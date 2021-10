Benfica vs. FC Bayern München: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 3. Spieltag der Gruppenphase spielt der FC Bayern München in der Champions League bei Benfica Lissabon. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Das Champions-League-Spiel Benfica vs. FC Bayern München heute im Livestream verfolgen - Jetzt ein DAZN-Abo sichern!

Champions League, Benfica vs. FC Bayern München - Datum, Zeit, Ort, Infos

Nächste Pflichtaufgabe für den FC Bayern München in der Champions League? Am 3. Spieltag der Gruppenphase muss der Rekordmeister auswärts antreten - bei Benfica Lissabon. Die Partie in der Gruppe E findet am heutigen Mittwoch, 20. Oktober, im Estadio da Luz statt. Spielbeginn ist um 21 Uhr.

An den beiden ersten Spieltagen der Saison 2021/22 hat sich der FC Bayern in der Königsklasse keine Blöße gegeben. Nach dem 3:0 beim FC Barcelona und dem 5:0 gegen Dynamo Kiew führt das Team von Trainer Julian Nagelsmann die Gruppe souverän an. Beim Blick auf die Tabelle sieht man auch, dass Benfica Lissabon mit einem Sieg am Mittwochabend an den Münchnern vorbeiziehen könnte. Zweiter gegen Erster - wir dürfen uns auf ein echtes Spitzenspiel freuen.

Die Adler aus Lissabon sind in der Champions League ebenfalls noch ungeschlagen. Der Auftakt gegen Kiev verlief nicht nach Wunsch (0:0), danach wurde aber der FC Barcelona mit 3:0 besiegt. Die beiden heutigen Kontrahenten sind also jeweils noch ohne Gegentor. Im Kader von Benfica steht mit Julian Weigl ein ehemaliger Nationalspieler. Dieser verspricht den Bayern einen heißen Fight. "Wir haben eine sehr große Chance. Es ist gegen uns relativ schwer, Tore zu schießen. Wir haben eine sehr gute Defensive", sagte Weigl, "aber wir erzielen in der heimischen Liga auch die meisten Treffer. Wir sind nicht einfach auszurechnen, können schnell umschalten", sagte Weigl.

Mit zu viel Respekt wird der FC Bayern heute aber nicht in die Partie gehen. Grund dazu gibt es nach der 5:1-Gala im Bundesligaspitzenspiel bei Bayer Leverkusen am vergangenen Sonntag auch nicht.

Champions League: Die Spiele am Mittwoch im Überblick

Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft 18.45 Uhr FC Barcelona Dynamo Kiew FC Salzburg VfL Wolfsburg 21 Uhr Benfica Lissabon FC Bayern München Manchester United Atalanta Bergamo Young Boys Bern FC Villarreal OSC Lille FC Sevilla FC Chelsea Malmö FF Zenit St. Petersburg Juventus Turin

Benfica vs. FC Bayern München: Champions League heute live im TV und Livestream

Live im Free-TV ist Benfica vs. FC Bayern München heute nirgends zu sehen. Eigentlich kein Wunder, wenn man bedenkt, dass in dieser Saison nur ein Spiel der Champions League live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen ist. Das Finale am 28. Mai wird vom ZDF live übertragen.

Doch zurück zum heutigen Spiel! Dieses wird exklusiv von DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt in der Gruppenphase, in dieser befinden wir uns ja noch einige Wochen, 15 der 16 Partien pro Spieltag. Einzig das "Topspiel am Dienstag" wird exklusiv von Amazon Prime Video kostenpflichtig übertragen.

Die Übertragung zu Benfica vs. FC Bayern beginnt heute bereits um 20.30 Uhr. Moderatorin Laura Wontorra, Kommentator Uli Hebel und Experte Sandro Wagner berichten von der Partie. Diese ist auch Teil der sechs Spiele umfassenden Konferenz auf DAZN. Folgende Spiele werden ab 21 Uhr in einer Konferenz zusammengefasst:

Benfica - FC Bayern München (Kommentator: Michael Born)

Manchester United - Atalanta Bergamo (Komm.: Jan Platte)

Young Boys Bern - FC Villarreal (Komm.: Holger Pfandt)

OSC Lille - FC Sevilla (Komm.: Oliver Forster)

FC Chelsea - Malmö FF (Komm.: Nico Seepe)

Zenit St. Petersburg - Juventus Turin (Komm.: Freddy Harder)

Einzelspiel und Konferenz sind im Livestream nur nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos zu sehen. Ein DAZN-Abo kostet 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahresabo. Ist das Abo bezahlt, habt Ihr Zugriff auf fast alle Spiele der Champions League, alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, Spiele aus der Primera Division, Ligue 1 und Serie A und auch auf die Highlights der Champions-League-Spiele. Diese könnt Ihr übrigens heute auch beim ZDF ab 23 Uhr im Rahmen der Sendung "Sportstudio UEFA Champions League" sehen.

Benfica vs. FC Bayern München: Champions League heute im TV?

Viele Fans bevorzugen eine Fußball-Liveübertragung auf dem großen TV-Bildschirm in den eigenen vier Wänden. Dank neuester Technik ist das auch bei den im Livestream angebotenen Spielen der Champions League möglich. Die kostenlose DAZN-App gibt es auch für viele der neueren internetfähigen Smart-TVs. Ist die App auf dem Smart-TV installiert können DAZN-Kunden das Spiel auf ihrem eigenen TV-Gerät genießen. Das ist auch für Besitzer eines älteren Fernsehers möglich, nachdem beispielsweise der Laptop per HDMI-Kabel mit dem TV-Gerät verbunden ist.

Wer einen TV-Vertrag bei Vodafone oder Sky hat, der kann DAZN auch im linearen Fernsehen nutzen. Denn als zusätzliches Angebot steht bei den beiden Anbietern die Buchung der linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 zur Verfügung.

Der Livestream zu Benfica vs. FC Bayern kann aber selbstverständlich wie immer auch auf dazn.com oder mit der App auf Eurem Smartphone oder Tablet abgerufen werden.

Benfica vs. FC Bayern München: Champions League heute im Liveticker

Wer das Spiel heute nicht live auf DAZN verfolgen kann, der erfährt im kostenlosen Liveticker von SPOX alles Wichtige, was in Lissabon passiert. Klickt Euch rein!

Hier geht's zum Liveticker Benfica Lissabon - FC Bayern München.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Champions League, Benfica vs. FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellungen

Benfica: Vlachodimos - Lucas Verissimo, Otamendi, Vertonghen - Weigl, Joao Mario - Lazaro, Grimaldo - Rafa, Yaremchuk - Darwin

Vlachodimos - Lucas Verissimo, Otamendi, Vertonghen - Weigl, Joao Mario - Lazaro, Grimaldo - Rafa, Yaremchuk - Darwin FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sané - Lewandowski

Champions League: Tabelle der Gruppe E vor dem 3. Spieltag