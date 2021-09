FC Bayern München, News und Gerüchte - Pires schwärmt vom FCB: "Keine bessere Mannschaft in Europa"

Robert Pires hat den FC Bayern in den höchsten Tönen gelobt. Laut dem französischen Weltmeister von 1998 hätte Robert Lewandowski außerdem den Ballon d'Or verdient gehabt. Alle News und Gerüchte zum FCB im Überblick.

FC Bayern: Robert Pires gerät ins Schwärmen

Robert Pires hat im Interview mit dem kicker vom FC Bayern geschwärmt. "Ich sehe derzeit keine bessere Mannschaft in Europa", sagte die Arsenal-Legende.

Der Erfolg der Münchner sei nicht allein der individuellen Klasse geschuldet. "Ich bewundere diesen Verein, der eine klare Philosophie hat und immer wieder beweist, dass die Institution FC Bayern über jedem Spieler steht. Egal ob Manuel Neuer, Robert Lewandowski oder Joshua Kimmich, sie sind alle nicht wichtiger als der FC Bayern", erklärte der Franzose.

"Es ist in München immer die Rede vom Klub, das finde ich wunderbar und beeindruckend. In Paris ist es umgekehrt", führte Pires aus. Dort würde beispielsweise wochenlang über einzelne Spieler wie Kylian Mbappe, Lionel Messi oder Neymar gesprochen werden. "Das ist es, was mich immer wieder stört. In dieser Hinsicht sollten sich die Pariser am FC Bayern orientieren, wenn sie international ihre Ziele erreichen möchten", ergänzte der Welt- und Europameister.

Deshalb sehe er PSG auch in dieser Spielzeit nicht als Favorit auf den Champions-League-Sieg an. Das sei der deutsche Rekordmeister: "Sie sehe ich als absoluten Topfavoriten."

FC Bayern: Pires von Lewy und Davies beeindruckt

Laut Robert Pires hätte Robert Lewandowski nach der vergangenen Spielzeit erneut eine Auszeichnung verdient gehabt. Für den 47-Jährigen sei der Stürmer derzeit der beste Fußballer der Welt.

"Robert hätte in diesem Jahr den Ballon d'Or verdient gehabt", sagte Pires. Den Preis staubte letztlich Jorginho vom FC Chelsea ab. Der Mittelfeldspieler hatte neben der Königsklasse auch die EM mit Italien gewonnen.

Lewandowski hatte in der Vorsaison den Uralt-Rekord von Gerd Müller in der Bundesliga geknackt und 41 Treffer erzielt. Den Goldenen Schuh für die meisten Tore in Europa brachten ihm seine Leistungen aber ein.

Zudem zeigte sich der einstige Linksaußen von Bayerns Linksverteidiger beeindruckt. "Mich würde interessieren, wie schnell eigentlich dieser Alphonso Davies ist. Ob er nicht sogar der Schnellste in ganz Europa ist", sagte Pires.

Bekannt ist, dass Davies während eines Spiels bereits auf ein Tempo von 36 km/h gekommen ist. "Er verblüfft mich immer wieder aufs Neue, zuletzt beim 3:0-Sieg in Barcelona. Davies ist unglaublich", fügte Pires an.

Rekordtorschützen des FC Bayern: Müller klettert © getty 1/21 Thomas Müller hat mit seinem Treffer gegen Greuther Fürth den alleinigen dritten Platz im Rekordtorschützen-Ranking des FC Bayern München übernommen. Wer steht noch vor ihm? Und wer folgt auf den Plätzen? © getty 2/21 Platz 20: Carsten Janker - 79 Tore in 225 Pflichtspielen © imago images 3/21 Platz 19: Franz Roth - 95 Tore in 435 Pflichtspielen © getty 4/21 Platz 18: Lothar Matthäus - 100 Tore in 410 Pflichtspielen © getty 5/21 Platz 17: Roy Makaay - 103 Tore in 183 Pflichtspielen © getty 6/21 Platz 15: Paul Breitner - 109 Tore in 347 Pflichtspielen © imago images 7/21 Platz 15: Dieter Brenninger - 109 Tore in 312 Pflichtspielen © getty 8/21 Platz 14: Uli Hoeneß - 112 Tore in 339 Pflichtspielen © getty 9/21 Platz 13: Mario Gomez - 113 Tore in 174 Pflichtspielen © getty 10/21 Platz 12: Mehmet Scholl - 117 Tore in 469 Pflichtspielen © getty 11/21 Platz 11: Franck Ribery - 124 Tore in 425 Pflichtspielen © getty 12/21 Platz 10: Claudio Pizarro - 125 Tore in 327 Pflichtspielen © getty 13/21 Platz 9: Giovane Elber - 139 Tore in 266 Pflichtspielen © getty 14/21 Platz 8: Arjen Robben - 144 Tore in 309 Pflichtspielen © imago images 15/21 Platz 7: Dieter Hoeneß - 145 Tore in 302 Pflichtspielen © imago images 16/21 Platz 6: Roland Wohlfarth - 155 Tore in 332 Pflichtspielen © imago images 17/21 Platz 5: Rainer Ohlhauser - 167 Tore in 300 Pflichtspielen © getty 18/21 Platz 4: Karl-Heinz Rummenigge - 217 Tore in 422 Pflichtspielen © getty 19/21 Platz 3: Thomas Müller - 218 Tore in 590 Pflichtspielen © getty 20/21 Platz 2: Robert Lewandowski - 305 Tore in 337 Pflichtspielen © getty 21/21 Platz 1: Gerd Müller - 523 Tore in 580 Pflichtspielen

FC Bayern mit drei Punkten Vorsprung in der Bundesliga

Auch nach dem 6. Spieltag führt der FC Bayern die Bundesliga-Tabelle an. Mit 16 Zählern und einer Ausbeute von fünf Siegen sowie einem Remis haben die Münchner bereits drei Punkte Vorsprung auf Verfolger Bayer Leverkusen.