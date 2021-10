Champions League: Manchester City überrollt Brügge - Tor-Debüt für Juwel Palmer

Manchester City hat in der Champions League in die Erfolgsspur zurückgefunden. Der Finalist der Vorsaison gewann drei Wochen nach der Niederlage bei Paris St. Germain (0:2) beim belgischen Meister FC Brügge souverän mit 5:1 (2:0).

Joao Cancelo (30.), Riyad Mahrez (43./Foulelfmeter, 84.), Kyle Walker (53.) und der erst 19 Jahre alte Cole Palmer (67.) mit seinem Tor-Debüt für die City-Profis trafen für das Team von Teammanager Pep Guardiola, Hans Vanaken (81.) für die Hausherren.

Mit sechs Punkten aus drei Spielen liegt City in der Leipziger Gruppe A auf Achtelfinalkurs, Brügge folgt mit vier Zählern. In der Gruppe C von Borussia Dortmund holte derweil Sporting Lissabon seinen ersten Sieg. Die Portugiesen gewannen bei Besiktas Istanbul das Duell zweier zuvor punktloser Teams mit 4:1 (3:1). Sebastian Coates (15./27.), Pablo Sabaria (44./Handelfmeter) und Paulinho (89.) trafen für Sporting, Cyle Larin (24.) für Besiktas.

Champions League: Die Ergebnisse vom Dienstag