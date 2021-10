Manchester United in der Krise: Tiefflug trotz Ronaldo

Manchester United befindet sich nach der 2:4-Niederlage bei Leicester City in der Krise. Vor allem Trainer Ole Gunnar Solskjaer steht in der Kritik - Cristiano Ronaldo hat aber ebenfalls seinen Anteil an den Problemen.

Ganz so ungelegen kam Manchester United der öffentliche Entrüstungssturm über die Flugreise zum Premier-League-Auswärtsspiel am Samstag nach Leicester wohl nicht. Wegen Vorhersagen von Verkehrsstörungen auf der Autobahn M6 hatte der Tross die rund 120 Kilometer per Flugzeug zurückgelegt, gedauert hat das 15 Minuten. Der Kurzstreckenflug war das bestimmende Thema des Wochenendes und drängte somit die immer akutere sportliche Krise zumindest etwas in den Hintergrund.

In Leicester gelandet verlor die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer nämlich mit 2:4. Eine Führung durch ein Traumtor von Mason Greenwood sowie ein 2:2-Ausgleich in der 82. Minute reichten nicht zu einem Punktgewinn. Der Rückstand auf Tabellenführer FC Chelsea beträgt bereits fünf Punkte.

Für United war es die vierte Niederlage im elften Pflichtspiel der Saison. In den vergangenen fünf gelang gegen nominell schwächere Mannschaften nur ein Sieg - ein glückliches 2:1 gegen den FC Villarreal in der Champions League dank des Siegtores von Cristiano Ronaldo tief in der Nachspielzeit.

Cristiano Ronaldos Verpflichtung entfachte Euphorie

Ronaldos Verpflichtung hatte bei United im Sommer eine Erwartungshaltung entfacht, wie es sie wohl letztmals unter Trainer Alex Ferguson gegeben hatte. Sogar ein Angriff auf den Meistertitel erschien denkbar. Ronaldo erzielte seitdem zwar bereits fünf (teils wichtige) Treffer, die Euphorie ist aber längst verflogen.

Symbolisch für diese besorgniserregende Entwicklung steht Ronaldos Reaktion nach dem Abpfiff in Leicester: Resignativ marschierte der 36-Jährige Richtung Spielertunnel, ehe ihn Solskjaer zum Gang zu den mitgereisten Fans animierte, den er dann auch etwas missmutig absolvierte. Obwohl es keine reguläre Flugverbindung zwischen Manchester und Leicester gibt, haben es die Fans übrigens pünktlich ins Stadion geschafft.

Kronprinz, Porno-Produzent & Co.: Die reichsten Klubbesitzer der PL © getty 1/23 Umgerechnet rund 350 Millionen Euro ließ sich eine Investorengruppe, die maßgeblich von einem saudischen Staatsfonds unter der Kontrolle des Kronprinzen Mohammed bin Salman beeinflusst wird, die Übernahme von Newcastle United kosten. © imago images 2/23 Es sei "eine Farce, dass eine Person, die in Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwickelt ist, sich in die erste Liga Englands einkaufen konnte", kritisierte Menschenrechtler Felix Jakens von Amnesty International. © imago images 3/23 Wir blicken auf die Besitzer der Klubs im englischen Fußball und ihr Vermögen. © imago images 4/23 Platz 20: Delia Smith und Michael Wynn-Jones (ca. 30 Mio. Dollar), Norwich City - Smith ist Starköchin, ihr Ehemann Wynn-Jones Autor und Verleger. Beide waren schon vor der Übernahme Dauerkartenbesitzer und kauften den Klub in schweren Zeiten. © imago images 5/23 Platz 19: Mike Garlick (ca. 100 Mio. Dollar), FC Burnley - Garlick ist der Gründer der Beraterfirma Michael Bailey Associates und hat in dieser Rolle ein nettes Sümmchen verdient. Tritt nur wenig in der Öffentlichkeit auf. © imago images 6/23 Platz 18: Maxim Demin (ca. 110 Mio. Dollar), AFC Bournemouth - Verdiente mit Ölchemikalien ein Vermögen und kaufte Bournemouth 2011 für weniger als eine Million Pfund. 2015 verkaufte er 25 Prozent des Klubs an eine Investmentfirma. © imago images 7/23 Platz 17: Gino Pozzo (ca. 120 Mio. Dollar), FC Watford - Pozzo ist der Sohn von Giampaolo Pozzo, Besitzer von Udinese Calcio und Ex-Besitzer des FC Granada. Pozzo ist stark in Transferentscheidungen etc. involviert. © imago images 8/23 Platz 16: Abdullah bin Musa'ad (ca. 255 Mio. Dollar), Sheffield United - Abdullah ist ein saudischer Prinz, der auch schon Posten in der saudischen Regierung inne hatte. Er gilt als großer Sportfan und besitzt auch Fußballvereine in Belgien und Dubai. © imago images 9/23 Platz 15: David Sullivan (ca. 1,6 Mrd. Dollar), West Ham United - Sullivan wurde als Sexshop-Besitzer und Porno-Produzent reich, bereits mit 25 war er Millionär. War vor seinem Kauf von West Ham 16 Jahre Besitzer von Birmingham City. © imago images 10/23 Platz 14: Tony Bloom (ca. 1,7 Mrd. Dollar), Brighton & Hove Albion - Bloom war professioneller Poker-Spieler und wurde unter anderem durch den Besitz von Poker-Websites reich. Sein Spitzname: The Lizard. © imago images 11/23 Platz 13: Farhard Moshiri (ca. 2 Mrd. Dollar), FC Everton - Der Brite ist Teilhaber in verschiedenen Stahl- und Energieunternehmen. Moshiri übernahm 2016 die Mehrheit der Anteile des FC Everton. Er lebt in Monaco. © imago images 12/23 Platz 12: Fenway Sports Group (ca. 2,7 Mrd. Dollar), FC Liverpool - FSG ist ein Sport-Investment-Unternehmen. Neben dem FC Liverpool gehören der Gruppe auch die Boston Red Sox aus der MLB. John W. Henry (Mitte) gilt als der Kopf von FSG. © imago images 13/23 11. Joshua Harris et al. (ca. 3,9 Mrd. Dollar), Crystal Palace - Harris gründete Apollo Global Management, eine Private-Equity-Firma. Er ist Besitzer der Philadelphia 76ers und New Jersey Devils sowie Anteilseigner an Crystal Palace. © imago images 14/23 10.: Gao Jisheng (ca. 4 Mrd. Dollar), AFC Southampton - Übernahm erst 2017 die Mehrheitsanteile des Klubs. Jisheng ist ein chinesischer Investor, unter anderem auch im Frauenfußball. War 2011 in einen Bestechungsskandal in China verwickelt. © imago images 15/23 9.: Die Glazer-Familie (ca. 4,9 Mrd. Dollar), Manchester United - Malcolm Glazer übernahm die Mehrheitsanteile 2015 unter sehr umstrittenen Umständen, auch weil er aufgenommene Schulden auf den Klub umschrieb. Glazer starb 2014. © imago images 16/23 8.: Aiyawatt Srivaddhanaprabha (ca. 5,9 Mrd. Dollar), Leicester City - Der Sohn von Vichai Srivaddhanaprabha erbte den Klub nach dessen Tod in einem Hubschrauberabsturz. Dieser war durch King Power, eine thailändische Duty-Free-Kette, reich geworden. © imago images 17/23 7.: Joe Lewis (ca. 6,2 Mrd. Dollar), Tottenham Hotspur - Lewis verdiente in erster Linie am Devisenmarkt ein Vermögen und zog dafür sogar auf die Bahamas. Geriet durch Kürzungen bei Tottenham im Zuge der Coronakrise stark in die Kritik. © imago images 18/23 6.: Guo Guongchang (ca. 6,7 Mrd. Dollar), Wolverhampton Wanderers - Guongchang ist Gründer der chinesischen Investmentfirma Fosun International und zählt zu den reichsten Chinesen weltweit. © imago images 19/23 5.: Nassef Sawiris (ca. 9,2 Mrd. Dollar), Aston Villa - Sawiris ist Teil einer der reichsten Familien Ägyptens und war für verschiedene große Unternehmen, u.a. adidas, tätig. Der Ägypter ist laut Forbes der viertreichste Afrikaner der Welt. © imago images 20/23 4.: Stan Kroenke (ca. 10,6 Mrd. Dollar), FC Arsenal - Kroenke gehört Kroenke Sports & Entertainment, einer Firma, die neben dem FC Arsenal auch die Los Angeles Rams, die Denver Nuggets, die Colorado Avalanche und die Colorado Rapids besitzt. © imago images 21/23 3.: Roman Abramowitsch (ca. 14,1 Mrd. Dollar), FC Chelsea - Verdiente den Großteil seines Vermögens im Öl- und Gassektor. Abramowitsch war in Russland auch politisch aktiv und tritt als spendabler Philantrop auf. Ihm gehört eine ganze Yacht-Armada. © imago images 22/23 2.: Mansour bin Zayed Al Nahyan (ca. 23,5 Mrd. Dollar), Manchester City - Mitglied der Herrscherfamilie von Abu Dhabi und Mitglied des aktuellen Kabinetts der VAE. Kaufte die Citizens im Jahr 2008 mit seiner Abu Dhabi United Group. © imago images 23/23 1.: Saudi Arabia Public Investment Fund (ca. 400 Mrd. Dollar), Newcastle United - Der Fonds wurde gegründet, um das Image des Staates aufzupolieren. Vorsitzender ist der umstrittene Kronprinz Mohammed bin Salman.

Paul Pogba: "Problem noch nicht gefunden"

Im Zentrum der Kritik steht Trainer Solskjaer, der seiner Mannschaft bisher kein erkennbares Konzept vermittelte. Bei eigenem Ballbesitz lautet der aktuelle Plan: Irgendeiner der zahlreichen brillanten Offensivspieler wird das schon irgendwie richten. Mit Ronaldo, Greenwood, Marcus Rashford, Edinson Cavani, Anthony Martial, Jadon Sancho, Jesse Lingard und Bruno Fernandes verfügt United nominell über eine der besten Angriffsreihen der Welt.

"Wir müssen die Mentalität und die Taktik finden, um zu gewinnen", sagte Paul Pogba nach dem Spiel. "Wir haben das Problem noch nicht gefunden. Wir müssen reifer werden, müssen mit mehr Erfahrung und einer positiven Arroganz spielen." Problematisch seien laut Pogba auch die "dummen Gegentore", die United in höchster Regelmäßigkeit kassiert.

Youri Tielemans' 1:0 ging beispielsweise ein böser Patzer von Kapitän Harry Maguire voraus, den Solskjaer nach auskurierter Wadenverletzung direkt in die Startelf beordert hatte. In der ganzen Saison spielte United erst einmal Zu-Null.

Manchester Uniteds Defensivprobleme

Die Defensivprobleme ziehen sich durch die ganze Mannschaft und fangen schon bei Sturmspitze Ronaldo an. Aktives Pressing zählt bekanntlich nicht zu seinen Lieblingsaufgaben, entsprechend ist die Anzahl an Pressing-Situationen bei United im Vergleich zur Vorsaison deutlich zurückgegangen. Laut des Statistik-Portals FBRef.com in der Premier League im Schnitt von 133 auf 120 pro Spiel (bei seinem Ex-Klub Juventus Turin stieg sie unterdessen an). Ronaldos Wert von 3,9 zählt zu den schlechtesten der ganzen Mannschaft. "Ihre zentralen Spieler haben nicht gepresst. Deshalb konnten wir uns den Ball geduldig zuspielen", erklärte Leicester-Trainer Brendan Rodgers.

Im Mittelfeld sucht Solskjaer unterdessen noch nach einer idealen Besetzung. Im Laufe der Saison probierte er in seinem bevorzugten 4-2-3-1-System mäßig erfolgreich bereits sieben verschiedene Kombinationen. Gegen Leicester begann Nemanja Matic neben dem enttäuschenden Pogba. "Wir wurden zu leicht ausgespielt", klagte Solskjaer. "Das hatte aber nicht nur mit Nemanja und Paul zu tun, sondern mit dem ganze Team. Wir müssen kompakter und aggressiver sein."

Manchester United hat ein schweres Programm vor sich

Umsetzen muss die Mannschaft diese Vorgaben in den kommenden Wochen gegen deutlich bessere Gegner als zuletzt. Bis zur nächsten Länderspielpause geht es in der Champions League zweimal gegen Atalanta Bergamo und in der Premier League gegen den FC Liverpool, Tottenham Hotspur und Manchester City.

"Wir sind gut darin, Charakter zu zeigen, wenn es darauf ankommt. Wenn wir mit dem Rücken zur Wand standen, haben diese Jungs immer gekämpft", sagte Solskjaer, dessen Vertrag bis 2024 läuft. Tatsächlich stand er im Laufe seiner bisher knapp zweieinhalbjährigen Amtszeit schon mehrmals kurz vor der Entlassung, ehe er mit seiner Mannschaft erstaunliche Erfolgsserien startete.

In der Länderspielpause sprach Fußball-Direktor John Murtough unterdessen Solskjaer das Vertrauen aus: "Ole und sein Staff arbeiten sehr fokussiert. Wir haben einen langfristigen Plan und vertrauen darauf, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Wir glauben, dass wir das nötige Talent und die nötigen Charaktere haben, um erfolgreich zu sein." Müssen die vorhandenen Talente und Charaktere also nur mehr zu einer funktionierenden Mannschaft geformt werden.