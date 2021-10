In der kommenden Woche geht es in der Champions League mit dem dritten Spieltag der Gruppenphase weiter. Welche Begegnung wird live von Amazon Prime Video übertragen? Hier erfahrt Ihr es.

Champions League: 3. Spieltag

Der Vereinsfußball pausiert derzeit, die Nationalmannschaften kommen ihren Verpflichtungen in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar nach. Zum Wochenende geht es dann für die Klubs und ihre Mannschaften aber wieder in den verschiedenen Ligen weiter - und in der kommenden Woche auch in der Champions League.

Seit Mitte September und noch bis Mitte Dezember findet die Gruppenphase der Königsklasse statt. Zwei Spieltage sind bereits bestritten worden, am 19. und 20. Oktober steht die dritte Runde an - mit zwei besonders namhaften Duellen: RB Leipzig gastiert bei Paris Saint-Germain, Atletico Madrid empfängt den FC Liverpool.

Champions League live bei Amazon Prime: Dieses Spiel kommt am 3. Spieltag im Livestream

Live übertragen wird die Champions League in Deutschland ab dieser Saison von DAZN und Amazon Prime Video, wobei DAZN pro Spieltag gleich 15 von 16 Begegnungen exklusiv ausstrahlt. Eines läuft dafür immer bei Amazon Prime Video im Einzelspiel, es ist immer ein Top-Spiel am Dienstag, in der Regel natürlich mit deutscher Beteiligung.

Das ist auch am kommenden 19. Oktober so. Amazon Prime Video zeigt das Auswärtsspiel von Borussia Dortmund bei Ajax Amsterdam. Anstoß in der Johan-Cruyff-Arena ist um 21 Uhr.

Weder DAZN noch Amazon Prime Video sind kostenlose Dienste. DAZN kostet inzwischen 14,99 Euro im Monatsabo und 149,99 Euro im Jahresabo, da im Live-Programm ab dieser Saison nicht nur mehr Champions League, sondern mit 106 Spielen auch mehr Bundesliga enthalten ist. Alle Partien, die freitags und sonntags ausgetragen werden, lassen sich bei DAZN verfolgen. Falls noch nicht getan: Jetzt anmelden!

Für Amazon Prime Video werden derweil pro Monat 7,99 Euro fällig, respektive 69 Euro im Jahresabo. Wer jedoch schon Prime-Mitglied ist, muss nichts weiter tun - es fallen keine zusätzlichen Kosten an. Es besteht übrigens auch die Möglichkeit, Prime Video erst einmal 30 Tage lang gratis zu testen.

Während das BVB-Spiel bei Amazon läuft, zeigt DAZN dementsprechend unter anderem die Partien PSG gegen Leipzig am Dienstag sowie Benfica Lissabon gegen den FC Bayern München und RB Salzburg gegen den VfL Wolfsburg am Mittwoch. Bei DAZN seht Ihr neben der Königsklasse und der Bundesliga in Sachen Fußball unter anderem auch die Primera Division, die Serie A und die Ligue 1.

Champions League live: Begegnungen und Übertragungen am 3. Spieltag