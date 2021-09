AC Milan: Zlatan Ibrahimovic fällt gegen Atletico Madrid aus

Star-Stürmer Zlatan Ibrahimovic fehlt dem AC Mailand auch in der Champions League gegen Atletico Madrid.

Dies teilte Trainer Stefano Pioli auf der Pressekonferenz am Montag mit. Demnach werde der 39-Jährige wegen seiner Achillessehnenreizung wohl nicht nur im Heimspiel gegen den spanischen Meister am Dienstag (21 Uhr im Liveticker), sondern auch in der Liga am Sonntag gegen den AC Florenz ausfallen.

Ein Comeback nach der Länderspielpause sei derzeit das "wahrscheinlichste" Szenario, sagte Pioli. Ibrahimovic spielte in dieser Saison erst 30 Minuten. Nachdem der Schwede zu Beginn der Spielzeit wegen einer Knie-Operation ausgefallen war, plagen ihn seit seinem einzigen Einsatz am 12. September die Achillessehnenprobleme.