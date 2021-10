Der BVB ist heute zu Gast bei Ajax Amsterdam. Hier das gesamte Spiel im Liveticker.

Ajax Amsterdam vs. BVB heißt es am 3. Spieltag der Champions League. Beide Teams haben bereits sechs Punkte nach den ersten zwei Spielen und werden dementsprechend wohl den Sieg in Gruppe C unter sich unter sich ausmachen. Das ganze Spiel könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Ajax Amsterdam vs. BVB: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Besonderes Lob gab es nach dem 3:1 gegen Mainz 05 am vergangenen Wochenende für Jude Bellingham. "Jude ist außergewöhnlich. Erst recht für einen 18-Jährigen. Er trägt noch das jugendliche Feuer in sich, aber ist zugleich schon sehr klar in dem, was er will. Er ist unfassbar fokussiert", betonte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gegenüber dem kicker. Sportdirektor Michael Zorc beschrieb den 18-Jährigen als "einen mutigen Jungen, einen Draufgänger".

Vor Beginn: BVB-Trainer Marco Rose wird gegen Ajax voraussichtlich nicht auf Mo Dahoud, Raphael Guerreiro, Gio Reyna und Youssoufa Moukoko zugreifen können. Vor dem Gegner habe er "Respekt, aber keine Angst. Es macht Spaß, ihnen zuzuschauen. Wir wissen, was da auf uns zurollt, das wird eine große Herausforderung. Wir wollen was mitnehmen dort."

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker Ajax Amsterdam vs. BVB am 3. Spieltag der Champions League! Das Spiel wird heute um 21 Uhr in der Johan Cruijff Arena durch den spanischen Schiedsrichter Jesus Gil Manzano angepfiffen.

Ajax Amsterdam vs. BVB: Champions League heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

Ajax:

BVB: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, N. Schulz - Witsel - Reus, Bellingham - Brandt, Malen - Haaland

Ajax Amsterdam vs. BVB: Champions League heute im TV und Livestream

Ajax Amsterdam vs. BVB ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Amazon Prime zeigt das Spiel live und exklusive in voller Länge und startet mit der Übertragung bereits um 19.30 Uhr, ganze 90 Minuten vor Anpfiff. Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte an einem ausgewählten Spiel mit deutscher Beteiligung pro Champions-League-Dienstag gesichert. An jedem der sechs Spieltage in der Gruppenphase wird also ein deutscher Klub dort zu sehen.

Champions League: Die Tabelle in Gruppe C vor dem 3. Spieltag