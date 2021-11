FC Bayern - Lewandowski nach Gala gegen Benfica: Haaland? "Ich denke an mich selbst"

Robert Lewandowski hat beim 5:2-Sieg des FC Bayern München gegen Benfica Lissabon mal wieder den Unterschied gemacht. Nach der Partie wurde der 33-Jährige auf Erling Haaland angesprochen und reagierte zurückhaltend.

"Ich bin Lewandowski, ich denke an mich selbst", sagte der Pole bei Amazon auf die Frage, ob der BVB-Stürmer im kommenden Sommer zum deutschen Rekordmeister wechseln solle und fügte an: "Klar ist er ein junger Spieler, aber ich bin zwölf Jahre älter." Er befinde sich "woanders im Leben" als der 21-Jährige.

Dennoch erkannte Lewandowski die guten Leistungen von Haaland, der nach 69 Spielen für Borussia Dortmund bei 70 Treffern steht, an: "Wenn du so viele Tore machst, ist es klar, dass so viele Mannschaften Interesse an dir zeigen", sagte er: "Für mich ist es das Wichtigste, was ich auf dem Platz zeige."

Ob Haaland überhaupt Interesse an einem Wechsel nach München hat, ist ohnehin fraglich. An dem Norweger sind zahlreiche europäische Top-Klubs interessiert. Auch ein Verbleib im Ruhrgebiet über den Sommer hinaus scheint nicht völlig ausgeschlossen.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte die Gerüchteküche im August allerdings angeheizt ."60 Spiele, 60 Tore, da muss man hinschauen, sonst wären wir ja Vollamateure", hatte er im Sport1-Doppelpass über eine mögliche Verpflichtung von Haaland gesagt. Nach Informationen der Sport Bild hat sich Lewandowski sehr an den Äußerungen gestört und soll aufgrund von fehlender Wertschätzung "zum Grübeln über seine Zukunft" angeregt worden sein.

Meiste CL-Einsätze für Bayern: Lewandowski knackt die Top 10 © getty 1/18 Robert Lewandowski hat gegen Benfica Lissabon sein insgesamt 100. Spiel in der Champions League bestritten. In der internen Bayern-Rangliste liegt er aber noch weit zurück. Hier gibt's das Ranking. © getty 2/18 Platz 17: Giovane Elber - 60 Einsätze in der Champions League für Bayern München © getty 3/18 Platz 16: Claudio Pizarro - 62 Einsätze © getty 4/18 Platz 15: Bixente Lizarazu - 62 Einsätze © getty 5/18 Platz 14: Javi Martinez - 66 Einsätze. © getty 6/18 Platz 12: Mehmet Scholl - 70 Einsätze © getty 7/18 Platz 12: Arjen Robben - 70 Einsätze © getty 8/18 Platz 10: Robert Lewandowski: 72 Einsätze (weitere 28 Einsätze in der Königsklasse für Borussia Dortmund) © getty 9/18 Platz 10: Samuel Kuffour - 72 Einsätze © getty 10/18 Platz 8: Hasan Salihamidzic - 85 Einsätze © getty 11/18 Platz 8: Jerome Boateng - 85 Einsätze © getty 12/18 Platz 7: Franck Ribery - 87 Einsätze © getty 13/18 Platz 6: Bastian Schweinsteiger - 89 Einsätze © getty 14/18 Platz 5: David Alaba - 91 Einsätze © getty 15/18 Platz 4: Manuel Neuer - 101 Einsätze © getty 16/18 Platz 3: Oliver Kahn - 103 Einsätze © getty 17/18 Platz 2: Philipp Lahm - 105 Einsätze © getty 18/18 Platz 1: Thomas Müller - 128 Einsätze

Lewandowski erreicht Meilenstein und knackt Rekord

Die Leistungen von Lewandowski, dessen Arbeitspapier an der Isar noch bis 2023 läuft, befinden sich derweil weiterhin auf Weltklasse-Niveau. Beim deutlichen Triumph über die Portugiesen erzielte er einen Dreierpack und krallte sich somit den nächsten Rekord: Mit 64 Toren ist er nun Bayerns Rekordtorschütze im Europapokal und stürzte Legende Gerd Müller (62) vom Thron.

"Ich fühle mich körperlich sehr gut in den letzten Wochen", sagte Lewandowski, der obendrein sein 100. Spiel in der Königsklasse absolvierte. "Das hätte ich nie geglaubt", gestand er: "Die Champions League ist etwas Besonderes."

Den Meilenstein hätte Lewandowski sogar noch gebührender zelebrieren können. Allerdings verschoss der Weltfußballer kurz vor dem Seitenwechsel einen Elfmeter, weshalb er nicht viermal auf der Anzeigetafel auftauchte. "Ich habe nicht viel darüber nachgedacht, weil ich mir dachte, das passiert einfach früher oder später", sagte er über den ungewohnten Fehlschuss und führte aus: "Ich habe genau geschaut, wo der Torwart liegt, habe aber trotzdem nicht in die richtige Richtung geschossen."