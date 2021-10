Ajax - BVB 4:0: Ajax wie entfesselt! Borussia Dortmund kommt in Amsterdam unter die Räder

Der BVB ist am 3. Spieltag der Champions League bei Ajax Amsterdam böse unter die Räder gekommen. Gegen völlig entfesselt aufspielende Niederländer hatten die Dortmunder von der ersten Minute an größte Probleme und verloren auch in der Höhe verdient mit 0:4 (0:2). Eine historische Demütigung für die Schwarz-Gelben.

Ajax zeigte von Beginn an, welchen Plan die Elf verfolgte: Mit starkem, aggressivem Pressing, direkten Kombinationen und schnellen Verlagerungen setzten die Niederländer den BVB bereits früh unter Druck und zwangen ihn zu zahlreichen Fehlpässen. Hummels' Grätsche und Kobels Parade (9.) verhinderten einen frühen Rückstand. Dieser kam dann nur zwei Minuten später, als Reus einen Freistoß von Tadic mit dem Scheitel unglücklich ins eigene Tor verlängerte (11.).

Nach dem Rückstand fand der BVB überhaupt nicht mehr statt, hatte sowohl im Mittelfeldzentrum als auch in der Abwehr extreme Probleme gegen das Ajax-Pressing und agierte viel mit langen Bällen, die die Niederländer zumeist ohne Probleme klärten. Viel lief über Dortmunds linke Abwehrseite, wo Schulz mit den flinken und spielstarken Antony und Berghuis zu jedem Zeitpunkt des Spiels überfordert war.

Die erste nennenswerte Chance verzeichnete Dortmund erst unmittelbar vor dem Pausenpfiff, als Haaland nach starkem Diagonalball von Malen im Sechzehner Timber abschüttelte, aber seinen Abschluss zu zentral platzierte. Ansonsten war Haaland in vorderster Front in den wenigen Aktionen meist auf sich allein gestellt. Ajax zeigte dem BVB in der ersten Halbzeit sowohl mit als auch gegen den Ball klar die Grenzen auf. Die Dortmunder hätten sich nicht über einen höheren Rückstand beschweren können.

Zur Halbzeit nahm Rose den überforderten Schulz runter und brachte Can, doch es blieb das gleiche Bild: Ajax presste von Anfang an aggressiv, ließ das Aufbauspiel des BVB nicht zu, kombinierte sich ansehnlich durch die beiden Dortmunder Ketten und verteidigte hinten stets aufmerksam. Die erste BVB-Ecke gab es nach 65 Minuten. Jede Aktion der Gastgeber wurde von den Fans euphorisch gefeiert.

Der BVB ließ zu große Abstände zu den Gegenspielern, wie beim 0:3 und 0:4, und fand offensiv so gut wie gar nicht statt. Die wenigen Befreiungsversuche wurden unsauber zu Ende gespielt oder von Ajax-Keeper Pasveer entschärft. Kurz nach der Pause lenkte er einen Haaland-Volley an die Latte.

Der Amsterdamer Erfolg war dennoch zu keiner Zeit gefährdet und hätte sogar noch höher ausfallen können. Die Niederländer spielten ihren Stil über die gesamte Spielzeit runter und legten eine wahre Machtdemonstration an den Tag. Für den BVB war es eine historische Abreibung: Nie haben die Schwarz-Gelben in der Königsklasse höher verloren.

BVB-Noten gegen Ajax: Ein Totalausfall und nur einer in Normalform © imago images 1/17 Der BVB ist mit 0:4 bei Ajax untergegangen und kassierte eine historische Pleite, die noch hätte höher ausfallen können, hätte nicht zumindest ein BVB-Akteur einen guten Tag erwischt. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/17 GREGOR KOBEL: Wurde früh unter Druck gesetzt, weshalb er zu langen Bällen gezwungen wurde. Bei allen Gegentoren völlig machtlos. Verhinderte mit mehreren Glanzparaden Schlimmeres. Der einzige BVB-Akteur in Normalform. Note: 2,5. © getty 3/17 THOMAS MEUNIER: Suchte immer wieder den Weg nach vorne, seine technische Limitierung ließ seine Ausflüge aber mehrfach versanden. Seinen Flanken fehlte es an Genauigkeit. Hinten dafür überwiegend souverän. Note: 4,5. © imago images 4/17 MANUEL AKANJI: Machte aufgrund des hohen Pressings nicht immer die beste Figur und überließ Hummels meist die Eröffnung. Im Glück, dass sein Eingreifen gegen Haller im Strafraum nicht geahndet wurde. Note: 4,5. © getty 5/17 MATS HUMMELS: Wichtige Grätsche gegen Antony, der sonst freie Schussbahn gehabt hätte (9.). Klärte vor dem 0:2 völlig unnötig in die Mitte. Dafür sicher im Passspiel (88,4 Prozent). Klasse Ball auf Haaland (47.). Bester BVB-Verteidiger. Note: 4. © getty 6/17 NICO SCHULZ: Überfordert mit dem wirbelnden Antony, weil er auch im Stich gelassen wurde. Offenbarte zudem Schwächen im Positionsspiel. Nahm am Offensivspiel kaum teil und blieb folgerichtig in der Kabine. Note: 5,5. © imago images 7/17 AXEL WITSEL: Ließ sich oft fallen, um die Verteidigung im Spielaufbau zu unterstützen. Im Spiel ohne Ball mit ungewohnt wenig Übersicht und zu langer Leitung, weshalb Ajax im Rückraum immer wieder Abnehmer fand. Note: 5. © getty 8/17 JUDE BELLINGHAM: Präsentierte sich wie gewohnt laufstark. Schaffte es nicht, die schwache Schulz-Seite entscheidend zu verstärken. Oft kam er einen Schritt zu spät. Dafür enorm gallig. Note: 4. © getty 9/17 JULIAN BRANDT: War in der hektischen ersten Hälfte lange nicht im Spiel, bis er sich seine Bälle selbst abholte. Aus seinen Aktionen resultierte aber zu selten Gefahr. In seinen vielen Zweikämpfen (11) oft zweiter Sieger. Note: 4,5. © getty 10/17 MARCO REUS: Kippte im Spiel nach vorne auffallend oft auf die rechte Außenbahn ab. Unglücklich, dass er Tadics scharfe Hereingabe mit dem Kopf ins eigene Tor lenkte (11.). Rutschte am Ausgleich vorbei (19.). Zu spät gegen Blind. Note: 5. © imago images 11/17 ERLING HAALAND: Nach dem 0:1 mit viel Wut im Bauch und ackerte sich im letzten Drittel ab. Hatte den Anschluss auf dem Fuß, scheiterte aber an der Latte (48.). Ließ weitere Chancen liegen, die er machen muss. Note: 4,5. © getty 12/17 DONYELL MALEN: Scheint seine Rolle im Rose-System einfach nicht zu finden. Sowohl außen als auch in der Spitze wirkte er verloren. Machte zu wenig nach hinten. Immerhin mit zwei guten Ideen, die aber keinen Ertrag brachten. Note: 5. © imago images 13/17 EMRE CAN: Kam für den schlechten Schulz in die Partie (46.), hatte aber ebenfalls große Probleme mit Ajax’ Überfall-Fußball. Sein übler Fehlpass kurz nach seiner Einwechslung blieb ungestraft. Zu halbherzig gegen Antony (57.) und Haller (72.). Note: 5. © getty 14/17 THORGAN HAZARD: Ersetzte den harmlosen Malen (53.), sorgte aber ebenfalls für keine Entlastung und hing völlig in der Luft. Eine undankbare Aufgabe an diesem gebrauchten Abend. Note: 4,5. © getty 15/17 MARIN PONGRACIC: Ermöglichte Hummels eine Verschnaufpause (79.). Wurde vor keine große Aufgabe mehr gestellt. Ohne Bewertung. © getty 16/17 MARIUS WOLF: Wurde für Meunier eingewechselt (79.) und haute sich trotz der aussichtslosen Lage voll rein. Ohne Bewertung. © getty 17/17 ANSGAR KNAUFF: Für Brandt kurz vor Schluss eingewechselt (88.). Ohne Bewertung.

Ajax - BVB: Die Aufstellungen

Ajax: Pasveer - Mazraoui (83. Rensch), Timber, Martinez, Blind - Berghuis (69. Klaassen) - Alvarez, Gravenberch - Antony (76. Neres), Haller (83. Daramy), Tadic

BVB: Kobel - Meunier (79. Wolf), Akanji, Hummels (79. Pongracic), Schulz (46. Can) - Witsel - Bellingham, Brandt (88. Knauff) - Reus, Haaland, Malen (53. Hazard)

Ajax - BVB: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Reus (ET/11.), 2:0 Blind (25.), 3:0 Antony (57.), 4:0 Haller (73.)

Marco Reus erzielte gegen Ajax das erste Eigentor seiner Profikarriere.

Das 0:4 war die höchste Niederlage der Dortmunder in der Champions-League-Geschichte.

Der Star des Spiels: Antony (Ajax)

Agierte mit und ohne Ball stets aktiv. Stark im Gegenpressing, spielte gemeinsam mit Berghuis Schulz mehrfach schwindelig. Krönte seine überragende Leistung mit einem schönen Schlenzer zum 3:0.

Der Flop des Spiels: Nico Schulz (BVB)

Wirkte durchgehend gegen den flinken Antony überfordert. Setzte offensiv keine Akzente, die wenigen Versuche des Spielaufbaus scheiterten kläglich. Die meisten Angriffe von Ajax gingen über seine linke Abwehrseite. Wurde zur Pause von Trainer Rose erlöst und durfte in der Kabine bleiben.

Der Schiedsrichter: Jesus Gil Manzano (Spanien)

Hatte in seinem zweiten Champions-League-Spiel in dieser Saison in dem größtenteils fair geführten Spiel (nur zwei Gelbe Karte) keine Probleme. Der Spanier ließ viele Vorteile laufen, in einigen strittigen Szenen entschied er sich meist dazu, weiterspielen zu lassen. Insgesamt eine gute Linie.