davies - Goretzka, Kimmich - Coman, T. Müller, L. Sané - Lewandowski

FC Bayern München vs. Benfica: Champions League heute live im TV und Livestream

Die heutige Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon wird exklusiv auf Amazon Prime gezeigt. Der Streamingdienst besitzt seit dieser Saison nämlich die Rechte für 16 ausgewählte Spiele in der Champions League.

Die Übertragung beginnt am heutigen Abend um 19.30 Uhr. Das Spiel kommentieren Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe E vor dem 4. Spieltag