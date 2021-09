FC Porto vs. FC Liverpool, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League geht es am heutigen zweiten Spieltag wieder so richtig zur Sache. Der FC Liverpool ist zu Gast beim FC Porto. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

FC Porto vs. FC Liverpool - Champions League, 2. Spieltag: Die wichtigsten Infos zum Spiel

Für das Team von Teammanager Jürgen Klopp und seine Reds läuft die Saison bislang nach Plan. In der Premier League führt man die Tabelle nach sechs Spieltagen an. In der Champions League vermieste man mit einem 3:2-Comeback-Sieg dem AC Mailand die Rückkehr im prestigereichsten Vereinswettbewerb Europas.

Nun will der FC Liverpool am heutigen Dienstag (28. September) gegen den FC Porto den nächsten Sieg in der Königsklasse einfahren. Die beiden Topklubs stehen sich ab 21 Uhr im Estadio do Dragão in Porto gegenüber. Als Schiedsrichter für die Partie eingesetzt wird der Russe Sergei Karasev.

© getty Der FC Liverpool ist mit einem Sieg gegen den AC Mailand in die Champions-League-Saison gestartet.

Champions League: Der heutige Fußball-Abend im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Dienstag, 28. September 18.45 Uhr Ajax Amsterdam Besiktas Istanbul Dienstag, 28. September 18.45 Uhr Shakhtar Donetsk Inter Mailand Dienstag, 28. September 21.00 Uhr Paris Saint-Germain Manchester City Dienstag, 28. September 21.00 Uhr RB Leipzig Club Brügge Dienstag, 28. September 21.00 Uhr FC Porto FC Liverpool Dienstag, 28. September 21.00 Uhr AC Mailand Atletico Madrid Dienstag, 28. September 21.00 Uhr Borussia Dortmund Sporting Lissabon Dienstag, 28. September 21.00 Uhr Real Madrid Sheriff Tiraspol

FC Porto vs. FC Liverpool, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Ganze 121 Spiele aus der Königsklasse bietet in dieser Saison DAZN an. Zu diesen 121 gehört auch das heutige Duell zwischen dem FC Porto und dem FC Liverpool. Jogi Hebel übernimmt wenige Momente vor Anpfiff die Übertragung und führt Euch als Kommentator durch das Spielgeschehen.

Um 21 Uhr beginnen parallel dazu fünf weitere Partien, vier davon zeigt DAZN ebenfalls live und in voller Länge. Gemeinsam mit den zwei Begegnungen um 18.45 Uhr bilden die Matches, wofür der Streamingdienst Übertragungsrechte besitzt, die Dienstags-Konferenz. Lediglich Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon gibt es nicht beim "Netflix des Sports" zu sehen - sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz. Für dieses Spiel ist nämlich Amazon Prime zuständig.

Abgesehen von Partien der Champions League bietet das "Netflix des Sports" auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Ligue 1, Serie A und Primera Division an. Dazu ist DAZN auch die richtige Adresse für all jene, die die WM-Qualifikation (außer Spiele des DFB-Teams) verfolgen möchten.

Der Preis für das dafür benötigte Abonnement beträgt 14,99 Euro im Monat, die Kosten für das Jahresabo betragen 149,99 Euro.

FC Porto vs. FC Liverpool, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Porto - Liverpool wird darüber hinaus von SPOX live und ausführlich getickert. Es ist die perfekte Alternative für alle, die keine Möglichkeit haben, die Partie bei DAZN zu verfolgen. Schaut vorbei und verpasst keine nennenswerte Aktion.

Hier geht's zum Liveticker: FC Porto vs. FC Liverpool.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Champions League: Die aktuelle Tabelle der Gruppe B