FC Bayern München, News und Gerüchte: Lewandowski will Champions-League-Rekord ausbauen

Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski will im Champions-League-Duell gegen Dynamo Kiew seinen Sieg-Rekord weiter ausbauen. Benjamin Pavard wurde für zwei Spiele gesperrt. Bei Kingsley Coman geht es bergauf. Alle News und Gerüchte zum FCB im Überblick.

FC Bayern: Lewandowski will CL-Rekord ausbauen

Robert Lewandowski will seinen Rekord in der Champions League gegen Dynamo Kiew (Mittwoch, 21 Uhr LIVE auf DAZN) ausbauen. Der Torjäger ging in seinen letzten 17 Einsätzen in der Königsklasse immer als Sieger vom Platz, was der längsten Siegesserie eines Spielers in der Geschichte des Wettbewerbs entspricht.

Durch den Sieg am 1. Gruppenspieltag gegen den FC Barcelona (3:0) war er mit Manuel Neuer gleichgezogen, der zwischen September 2019 und Februar 2021 17-mal ungeschlagen geblieben war. Mit einem Sieg gegen Kiew könnte sich Lewandowski also den alleinigen Rekord holen. Bei der Niederlage im letzten Jahr gegen PSG hatte Lewy verletzt zuschauen müssen.

Darüber hinaus war der Pole in den 17 Partien an 27 Toren (22 Treffer, 5 Assists) direkt beteiligt.

Außerdem steht Thomas Müller vor einem Meilenstein. Der Nationalspieler erzielte gegen Barcelona in seinem 125. Spiel in der Champions League sein 49. Tor. Somit fehlt Müller noch ein Tor, bis er die magische 50er-Marke geknackt hat. Das schafften zuvor nur sieben weitere Spieler, darunter kein Deutscher.

Rekordtorschützen des FC Bayern: Müller klettert © getty 1/21 Thomas Müller hat mit seinem Treffer gegen Greuther Fürth den alleinigen dritten Platz im Rekordtorschützen-Ranking des FC Bayern München übernommen. Wer steht noch vor ihm? Und wer folgt auf den Plätzen? © getty 2/21 Platz 20: Carsten Janker - 79 Tore in 225 Pflichtspielen © imago images 3/21 Platz 19: Franz Roth - 95 Tore in 435 Pflichtspielen © getty 4/21 Platz 18: Lothar Matthäus - 100 Tore in 410 Pflichtspielen © getty 5/21 Platz 17: Roy Makaay - 103 Tore in 183 Pflichtspielen © getty 6/21 Platz 15: Paul Breitner - 109 Tore in 347 Pflichtspielen © imago images 7/21 Platz 15: Dieter Brenninger - 109 Tore in 312 Pflichtspielen © getty 8/21 Platz 14: Uli Hoeneß - 112 Tore in 339 Pflichtspielen © getty 9/21 Platz 13: Mario Gomez - 113 Tore in 174 Pflichtspielen © getty 10/21 Platz 12: Mehmet Scholl - 117 Tore in 469 Pflichtspielen © getty 11/21 Platz 11: Franck Ribery - 124 Tore in 425 Pflichtspielen © getty 12/21 Platz 10: Claudio Pizarro - 125 Tore in 327 Pflichtspielen © getty 13/21 Platz 9: Giovane Elber - 139 Tore in 266 Pflichtspielen © getty 14/21 Platz 8: Arjen Robben - 144 Tore in 309 Pflichtspielen © imago images 15/21 Platz 7: Dieter Hoeneß - 145 Tore in 302 Pflichtspielen © imago images 16/21 Platz 6: Roland Wohlfarth - 155 Tore in 332 Pflichtspielen © imago images 17/21 Platz 5: Rainer Ohlhauser - 167 Tore in 300 Pflichtspielen © getty 18/21 Platz 4: Karl-Heinz Rummenigge - 217 Tore in 422 Pflichtspielen © getty 19/21 Platz 3: Thomas Müller - 218 Tore in 590 Pflichtspielen © getty 20/21 Platz 2: Robert Lewandowski - 305 Tore in 337 Pflichtspielen © getty 21/21 Platz 1: Gerd Müller - 523 Tore in 580 Pflichtspielen

FC Bayern: Pressekonferenz mit Nagelsmann und Gnabry

Die Pressekonferenz vor dem Duell mit Dynamo Kiew in der Champions League steigt am Dienstag um 13.30 Uhr.

Neben Trainer Julian Nagelsmann wird sich auch Serge Gnabry den Fragen der Journalisten stellen. SPOX bietet zur PK später einen eigenen Liveticker an.

FC Bayern: Ex-Profi zu Geldstrafe verurteilt

Der ehemalige Profi des FC Bayern, Wolfang Kraus, ist zu einer Geldstrafe von 5600 Euro (70 Tagessätze à 80 Euro) verurteilt worden.

Dem 68-Jährigen war Körperverletzung, Trunkenheit am Steuer, Beleidigung und Bedrohung vorgeworfen worden. Wegen letzteren beiden wurde er verurteilt.

Kraus hatte seine Ex-Freundin, weil er sie mit einem anderen Mann gesehen hatte, beleidigt und mit folgenden Worten bedroht "Ich vernichte dich, ich kille dich (Zitat, Bild-Zeitung)."

"Ich bin zufrieden mit dem Ausgang des Verfahrens. Man hat gesehen, dass ich kein Schwerverbrecher bin. Ich bin einfach froh, dass es jetzt rum ist und ich wieder ein freier Mann bin", sagte Kraus anschließend gegenüber der Bild. Eine Körperverletzung war laut Richterin nicht vorhanden, ein Fahrverbot bekam er ebenfalls nicht.

Kraus hatte zwischen 1979 und 1984 jeweils zwei Meisterschaften und Pokalsiege mit dem FC Bayern gefeiert. Der ehemalige Mittelfeldspieler, der auch für Eintracht Frankfurt spielte, stand 181-mal für die Münchner auf dem Platz.

FC Bayern - News: Pavard für zwei Spiele gesperrt

Nach seiner Roten Karte beim 3:1-Sieg des FC Bayern bei der SpVgg Greuther Fürth ist Benjamin Pavard vom DFB-Sportgericht für zwei Spiele gesperrt worden.

Der Verteidiger verpasst damit die Bundesliga-Spiele gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Sonntag und bei Bayer Leverkusen (17. Oktober).

Pavard und der deutsche Rekordmeister haben dem Urteil am Montag zugestimmt, weshalb es rechtskräftig ist.

FC Bayern, News: Gute Nachrichten von Coman

Kingsley Coman ist nach seiner Operation am Herzen auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Der 25-Jährige bestritt am Montag bereits erste Einheiten mit der Mannschaft.

Bei Coman war am 16. September eine zweite Reiz-Leitung zum Sinus-Knoten am Herzen verödet worden. Damit wurde eine leichte Herzrhythmusstörung behoben.

In der Champions League am Mittwoch gegen Dynamo Kiew (21.00 Uhr LIVE auf DAZN) ist der Franzose allerdings keine Option.

