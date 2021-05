Manchester City vs. Chelsea, Champions League Finale: Ort, Datum, Beginn, Übertragung im TV und Livestream

Die europäischen Topligen sind zu Ende. Die Champions League sucht jedoch noch einen Sieger. Manchester City und der FC Chelsea bestreiten das Finale. Artikel erfahrt Ihr Infos zu Ort, Datum, Beginn sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

Manchester City vs. Chelsea, Champions League Finale: Ort, Datum, Beginn

Im Finale der diesjährigen Champions-League-Saison treffen mit Manchester City und dem FC Chelsea erneut zwei englische Mannschaften aufeinander. Erst vor zwei Jahren gab es mit Liverpool gegen Tottenham das bisher letzte Endspiel mit Mannschaften aus der Premier League.

Manchester City und Chelsea spielen am Samstag, den 29. Mai, um den Henkelpott. Die Partie wird um 21 Uhr angepfiffen.

Das Schiedsrichterteam kommt dabei aus Spanien und besteht aus:

Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz

Antonio Mateu Lahoz Assistenten: Pau Cebrian Devis und Roberto del Palomar

Pau Cebrian Devis und Roberto del Palomar Video-Assistent: Alejandro Hernandez

Alejandro Hernandez Vierter Offizieller: Carlos del Cerro Grande

© getty Das Estadio do Dragao, auf Deutsch Drachenstadion, ist das Stadion des FC Porto. Es bietet 50.948 Personen Platz.

Manchester City vs. Chelsea: Champions League Finale nach Porto verlegt

Als Spielstätte dient das Estadio do Dragao in Porto (Portugal). Ursprünglich war das Atatürk-Olympiastadion in Istanbul als Finalstadion geplant gewesen, da die Türkei von Großbritannien jedoch als Hochrisikogebiet eingestuft wurde, musste das Spiel an einen anderen Ort verlegt werden. So wird der Sieger nun in Porto vor rund 12.000 Zuschauern entschieden.

Bereits im letzten Jahr sollte das Finale in Istanbul gespielt werden, auch damals fiel der vorgesehene Plan wegen der Corona-Pandemie ins Wasser.

Manchester City vs. Chelsea, Champions League Finale: Übertragung im TV und Livestream

Die komplette Champions-League-Saison über teilten sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte. Ab dem Halbfinale übertrugen dann beide Anbieter alle Spiele. Dies ist auch im Finale der Fall. Wer das Finale live und in voller Länge sehen möchte, hat also zwei Möglichkeiten.

© getty Thomas Tuchel hat seit seiner Übernahme mit dem FC Chelsea bereits zweimal gegen Manchester City gewonnen.

Manchester City vs. Chelsea, Champions League Finale: Übertragung bei Sky

Sky startet den Fußballabend mit den Vorberichten zum Spiel um 19.30 Uhr auf dem Sender Sky Sport UHD. Danach übernimmt Wolff Fuss die Rolle des Kommentatoren.

Auch im Livestream zeigt Sky das Spektakel. Wer diesen aufrufen möchte, kann dies entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket tun.

Manchester City vs. Chelsea, Champions League Finale: Übertragung bei DAZN

Bei DAZN seht Ihr die Vorberichte ab 20.30 Uhr. Durch das Spielgeschehen begleiten Euch dann Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte und Experte Sandro Wagner.

Manchester City vs. Chelsea, Champions League Finale im Liveticker

Beim Finale des prestigereichsten Wettbewerb Europas darf natürlich auch SPOX nicht fehlen. Wir tickern von der ersten bis zur letzten Minute - und falls nötig bis zum letzten Elfmeter - das komplette Spielgeschehen ausführlich für Euch mit.

Hier geht's zum Liveticker des Champions-League-Finals zwischen Manchester City und dem FC Chelsea.

