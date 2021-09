Der 2. Spieltag der Champions League geht mit spannenden Begegnungen am heutigen Mittwoch weiter. Wie Ihr die Konferenz am Mittwoch heute als Übertragung im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

CL, Konferenz am Mittwoch: Übertragung im TV und Livestream

Die CL-Konferenz am Mittwoch ist heute nicht im Free-TV zu sehen, genau wie die Einzelspiele der Champions League nicht live zu sehen sind. Das ZDF zeigt um 23 Uhr eine einstündige Sendung mit Analysen und Highlights und einem Schwerpunkt auf den Spielen mit deutscher Beteiligung. Diese Sendung kann auch im Livestream empfangen werden.

DAZN hat seit dieser Saison einen Großteil der Rechte an der Champions League und ist damit nun auch der Anbieter für die CL-Konferenzen am Dienstag und Mittwoch. Mittwochs laufen dort zusätzlich auch alle Einzelspiele live und exklusiv in voller Länge.

Die CL-Konferenz am Mittwoch wird heute von Jan Lüdeke moderiert, für jedes Spiel gibt es zusätzlich einen Kommentator speziell für die Konferenz.

© getty Leroy Sane und der FC Bayern empfangen heute Dynamo Kiew am 2. Spieltag der Champions League.

CL, Konferenz am Mittwoch: Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Anpfiff Heim Gast Kommentator bei DAZN-Konferenz 29. September 18.45 Uhr Atalanta Bergamo BSC Young Boys Guido Hüsgen 29. September 18.45 Uhr Zenit St. Petersburg Malmö FF Oliver Forster 29. September 21.00 Uhr VfL Wolfsburg FC Sevilla Freddy Harder 29. September 21.00 Uhr Bayern München Dynamo Kiew Lukas Schönmüller 29. September 21.00 Uhr RB Salzburg Lille OSC Max Siebald 29. September 21.00 Uhr Juventus Turin FC Chelsea Michael Born 29. September 21.00 Uhr SL Benfica FC Barcelona Christoph Stadtler 29. September 21.00 Uhr Manchester United FC Villarreal Uwe Morawe

Der Streamingdienst zeigt lange nicht nur die Champions League. Allein im Fußball geht es weiter mit vier der fünf europäischen Topligen, in der Bundesliga werden seit dieser Saison alle Spiele am Freitag und Sonntag live und exklusiv in voller Länge gezeigt, sowie die Highlights der Samstagsspiele kurz nach Abpfiff. Dazu kommen weitere Ligen und Pokalwettbewerbe der Frauen und Männer aus Europa und der ganzen Welt.

CL, Konferenz am Mittwoch: Die heutigen Spiele im Liveticker

Alternativ stehen Euch wie gewohnt die SPOX-Liveticker zur Verfügung! Auch hier habt Ihr die Wahl zwischen den Einzelspielen oder der Mittwochs-Konferenz in Tickerform, die jedoch erst um 21 Uhr beginnt.

