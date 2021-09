PSG vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Kracher in der Champions League! Paris Saint-Germain empfängt am zweiten Gruppenspieltag die Stars von Manchester City. Wie Ihr das Spitzenspiel der Gruppe A heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erklärt Euch SPOX mit diesem Artikel.

Du willst Paris Saint-Germain gegen Manchester City heute live und in voller Länge verfolgen? Dann sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN!

PSG vs. Manchester City, Champions League: Uhrzeit, Spielstätte, Schiedsrichter

Auf europäischer Ebene gibt es aktuell wohl kaum ein Matchup, das auf dem Papier hochklassiger ist als Paris Saint-Germain gegen Manchester City. In der Champions League kommt es am heutigen Dienstag, den 28. September, genau zu diesem Aufeinandertreffen.

Los geht es um 21 Uhr im Parc des Princes in der französischen Hauptstadt Paris. Geleitet wird die Partie vom spanischen Unparteiischen Carlos del Cerro Grande.

Champions League: Die Gruppe A vor dem 2. Spieltag

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Manchester City 1 1 0 0 6:3 3 3 2 FC Brügge 1 0 1 0 1:1 0 1 2 Paris Saint-Germain 1 0 1 0 1:1 0 1 4 RB Leipzig 1 0 0 1 3:6 -3 0

© getty Pep Guardiola startet den nächsten Versuch, mit Manchester City endlich den Henkelpott zu holen.

PSG vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Das Spiel der beiden Startruppen wird heute exklusiv und live von DAZN übertragen. Insgesamt bietet der Streamingdienst 121 von 137 Champions-League-Spielen in dieser Saison an, pro Spieltag sind es 15 von 16 Partien. Lediglich ein Dienstagsspiel pro Runde (am 2. Spieltag BVB gegen Sporting) ist nicht bei DAZN, sondern bei Amazon Prime zu sehen.

Wenige Augenblicke vor Spielbeginn startet dabei die Übertragung für PSG gegen City. Lukas Schönmüller kommentiert das Duell. Er wird vom Experten Jonas Hummels begleitet.

Ihr wollt außerdem auch die restlichen Spiele im Auge behalten? Dann hat DAZN auch dafür eine Lösung. Ab 18.30 Uhr werden nämlich alle Spiele, die auch einzeln bei DAZN laufen, in einer Konferenz angeboten.

Fans anderer Sportarten können mithilfe eines Abonnements unter anderem auch die UFC, Boxen, die NBA, NFL, NHL, MLB, Radsport, Motorsport, Tennis, Wintersport, Rugby, Wrestling, Darts und Handball im Livestream schauen.

Der Preis für das Abo beträgt nach Ablauf des Gratismonats 14,99 Euro je Monat und 149,99 Euro pro Jahr.

Ranking: Jüngste CL-Torschützen des BVB © getty 1/21 Fünf Jahre spielte Jacob Bruun Larsen für Borussia Dortmund. Am 19. September wird der Däne 23 Jahre alt. Beim BVB gehört er zu den jüngsten Champions-League-Torschütze der Klubgeschichte. Das Ranking. © getty 2/21 PLATZ 20: ROBERT LEWANDOWSKI - 23 Jahre, 1 Monat, 28 Tage beim Tor gegen Olympiakos Piräus am 19. Oktober 2011 © getty 3/21 PLATZ 19: MATS HUMMELS - 22 Jahre, 11 Monate, 20 Tage beim Tor gegen Olympique Marseille am 6. Dezember 2011 © getty 4/21 PLATZ 18: RAPHAEL GUERREIRO - 22 Jahre, 8 Monate, 23 Tage beim Tor gegen Legia Warschau am 14. September 2016 © getty 5/21 PLATZ 17: SHINJI KAGAWA - 22 Jahre, 8 Monate, 6 Tage beim Tor gegen Arsenal am 23. November 2011 © getty 6/21 PLATZ 16: IVAN PERISIC - 22 Jahre, 7 Monate, 11 Tage beim Tor gegen Arsenal am 13. September 2011 © getty 7/21 PLATZ 15: ILKAY GÜNDOGAN - 22 Jahre, 7 Monate, 1 Tag beim Tor gegen Bayern München am 25. Mai 2013 © imago images 8/21 PLATZ 14: JOVAN KIROVSKI - 21 Jahre, 8 Monate, 22 Tage beim Tor gegen Sparta Prag am 10. Dezember 1997 © getty 9/21 PLATZ 13: JULIAN WEIGL - 21 Jahre, 1 Monat, 10 Tage beim Tor gegen Sporting Lissabon am 18. Oktober 2016 © imago images 10/21 PLATZ 12: TOMAS ROSICKY - 21 Jahre, 20 Tage beim Tor gegen Dynamo Kiev am 24. Oktober 2001 © getty 11/21 PLATZ 11: ACHRAF HAKIMI - 20 Jahre, 10 Monate, 28 Tage beim Tor gegen Slavia Prag am 2. Oktober 2019 © getty 12/21 PLATZ 10: MARIO GÖTZE - 20 Jahre, 5 Monate, 18 Tage beim Tor gegen Ajax Amsterdam am 21. November 2012 © IMAGO / Team 2 13/21 PLATZ 9: VLADIMIR BUT - 20 Jahre, 2 Monate, 20 Tage beim Tor gegen Galatasaray am 27. November 1997 © getty 14/21 PLATZ 8: JACOB BRUUN LARSEN - 20 Jahre, 14 Tage beim Tor gegen AS Monaco am 3. Oktober 2018 © getty 15/21 PLATZ 7: ERLING HAALAND - 19 Jahre, 6 Monate, 28 Tage beim Tor gegen Paris Saint-Germain am 18. Februar 2020 © getty 16/21 PLATZ 6: OUSMANE DEMBELE - 19 Jahre, 6 Monate, 7 Tage beim Tor gegen Legia Warschau am 22. November 2016 © imago images 17/21 PLATZ 5: LARS RICKEN - 19 Jahre, 3 Monate, 8 Tage beim Tor gegen Steaua Bukarest am 18. Oktober 1995 © imago images 18/21 PLATZ 4: JADON SANCHO - 18 Jahre, 6 Monate, 29 Tage beim Tor gegen Atletico Madrid am 24. Oktober 2018 © IMAGO / Fotostand 19/21 PLATZ 3: FELIX PASSLACK - 18 Jahre, 5 Monate, 24 Tage beim Tor gegen Legia Warschau am 22. November 2016 © imago images 20/21 PLATZ 2: CHRISTIAN PULISIC - 18 Jahre, 5 Monate, 18 Tage beim Tor gegen Benfica Lissabon am 8. März 2017 © getty 21/21 PLATZ 1: JUDE BELLINGHAM - 17 Jahre, 9 Monate, 16 Tage beim Tor gegen Manchester City am 14. April 2021

PSG vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Solltet Ihr nicht über ein DAZN-Abo verfügen, müsst Ihr trotzdem nicht die Partie auslassen. SPOX tickert PSG gegen Manchester City nämlich im Liveticker für Euch mit. Außerdem steht auch ein Konferenz-Liveticker auf der Seite parat.

Hier geht's zum Liveticker: PSG vs. Manchester City.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Champions League: Die erste Hälfte des 2. Spieltags