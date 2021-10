Manchester United vs. Atalanta Bergamo: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 3. Spieltag der Champions League empfängt Manchester United heute Atalanta Bergamo. Wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Champions League, Manchester United vs. Atalanta Bergamo: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Und weiter geht's mit dem 3. Spieltag der Gruppenphase! In der Champions League finden am heutigen Mittwoch, 20. Oktober, weitere acht Spiele statt. In einer besonders interessanten Partie kommt es zum Duell zwischen Manchester United und Atalanta Bergamo. Spielbeginn im Old Trafford ist um 21 Uhr.

In der Gruppe F liegen die vier Teams nach zwei Spieltagen noch eng beisammen. Von der Tabellenspitze grüßt überraschenderweise nicht Manchester United, sondern Atalanta Bergamo. Die Italiener stehen nach einem Remis gegen den FC Villarreal und einem Sieg gegen die Young Boys Bern bei vier Punkten, und damit bei einem mehr als der heutige Gegner. Manchester United startete mit einer Niederlage in Bern in die CL-Saison 2021/22, machte diese dann aber mit einem Sieg gegen Villarreal wett. Mit einem Sieg gegen Bergamo wollen die Reds das Team des weiter verletzt ausfallenden Nationalspielers Robin Gosens von der Tabellenspitze ablösen.

Und wie sind die heutigen Kontrahenten in Form? Manchester United verlor am vergangenen Samstag in der Premier League bei Leicester City, Atalanta Bergamo gewann einen Tag später in der Serie A beim FC Empoli.

Champions League: Die Spiele am Mittwoch im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Mittwoch, 20. Oktober 18.45 Uhr FC Barcelona Dynamo Kiew Mittwoch, 20. Oktober 18.45 Uhr RB Salzburg VfL Wolfsburg Mittwoch, 20. Oktober 21 Uhr Benfica Lissabon FC Bayern München Mittwoch, 20. Oktober 21 Uhr Manchester United Atalanta Bergamo Mittwoch, 20. Oktober 21 Uhr Young Boys Bern FC Villarreal Mittwoch, 20. Oktober 21 Uhr OSC Lille FC Sevilla Mittwoch, 20. Oktober 21 Uhr FC Chelsea Malmö FF Mittwoch, 20. Oktober 21 Uhr Zenit St. Petersburg Juventus Turin

Manchester United vs. Atalanta Bergamo: Champions League heute live im TV und Livestream

Die Champions-League-Partie zwischen Manchester United und Atalanta Bergamo wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Es gibt aber eine andere Möglichkeit, mit von der Partie zu sein - und zwar DAZN. Der Streamingdienst zeigt Euch die 90 Minuten via Livestream. Des Weiteren ist Manchester United vs. Bergamo Teil der sechs Spiele umfassenden Konferenz ab 21 Uhr.

Ab dieser Saison strahlt DAZN den Großteil der Spiele in der Königsklasse aus - 121 Begegnungen. Sky gehört nicht mehr zu den übertragenden Sendern, dafür mischt Amazon Prime Video nun mit. Dort wiederum läuft während der Vorrunde aber immer nur ein Dienstagsspiel, 15 der 16 Partien der Woche lassen sich dementsprechend bei DAZN verfolgen.

Der Streamingdienst zeigt ab dieser Saison nicht nur mehr von der Champions League live, sondern auch von der Bundesliga. Alle Freitags- und Sonntagsspiele werden von DAZN live übertragen.

DAZN hat seine Preise daher etwas erhöht: Das Monatsabo gibt es für 14,99 Euro pro Monat, das Jahresabo kostet 149,99 Euro.

Im ausführlichen Programm-Angebot sind in internationaler Hinsicht zudem auch einige Top-Ligen enthalten: die Primera Division, die Serie A und die Ligue 1. Zu sehen gibt es dann noch etliche Qualifikationsspiele zur WM 2022 sowie über den Fußball hinaus die NBA, die NFL, die MLB, Tennis, Boxen, Motorsport und mehr.

Manchester United vs. Atalanta Bergamo: Champions League heute im Liveticker

SPOX bietet zu allen Champions-League-Spielen des heutigen Abends einen Liveticker an - also auch zum Spiel zwischen Manchester United und Atalanta Bergamo. Schaut rein und erfahrt alles zum Geschehen in Manchester.

Hier geht's zum Liveticker Manchester United - Atalanta Bergamo.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Champions League, Manchester United vs. Atalanta Bergamo: Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester United: De Gea - Shaw, Lindelöf, Maguire, Wan-Bissaka - Matic, Pogba - Rashford, Fernandes, Greenwood - Ronaldo

De Gea - Shaw, Lindelöf, Maguire, Wan-Bissaka - Matic, Pogba - Rashford, Fernandes, Greenwood - Ronaldo Atalanta Bergamo: Musso - Palomino, Toloi, Demiral - Zappacosta, Pasalic, Koopmeiners, De Roon, Maehle - Ilicic, Zapata

