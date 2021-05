Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Chelsea live im TV und Livestream? - Übertragung des Champions League Finals

Am kommenden Samstag spielen Manchester City und der FC Chelsea um den Titel in der Champions League. Wer überträgt das Finale in Porto? Hier gibt es alle Infos zur Übertragung.

Hol Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und verfolge das Champions-League-Finale zwischen Manchester City und dem FC Chelsea live und in voller Länge!

Seit vergangenem Wochenende ruht in den nationalen europäischen Ligen der Ball. Die Meister und die Teilnehmer an den nächstjährigen europäischen Wettbewerben stehen fest. Ganz beendet ist die Saison 2020/21 aber noch nicht. Da bekanntlich das Beste immer zum Schluss kommt, bildet das Finale der Champions League 2020/21 am kommenden Samstag, den 29. Mai, den krönenden Abschluss des Fußballjahres.

Im Estadio do Dragao in Porto spielen mit Manchester City und dem FC Chelsea zwei englische Mannschaften um den Titel. Hier findet Ihr alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

© getty Das sind die Trainer der beiden Finalisten: Thomas Tuchel (Chelsea, l.) und Pep Guardiola.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Chelsea live im TV und Livestream?

Eine Liveübertragung des Champions-League-Finales im deutschen Free-TV wird es nicht geben. Doch natürlich müsst Ihr nicht gänzlich auf eine Übertragung verzichten.

Das Finale wird sogar von zwei Anbietern gezeigt. Diese hatten sich bereits die Übertragungsrechte an der Saison 2020/21 geteilt und ab dem Halbfinale jedes Spiel einzeln live gesendet. Ein kleiner Wermutstropfen: Beide übertragenden Sender sind kostenpflichtig.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Chelsea live im TV?

Eine Möglichkeit, sich das Finale der Champions League live anzusehen, bietet Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt das Spiel zwischen Manchester City und Chelsea im Pay-TV.

Die Übertragung beginnt beginnt bereits um 19.30 Uhr auf Sky Sport News (frei empfangbar), Sky Sport UHD, Sky Sport 1 und Sky Sport 2 mit einer ausführlichen Vorberichterstattung. Durch diese werden Euch Moderator Sebastian Hellmann, Dietmar Hamann, Lothar Matthäus und Erik Meijer begleiten. Das Spiel mit Kommentator Wolf Fuss läuft später auf Sky Sport UHD und Sky Sport 1.

Um Sky empfangen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Hier findet Ihr die aktuellen Angebote.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Chelsea im Livestream?

Sky zeigt das Finale auch im Livestream. Sky-Kunden können diesen via der kostenlosen SkyGo-App aufrufen, wenn Ihr nicht Kunde bei Sky seid, könnt Ihr dies mit einem SkyTicket tun.

Ebenfalls live übertragen wird das Finale von DAZN. Der Streamingdienst legt um 20.30 Uhr mit der Vorberichterstattung los. Folgendes Personal ist am Samstag im Einsatz:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experte: Sandro Wagner

DAZN schenkt allen Neukunden die ersten 30 Tage. Wenn Ihr das Finale kostenlos sehen wollt, müsst Ihr Euch nur bis Samstag bei DAZN anmelden. Damit schließt Ihr nicht automatisch ein Abo ab. Nach Ablauf des Probemonats könnt Ihr ohne anfallende Kosten kündigen.

Ein anschließendes Abo kostet entweder 11,99 Euro pro Monat (Monatsabo) oder einmalig 119,99 Euro (Jahresabo).

Das "Netflix des Sports" zeigt in dieser Woche auch noch das Endspiel der Europa League zwischen Manchester United und dem FC Villarreal. In der kommenden Saison gibt es bei DAZN wieder Spitzenfußball aus den europäischen Topligen zu sehen.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Chelsea live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Manchester City vs. FC Chelsea

Manchester City vs. FC Chelsea Wettbewerb: UEFA Champions League

UEFA Champions League Runde: Finale

Finale Datum: 29. Mai 2021

29. Mai 2021 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Estadio do Dragao, Porto

Estadio do Dragao, Porto TV-Übertragung: Sky

Livestream: DAZN, Sky

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Chelsea live im TV und Livestream? Champions League Finale im Liveticker

SPOX berichtet live vom Champions-League-Finale in Form eines ausführlichen Livetickers. Vom Anstoß bis zu einer möglichen Entscheidung im Elfmeterschießen verpasst Ihr garantiert nichts!

Hier geht's zum Liveticker Manchester City vs. Chelsea.

Champions League: Die Sieger der vergangenen Jahre