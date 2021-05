Manchester City vs. Chelsea: Champions League Finale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Manchester City und der FC Chelsea bestreiten heute das Finale der Champions League. SPOX zeigt Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Champions League Finale - Manchester City vs. Chelsea: Datum, Anstoß, Ort

Das Beste zum Schluss! Zum Ende einer langen Fußball-Saison 2020/21 in Europa steigt am heutigen Samstag das Finale der Champions League zwischen Manchester City und dem FC Chelsea. Das Spiel wird um 21 Uhr im Estadio do Dragao in Porto angepfiffen.

Das Finale hätte ursprünglich in Istanbul stattfinden sollen, wurde vor einigen Wochen aber nach Porto verlegt. Der Grund: Die UEFA sah sich zum Handeln gezwungen, weil die Türkei im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie von den britischen Behörden als Hochrisikogebiet eingestuft ist. In das Estadio de Dragao, der Heimspielstätte des FC Porto, dürfen heute 16.500 Zuschauer.

Gesucht wird der Nachfolger des FC Bayern München, der in dieser Saison an Paris Saint-Germain scheiterte. Jene Pariser schaltete Manchester City im Halbfinale mit zwei Siegen aus, Chelsea setzte sich in der Runde der letzten 4 gegen Real Madrid durch.

Aus deutscher Sicht ist das Spiel um den großen Henkelpott sehr reizvoll. Chelsea wird von Thomas Tuchel trainiert, mit Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger stehen zudem drei Nationalspieler im Kader der der Blues. Auf der Gegenseite spielt Ilkay Gündogan beim Team des neuen Premier-League-Champions eine wichtige Rolle.

Begegnung: Manchester City - FC Chelsea

Manchester City - FC Chelsea Wettbewerb: Champions League

Champions League Runde: Finale

Finale Datum: 29. Mai 2021

29. Mai 2021 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Porto, Portugal

Champions League Finale: Manchester City vs. Chelsea heute live im TV und Livestream

Da keine deutsche Mannschaft im Finale steht, wird es heute auch nicht im deutschen Free-TV live übertragen. Doch keine Angst, auf eine Übertragung müsst Ihr natürlich nicht verzichten.

Gleich zwei Anbieter werden das rein englische Finale heute zeigen. Sowohl Sky als auch DAZN übertragen das Spiel in voller Länge. Ihr habt also die Qual der Wahl. Ein kleiner Wermutstropfen: Beide Anbieter sind kostenpflichtig.

Champions League Finale: Manchester City vs. Chelsea heute live bei DAZN

Bei dem Streamingdienst wird Manchester City gegen Chelsea ab 20.30 Uhr übertragen. Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte und Experte Sandro Wagner bilden das Final-Trio von DAZN.

Ein Abo kostet noch entweder 11,99 Euro pro Monat (Monatsabo) oder einmalig 119,99 Euro (Jahresabo). Neukunden könne DAZN 30 Tage lang kostenlos testen.

Auch ab August gibt es bei DAZN wieder europäischen Fußball der Spitzenklasse (u.a. Champions League, Bundesliga, LaLiga) zu sehen.

Champions League Finale: Manchester City vs. Chelsea heute live bei Sky

Auch bei dem Pay-TV-Sender könnt Ihr das Finale zwischen Manchester City und Chelsea heute live verfolgen. Die wichtigen Kanäle für Euch sind Sky Sport UHD und Sky Sport 1. Dort wird das Spiel mit Kommentator Wolf Fuss gezeigt. Ab 19.30 Uhr gibt es auf Sky Sport News (frei empfangbar), Sky Sport UHD, Sky Sport 1 und Sky Sport 2 eine ausführliche Vorberichterstattung mit Moderator Sebastian Hellmann, Dietmar Hamann, Lothar Matthäus und Erik Meijer.

Sky abrufen könnt Ihr nicht nur am TV, sondern ebenso im Livestream. Zurückgreifen müsst Ihr hierfür auf Sky Go und Sky Ticket.

Champions League Finale: Manchester City vs. Chelsea heute im Liveticker

Wenn Ihr vom entscheidenden Duell um den Champions-League-Titel nichts verpassen wollt, seid Ihr bei SPOX genau richtig. In unserem ausführlichen Liveticker bekommt Ihr im Minutentakt alles mitgeteilt.

Hier geht's zum Liveticker Manchester City vs. Chelsea.

© getty Das sind die Trainer der beiden Finalisten: Thomas Tuchel (l.) und Pep Guardiola.

Champions League Finale - Manchester City vs. Chelsea: Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo - Rodrigo - Bernardo Silva, Gündogan - De Bruyne - Mahrez, Foden

Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo - Rodrigo - Bernardo Silva, Gündogan - De Bruyne - Mahrez, Foden Chelsea: E. Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Jorginho, Chilwell - Kanté, Mount - Havertz - Werner

