FC Bayern München - Benfica Lissabon 5:2: FCB erreicht vorzeitig das CL-Achtelfinale

Der FC Bayern München hat sich vorzeitig für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Nach einem 5:2 (2:1)-Sieg gegen Benfica Lissabon am 4. Spieltag ist die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann bei sechs Punkten Vorsprung vom FC Barcelona nur noch theoretisch vom ersten Platz der Gruppe E zu verdrängen.

Nachdem er vier Spiele wegen einer Corona-Erkrankung verpasst hatte, stand Nagelsmann erstmals wieder an der Seitenlinie. Robert Lewandowski (26.) und Serge Gnabry (32.) brachten seine Mannschaft in Führung, ehe Morato verkürzte (38.). Nach der Pause legten Leroy Sane (49.) und abermals Lewandowski (61., 84) nach. Darwin Nunez' zwischenzeitliches 4:2 war nur mehr Ergebniskosmetik (74.).

Lewandowski schraubte seine Torausbeute mit dem Dreierpack in seinem 100. Champions-League-Spiel auf 81. "Ich habe nie gedacht, dass man so viele Spiele mit so vielen Toren und Vorlagen machen kann", sagte er bei Amazon: "In den ersten 20 Minuten habe ich kaum den Ball bekommen. Dann ist es für einen Stürmer nicht so einfach, geduldig zu bleiben. Nach dem ersten Tor läuft es immer ein bisschen einfacher."

Julian Nagelsmann sagte: "Insgesamt war das ein unfassbar gutes Spiel von uns, besser als in den letzten Wochen. Sehr gute Kontrolle, unfassbares Spieltempo vorne. Es ist schön, wenn man es nicht am Fernseher anschauen muss."

Die Bayern weisen bisher eine fast perfekte Gruppenphase mit zwölf Punkten und 17:2 Toren auf. Neuer Gruppenzweiter ist Barcelona (1:0 im Parallelspiel bei Dynamo Kiew) mit sechs Punkten, aber nur 2:6 Toren. Am 23. November steht für den FCB das nächste Spiel in der Königsklasse an, auswärts bei Dynamo Kiew.

Bayern-Noten: Mit diesem Coman muss verlängert werden! © getty 1/17 Der FC Bayern München bleibt in der Champions League verlustpunktfrei. Am 4. Spieltag der Gruppenphase gewann der FCB in der Allianz Arena gegen Benfica mit 5:2. Die Noten und Einzelkritiken der eingesetzten FCB-Spieler. © imago images 2/17 MANUEL NEUER: Hatte im Grunde nichts zu tun. Bei beiden Gegentoren machtlos. Legte Lewandowskis dritten Treffer vor! Note: 3,5. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD: Schoss eine Direktabnahme nur knapp drüber (20.), kurz darauf mit guter Flanke auf Gnabry. Viel in der Offensive unterwegs und sehr sicher im Passspiel. Note: 3. © imago images 4/17 TANGUY NIANZOU: Für den Franzosen war es das erste Spiel seit Mitte September. War dabei auf Sicherheit bedacht und agierte weitestgehend solide, aber nicht mehr. Note: 3,5. © getty 5/17 DAYOT UPAMECANO: Ordentliche Vorstellung ohne große Highlights. Beim 1:2 nicht ganz auf der Höhe. War ansonsten wenig gefordert. Note: 3,5. © imago images 6/17 ALPHONSO DAVIES: Blockte an seinem 21. Geburtstag gleich früh doppelt gegen Pizzi (1.). Toller Distanzschuss (19.), lief kurz darauf einen vielversprechenden Konter ab und führte die meisten Zweikämpfe beim FCB. Legte das 3:1 auf. Note: 2. © getty 7/17 LEON GORETZKA: Mit einer Passquote von 100 Prozent in Halbzeit eins. Ordentlich gegen den Ball und starker Pass auf Gnabry (36.). Holte den Elfmeter heraus. Note: 3. © getty 8/17 JOSHUA KIMMICH: Ohne sein tolles Zuspiel auf Lewandowski wäre das 2:0 nicht entstanden. Gleiches gilt für den Treffer zum 3:1, als er Davies schön freispielte. Bis zu seiner Auswechslung mit den meisten Ballaktionen beim FCB. Note: 2. © getty 9/17 SERGE GNABRY: Hatte die erste gute FCB-Chance (6.) und traf wunderschön per Hacke zum 2:0. Verschlampte nach Pavards Flanke eine gute Chance (21.), scheiterte allein vorm Tor (36.) und war bei der Flanke zum 1:2 nicht auf der Höhe. Note: 2. © getty 10/17 LEROY SANE: Kam meist über den linken Halbraum, war fleißig und zeigte sich immer wieder zwischen den Linien. Nach der Pause noch stärker und mit dem herausragenden Treffer zum 3:1. Bereitete das 4:1 vor. Note: 2. © getty 11/17 KINGSLEY COMAN: Überragende Partie des Franzosen, der Grimaldo schwindelig spielte, dutzende Eins-gegen-eins-Duelle gewann und viele brauchbare Flanken schlug - wie beim 1:0. Dazu bester Zweikämpfer bei den Bayern. Note: 1,5. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Schoss den FCB in seinem 100. CL-Spiel in Führung, traf zum 4:1 und 5:2 und steht jetzt bei 8 Buden in der Gruppenphase. Bereitete zudem das 2:0 vor. Scheiterte aber mit einem schwachen Elfmeter (45.+1). Note: 1. © getty 13/17 JAMAL MUSIALA: In Minute 64 für Coman eingewechselt. Die Leichtigkeit geht ihm gerade etwas ab, eine auffällige Aktion war nicht dabei. Note: 3,5. © getty 14/17 OMAR RICHARDS: Davies machte für ihn nach 64 Minuten Platz. Links hinten ließ er sich nichts zu Schulden kommen. Note: 3,5. © getty 15/17 THOMAS MÜLLER: Sane ging für ihn nach 72 Minuten runter. Blieb größtenteils unauffällig und war kaum am Ball. Keine Bewertung. © getty 16/17 MARCEL SABITZER: Kam für Kimmich nach 72 Minuten. Kurz darauf mit dem Fehlpass, der das 2:4 einleitete. Ihm fehlt weiterhin ein wenig die Bindung zum Spiel der Bayern. Keine Bewertung. © getty 17/17 BOUNA SARR: Kurz vor dem Ende für Gnabry gekommen. Keine Bewertung.

FC Bayern München - Benfica Lissabon: Die Analyse

Wie schon beim 5:2-Sieg gegen Union Berlin am vergangenen Wochenende rotierte Nagelsmann kräftig, diesmal waren es fünf Wechsel in der Startelf. Die leicht angeschlagenen Süle und Hernandez fehlten gänzlich im Kader, Müller bekam eine Pause und Nianzou erstmals seit rund eineinhalb Monaten Pflichtspielminuten.

Benfica begann mutig und setzte die neuformierte Viererkette des FC Bayern in der Anfangsphase stark unter Druck. Erst nach etwa sieben Minuten bekamen die Münchner das Spiel unter Kontrolle, spielten anschließend aber phasenweise beeindruckenden Fußball mit tollen Kombinationen und individuellen Einlagen. Genial waren die Vorarbeit des überragenden Coman vor Lewandowskis 1:0 und Gnabrys Hackentrick zum 2:0.

Der FC Bayern hatte noch etliche Chancen auf eine höhere Führung, Benfica-Keeper Vlachodimos parierte aber wiederholt stark. Trotz aller Überlegenheit kam auch Benfica immer wieder zu Torgelegenheiten. Gefährlich wurde es vor allem bei Kontern (wie etwa in der 19.) oder bei (Standard-)Flanken wie vor dem wegen Abseits zurecht nicht gegebenen Tor von Verissimo sowie Moratos Anschlusstreffer.

Anders als beim Spiel gegen Union löste das Gegentor diesmal keine ernsthafte gegnerische Drangphase aus. Kurz vor der Pause vergab Lewandowski einen berechtigten Handelfmeter, kurz danach traf Sane nach einer weiteren starken Kombination zum 3:1. Anschließend spielte der FC Bayern den Sieg trotz eines weiteren Gegentores von Nunez nach einem Fehlpass von Sabitzer souverän ins Ziel.

FC Bayern München - Benfica Lissabon: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Lewandowski (26.), 2:0 Gnabry (32.), 2:1 Morato (38.), 3:1 Sane (49.), 4:1 Lewandowski (61.), 4:2 Nunez (74.), 5:2 Lewandowski (84.)

Bes. Vorkommnis: Lewandowski verschießt Handelfmeter (45.+1)

Der Star des Spiels: Robert Lewandowski (FC Bayern)

Drei Treffer, ein Assist: Lewandowski hatte den größten Anteil am Münchner Torreigen. Sehenswert waren vor allem seine Lupfer zum 4:1 und 5:2. Die einfachste Chance ließ er aber liegen, als er kurz vor der Pause einen Elfmeter vergab.

Der Flop des Spiels: Lucas Verissimo (Benfica Lissabon)

Das rechte Glied von Benficas Dreierkette verschuldete mit seinem Handspiel den Elfmeter, den Lewandowski vergab. Bei dessen zweitem Treffer verteidigte Verissimo schwach.

Der Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)

Die wichtigsten Entscheidungen traf Marciniak (in Zusammenarbeit mit dem VAR) richtig: Benficas vermeintliches 1:0 zählte wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung von Verissimo zurecht nicht (15.). Als der in der 45.+1 den Ball im Strafraum mit dem Arm berührte, gab es zurecht Elfmeter.